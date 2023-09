Már biztos: ingyenes lesz a The Sims 5

Jövőre tíz éve lesz már, hogy az Electronic Arts kiadta a The Sims 4-et, minden idők legnépszerűbb életszimulációs játékának jelenleg legaktuálisabb változatát. A játékért megjelenéskor nem kevés pénzt kért el a kiadó, tavaly azonban felkavarták az állóvizet.

Az Electronic Arts úgy határozott ugyanis, hogy életszimulátoruk negyedik részét ingyenesen letölthetővé teszik. A DLC-k persze továbbra is fizetősek maradtak, de az alapjátékot bárki nulla forintért megszerezhette, és örökre meg is tarthatta. Ezzel a húzásával a kétes döntései miatt is emlegetett kiadó 16 millió új felhasználót szerzett a The Sims 4-nek, 70 milliósra duzzasztva a játékosbázist – ami elképesztően nagynak számít.

Az elmúlt egy évben csak úgy ontotta magából a Maxis az újabbnál újabb kiegészítőket, időközben pedig az is kiderült, hogy már javában készül a széria következő része, melyet egyelőre csak Project Rene néven emlegetnek.

Mi is az a Project Rene?

A The Sims-játékok következő generációjáról még 2022-ben osztott meg információkat az Electronic Arts és a Maxis. Tervük az volt, hogy nem egyszerre zúdítják rá a játékosokra a teljesen új koncepciót, hanem körülbelül 4-6 havonta osztanak meg kisebb részleteket, így a játékosoknak könnyebb lesz befogadni az új játékot – a fejlesztők pedig időközben finomhangolhatják a részleteket annak függvényében, hogy milyen a bemutatott újdonságok visszhangja.

A Project Rene néven ismert új epizódról eddig annyit tudni, hogy a Maxis egyértelműen a The Sims játékok következő generációjaként hivatkozik rá, illetve hogy nagyban épít majd a többjátékos élményre.

A játékban visszatérnek továbbá olyan közönségkedvenc funkciók is, amelyek a The Sims 4-ből kimaradtak, de a korábbi játékokban jelen voltak. Ilyen például a színpaletta és az egyedi mintázatok tervezése – így a The Sims 5-ben (vagy hívják bárhogy is a megjelenéskor) még nagyobb teret kap a kreativitás. A játékosokat emellett az is izgatta, hogy vajon a következő generáció a The Sims 4-gyel ellentétben már megjelenéskor ingyenes lesz-e. A kérdéssel egyébként mi magunk is foglalkoztunk, bizonyos források ugyanis már hetekkel ezelőtt azt állították, hogy a Project Rene ingyenesen letölthető lesz, hivatalos megerősítés azonban nem érkezett sem az Electronic Artstól, sem a fejlesztésért felelős Maxistól – mindezidáig.

Magyarországi idő szerint ugyanis kedd délután a The Sims YouTube-csatornájára felkerült egy Behind The Sims nevezetű 15 perces videó, melyben maguk a fejlesztők meséltek a The Sims 4 és a Project Rene jövőjéről.

A videóból kiderült, hogy a következő Sims-játék most már biztosan ingyenes lesz megjelenéskor,

ahogy a fejlesztők azt is megerősítették, hogy a korábbi játékok modelljeihez hasonlóan itt is készülnek kiegészítőkkel – azok koncepcióján azonban még most is dolgoznak. Lyndsay Pearson, a franchise kreatív igazgatójának szavai szerint például jelenleg a The Sims alapjátékaiban nincs időjárás, azokat csak az Évszakok kiegészítő megvásárlása után aktiválhatják a játékosok, a Project Rene esetében azonban mindenképp szeretnék, ha az élet meghatározó elemei az alapjátékban is jelen lennének.

A kiegészítők új koncepcióját valahogy úgy képzeljük el, hogy az időjárást például már a kezdetektől implementáljuk a játékba, az olyan extrák azonban, mint például a snowboardozás és síelés, továbbra is egy kiegészítő csomag részei lennének

– fogalmazott Pearson. Azt, hogy a Project Rene mikor jelenhet meg, egyelőre nem árulta el, belátásunk szerint azonban 2024 második vagy 2025 első felében már reális lehet az új Sims piacra dobása.

Mi lesz a The Sims 4-gyel?

Egy új The Sims-játék beharangozásakor persze azzal kapcsolatban is adódik a kérdés, hogy mi lesz az előző generációval – melybe a játékosok bizonyos esetekben több százezreket is fektethettek. Lyndsay Pearson megerősítette, hogy a jövőben a The Sims 4 és a Project Rene szimultán fognak egymás mellett létezni, így egyelőre nem kell attól tartani, hogy az Electronic Arts temetné egyik legnagyobb pénzbányáját.