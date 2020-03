A koronavírus-járvány miatt elmarad a 2020-as E3 – jelentette be honlapján az Entertainment Software Association (ESA). Sorra mondják le, vagy halasztják el a hasonló eseményeket, így gyakorlatilag csak idő kérdése volt, mikor közli a döntést a legfontosabb videojátékos esemény szervezője.

A Los Angeles-i gémershow az utóbbi években kétütemű lett: maga a kiállítás csak a második fázis, előtte a nagy kiadók, a Microsoft, az EA, a Sony, a Nintendo és a többiek külön prezentációkat tartanak. Azért tartják ezeket mind az E3 hetén, mert azokban a napokban még a mainstream sajtó is a játékvilágot figyeli.

Már több kiadó is kihátrált az esemény mögül, a szervező cég is felmondott (öt hét után), sőt, még Geoff Keighley-t is elvesztették, aki évek óta az E3 egyik legfontosabb szereplője. Mégis, az utolsó szög az idei E3 koporsójában a híresen excentrikus Devolver Digitaltól jött Twitteren, amikor kiírták, hogy jobb, ha mindenki lemondja a repjegyét Los Angelesbe.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Mindez nem azt jelenti, hogy nem lesz semmiféle bejelentés senkitől: az ESA azt írta a közleményében, hogy igyekeznek valamilyen online megoldást találni. Ezen kívül ott vannak a nagy cégek sajtótájékoztatói, amiknek gyakorlatilag nincs közük az E3-hoz. Már több kiadó (köztük a Microsoft az Ubisoft) is bejelentette, hogy online tartják meg a bemutatóikat. Az E3 csak maga az expó, ahol az emberek körbemehetnek és kipróbálhatnak új játékokat, esetleg beülhetnek kisebb panelbeszélgetésekre.

De ha a kiadók egyszerűen átköltöztetik a bemutatóikat az internetre (ahogy a Nintendo évekkel ezelőtt tette), akkor igazából nem veszítünk semmit?

Ugyan a nagy cégeknek ez nem komoly érvágás, de az E3 lemondása a kisebb stúdióknak és az újságíróknak, videójátékokkal foglalkozó influenszereknek komoly probléma. Egyrészt sok költséget, amivel az utazás, kiállítás jár nem tudnak visszatéríttetni, ami egy 4-5 fős fejlesztőcsapatnak komoly anyagi kár.

Régen az E3 nem is volt nyilvános, csak a média és a szakmabeliek látogatták. Ez azért volt hasznos, mert a szabadúszó újságírók, neadjisten kezdők itt betörhettek a videójáték-újságírásba, megismerkedhettek személyesen az iparban dolgozókkal, hasznos kontaktokat szerezhettek. A játékokkal kapcsolatos újságok, YouTube-csatornák az elmúlt években számíthattak az esemény alatt megugró bejövő forgalomra, hiszen ilyenkor mindenki a játékos hírekre kíváncsi.

Ugyan sokan évek óta mondják, hogy az E3 haldoklik, vagy egyenesen halott, ez közel sem igaz. Még tavaly is az utcán kígyóztak a sorok, bár az biztos, hogy az idei expó elmaradásával új alternatívák felé néznek majd a kiadók. Így jövőre már lehet, hogy rá se ismerünk az E3-ra. Lehet úgy is csinálni, mint a Game Awards, ami alatt és után pár hétig Steamen ki lehetett próbálni több frissen bejelentett játék demóját is.

