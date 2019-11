Tényleg minden patront ellőttek az idei BlizzConon

Sosem jó dolog, amikor egy nagy esemény sűrű bocsánatkérésekkel kezdődik, de a 2019-es BlizzCon pontosan így indult. J. Allen Brack, a Blizzard vezérigazgatója kiállt a több tízezres tömeg (plusz az élő streamen milliók) elé, és mielőtt bármi mást mondott volna, elkezdett cirkalmas mondatokban beszélni arról, hogy mennyire rosszul kezelte a cég a hongkongi Hearthstone-játékos Blitzchung ügyét – meg hogy mennyire sajnálják mindezt.

Brack három perc alatt le is rendezte a dolgot, és bár tényleg úgy tűnt, hogy őszintén megbánta a történteket, azért önmagában ez a monológ nem volt más, mint egy kötelező kör, amiben a létező összes közhely el lett lőve.

Csak éppen a konkrét megoldásokról nem esett szó.

Ennek fényében aztán tényleg abszolút érződött, hogy a Blizzardnak idén nagyot kell gurítania, ha szeretné elfeledtetni a rajongóival az elmúlt bő egy évet.

A nyitóceremónia alatt ezt meg is tették: a várakozásoknak megfelelően bejelentettek egy sor izgalmas dolgot – köztük a koronaékszer Diablo IV-gyel –, de a rengeteg kiszivárgott infó miatt nagy meglepetést egyik sem okozott. Ráadásul míg bent a show-n láthatóan mindenki marha elégedett volt mindennel, kint az épület előtt azért egy csapat tüntető így is megvillantotta a stúdió Micimackó-jelmezbe öltözött rémálmát.

By Three They Come

Kezdjük az egészet a régóta várt Diablo IV-gyel, de előbb menjünk is vissza kicsit a tavalyi BlizzConig. A legendás stúdió egy évvel ezelőtt a videójátékok történetének egyik legnagyobb PR-katasztrófáját hozta össze, amikor nagy csinnadrattával előszedték a közönségkedvenc Diablót csak azért, hogy bejelentsenek

egy Kínába kiszervezett fejlesztésű mobilos játékot, a Diablo Immortalt.

Önmagában az is vetett fel kérdéseket, hogy a köztudottan pécés fókuszú stúdió egy mobiljátékkal szúrta ki a közönség szemét, de az igazi probléma nem maga a bejelentés volt. A színpadon álló blizzardosok egyáltalán nem érezték, hogy bármi baj lenne a Diablo Immortallal – elég csak a híres "de hát srácok, nincsen telefonotok?" válaszra gondolni a kérdezz-felelek során –, és még csak kapaszkodót sem adtak azoknak, akik egy negyedik részben, vagy valamelyik régi epizód felújításában reménykedtek.

Ezek után teljesen egyértelmű volt, hogy a Blizzard nem húzhatja tovább az időt: vagy idén mutatja be a Diablo IV-et, vagy soha. Az idei BlizzCon előtt elég konkrét bizonyítékok kerültek elő arra, hogy előbbi megoldást választják, és ez végül tényleg így is lett, egy meglepően hosszú és véres videóval rántották le a leplet a játékról.

Az már ebből is érződött, hogy a harmadik rész rajzfilmes(ebb) grafikája és környezete helyett itt a második játék sötétebb atmoszférája, okkultizmusa és brutalitása köszön majd vissza. Az elhangzottak alapján egyébként a játék az eddigi részek legjobb elemeit gyúrja majd egybe, ha pedig valami, akkor ez tutira tetszeni fog a keményvonalas rajongóknak is.

A játékhoz rögtön jött egy kis gameplay is, és az is kiderült, hogy a játék nyílt világú lesz, nemlineáris kampánnyal. Az ígéretek szerint minden eddiginél több lesz majd benne a "legendás" besorolású tárgy, a harmadik részben domináns szettek szerepét viszont jócskán lecsökkentik. A játékban emellett lesznek képességfák is, sőt, a jelen állás szerint a második részből ismert rúnaszavak is visszatérnek. A beígért öt karakterosztályból egyelőre hármat ismerünk, ezek a druida, a varázsló és a barbár. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor jön a játék, de minden bizonnyal több évet kell még várni rá. A vonatkozó fejlesztői panelbeszélgetés egyébként itt vissza is nézhető.

Overwatch 2: Null Sector boogaloo

A másik nagy érdekességnek az Overwatch 2 ígérkezett, amit az az ESPN szellőztetett meg nemrég, az értesüléseik pedig igaznak bizonyultak. Jeff Kaplan, a játék atyaúristene ugyan húzta egy kicsit az időt a bejelentéssel, de aztán csak átadta a terepet egy videónak, amin megint összeáll a játék hőseit tömörítő Overwatch.

Előzetesen elég értelmetlennek tűnt, hogy egy három éves online játék máris folytatást kapjon, arról pedig igazából Kaplan sem tudott meggyőzni, hogy ezt nem lehetett volna egy nagyobb frissítésben, vagy egy kiegészítőben megoldani. Oké, a második részben lesznek gép elleni küldetések és rengeteg kooperatív harc, de ezek a dolgok időszakosan az elsőben is voltak, úgyhogy nehezen lehetne korszakalkotónak nevezni a behozatalukat.

Mentségükre szóljon, hogy az már a játékmenetet bemutató előzetesből is látszik, hogy ezúttal sokkal jobban ki lettek találva ezek a dolgok. A sztori mellett az egyes hősökre alapozva is lesznek majd küldetések, amiket állítólag sokszor újra is lehet majd játszani – ami logikusnak is tűnik, a hősöket ugyanis a gép ellen módokban lehet fejleszteni, és különféle passzív képességekkel erősíteni őket.

