A vártnál hamarabb jöhet az új Call of Duty

Ha új év, akkor két dolog szinte biztosan kijelenthető: idén is egy-egy friss játékkal bővül a FIFA és a Call of Duty franchise. A háborús játéksorozat egyedül 2004-et hagyta ki, azt leszámítva óramű pontossággal jelentkezett évente. 2022-ben is jön az új CoD, egy általában jól értesült szivárogtató, Tom Henderson pedig egészen izgalmas információkat osztott meg vele kapcsolatban.

Henderson ugyanis arról írt a Twitteren, hogy miután a 2021-es Vanguard rosszul hozott a pénztáraknál, a novemberre tervezett új Call of Duty egy hónappal korábban, már októberben polcokra kerülhet. A játék állítólag a 2019-es Modern Warfare folytatása lesz, így nemes egyszerűséggel Modern Warfare II névre hallgat majd.

A 2021 novemberében kiadott Call of Duty: Vanguard ismét a második világháború poklába kalauzolt, de a játék nem kapott jó fogadtatást, sokan úgy gondolták, hogy a hektikus multiplayer mellett a szólókampányt is elrontotta a fejlesztő Sledgehammer Games. A játékosok szerint a végeredmény nem egy AAA-s cím minőségét tükrözte, hanem olyan volt, mintha amatőrök adták volna ki a kezeik közül.

A Vanguard esetében csúcsosodott ki, hogy az emberek saját bevallásuk szerint is elvesztették az érdeklődésüket a CoD-játékszéria iránt. Robert Bowling, az Infinity Ward egykori kreatív stratégája pedig egészen odáig ment nemrég, hogy kijelentette: kukázná a lövöldözős franchise-t, és az alapoktól húzná fel újra.

Az idei Call of Dutyt a nyáron leplezhetik le, az érkezése után pedig Henderson szerint nagy frissítés érkezik a Warzone-ba.

A Modern Warfare II-t azért sietteti az Activision, hogy a Call of Dutynak ezt a fejezetét gyorsan lezárják, és mihamarabb tovább tudjanak lépni. A játékkal kapcsolatban számos pletyka napvilágot látott már, ezek közül érdemes kiemelni, hogy a történet középpontjában ezúttal a kolumbiai drogkartellek és az azokat uraló bűnözők állhatnak majd, az alkotók pedig állítólag egy morális iránytűt is beleraknak a játékba, ami jócskán árnyalhatja a főhős karakterét.

Érdekes fejlemény az Activision Blizzarddal kapcsolatban, hogy az év első bombaüzletének részeként a Microsoft megvásárolta a kiadót. Ezzel nemcsak a Warcraft, hanem a Diablo, az Overwatch és a Call of Duty jogai is a szórakoztatóipari nagyhatalom kezébe kerültek. Ennek a hírnek legfőképp az Xbox Game Pass előfizetői örülhetnek, mert innentől a szolgáltatás ezekkel a brutális címekkel, illetve a franchise-okhoz kapcsolódó korábbi felvonásokkal is bővülhet. A Game Passban olyan sikerjátékok játszhatóak 3-4 ezer forintért jelenleg, mint a Forza Horizon 5 vagy éppen a Halo Infinite.