Emellett a jól ismert játékosok közti csatákat sem hanyagolják el: lesz új játékmód, egy rakás új térkép, meg hős – utóbbiak közül egyet mutattak meg, a kanadai Sojournt –, amiket ráadásul az első részbe is be fognak tenni utólag, hogy azok se legyenek hátrányban, akik nem veszik meg a másodikat. Ezt alapul véve egyébként az Overwatch 2 tényleg inkább kiegészítőnek tűnik, mint folytatásnak, hiszen a két játék egymással párhuzamosan fog létezni. A váltással egyébként nem veszít semmit az ember, az összes megszerzett dolog átmenthető lesz az első részből az Overwatch 2-be. A megjelenési dátumról egyelőre Kaplannak fogalma sincs, de valamikor egyszer majd érkezik a játék. Ha valaki minden részletre kíváncsi, ide kattintson.

Árnyékfölde, sárkányok

A stúdiónak kétségtelenül ez volt a két legnagyobb dobása, de mivel az idei év tradicionálisan World of Warcraft-év is a kétévente megjelenő kiegészítők világában, idén ez a vonal is elég érdekesnek ígérkezett. Már csak azért is, mert a BlizzCon előtt kiszivárgott képeken maga a Lich King tette tiszteletét, aki utoljára a játék fénykorában játszott főszerepet (és anno egy epikus csatában el is hullott, de mint azt akkor Terenas Menethil megjegyezte, mindig lennie kell egy Lich Kingnek).

Az már most kiderült, hogy ezúttal nem fog főszerepet játszani, ugyanis nem is lesz többé Lich King: az aktuális kiegészítőben is végig négydimenziós sakkot játszó Sylvanas Windrunner az intró videóban szépen fogja magát, és kettétöri a Lich King sisakját. Hogy ez pontosan mit jelent és miért bámulta mindenki tátott szájjal a jelenetet, azt elég sokáig tartana kifejteni, úgyhogy legyen elég most annyi, hogy emiatt van az, hogy a következő, Shadowlands nevű kiegészítő a Warcraft-univerzum túlvilágára kalauzolja el a játékosokat.

A legérdekesebb fejlemény a kiegészítővel kapcsolatban egyértelműen az, hogy a jelenlegi 120-as szintről nem feljebb haladnak majd a játékosok. Ehelyett minden maximális szintű karakter 50-es szintre esik vissza, és innen fejlődhetnek az új legnagyobb szintre, ami a 60 lesz – csakúgy, mint a WoW Classicban. Hosszabb magyarázat itt. A Shadowlandset már elő is lehet rendelni, az előző két kiegészítőből kiindulva pedig valamikor jövő nyár végén, vagy ősz elején érkezik majd.

A Hearthstone szintén kap kiegészítőt, de ez az eddigiekhez képest csak mérsékelten volt izgalmas. A Descent of Dragons nevéhez hűen egy rakás sárkányt ad majd a játékhoz. Ennél egy fokkal érdekesebb, hogy a Blizzard is felszáll az autobattler-vonatra: bejelentették, hogy Battlegrounds néven új játékmód jön a Hearthstone-ba, amiben nyolc karakter folyamatosan fejlesztgetett kártyái harcolnak meg automatikusan egymással. Pedig nem is olyan rég még a Blizzardtól nyúlta mindenki az ötleteket.

Ezeken felül érdemes még kiemelni, hogy egy árva szó sem esett a korábban pletykált Diablo II remasterről, a Warcraft III: Reforged nemrég indult zárt bétáját viszont kiterjesztik, és nemsokára megjelenési dátumot is kap a játék. A hírhedt Diablo Immortal is ott van az eseményen, továbbra is fejlesztik, és állítólag nem is néz ki olyan rosszul, de azért valóban jobban tették, hogy mélyen hallgattak róla. A StarCraft II rajongói is kaptak valamit: a helyszínen jól szétverethetik magukat a DeepMind mesterséges intelligenciájával.

Helló, Micimackó

Az tehát egyértelmű, hogy játékfronton nem fogta vissza magát a Blizzard, de így sem sikerült elkerülniük azt, hogy a Blitzchung-botrány ne egye be magát az eseményre.

A PC Gamer tudósítása alapján az épület előtt már a kapuk nyitásakor 25-30 demonstráló állt, akik hongkongi zászlókat lengetve osztogattak a tüntetéseket támogató pólókat. Ezeken egyébként az Overwatchból ismert kínai Mei látható, aki hamar a botrány középpontjába került, miután a Blizzard ellen tiltakozók egy része kitalálta, hogy az ő jelenlétével próbálják meg elérni a játék betiltását Kínában.

#Blizzcon is happening today! We’re distributing #MeiWithHongKong tshirts & flyers at 7am-12pm outside the venue. Come catch us!



Our media frds: pls inbox us if you want a copy of our press release!



HD ver of our flyers: https://t.co/DMf61qifG4#FreedomHK #StandWithHongKong pic.twitter.com/035lOG6SNn — Freedom HK (@FreedomHKG) November 1, 2019

A nyitóceremónia alatt bent is voltak kisebb-nagyobb csoportok, akik tiltakozásul látványosan kimentek valamelyik prezentációról, azt követően pedig a kinti demonstrálók száma is jelentősen megnőtt. A zászlók és a táblák mellett természetesen Micimackónak öltözött embereket is lehetett látni (ez a kínai elnökre való utalás a mémvilágban).

A lapnak egyébként a legtöbb helyszínen tartózkodó arról beszélt, hogy támogatják a tüntetőket. Még azok is Blitzchung és az őt meginterjúvoló kommentátorok büntetésének teljes megszüntetése mellett álltak ki, akik szerint Brack komolyan gondolta, amit a nyitóceremónia elején mondott.