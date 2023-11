December 7-én kerül megrendezésre a The Game Awards, melyet a videójáték-ipar Oscar-gálájaként tartanak számon, és ahol az év legjobb játéka címért versengenek a legjobb alkotások. 2023 egy különösen erős esztendő volt, számos remek, már-már zseniálisnak is mondható újdonság jött ki, így az ítészeknek különösen nehéz dolguk lesz ezúttal. A rendezvény különlegessége, hogy nagyjából 30 szakmédium újságírója mellett maga a közönség is szavazhat a hivatalos weblapon a játékokra, végül 90–10 százalékos arányban döntenek a szavazatok.

A 2023-as The Game Awardson különösen szoros lesz a verseny, elvégre a Remedy Entertainment túlélőhorrora, az Alan Wake 2 és a Baldur's Gate 3 készítői is nyolc-nyolc jelölésnek örülhetnek.

Az év legjobb játéka kategóriában az Alan Wake 2 és a Baldur's Gate 3 mellett esélyes még a Marvel's Spider-Man 2, a Resident Evil 4 Remake, a Super Mario Bros. Wonder és a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de a legjobb történet kategóriájában is nagy lesz a tülekedés, ahol a Twin Peaks-magasságokba emelkedő Alan Wake 2 mellett legalább akkora eséllyel indulnak Peter Parkerék, és a közel 100 órányi, fordulatos cselekményt magában foglaló Baldur's Gate 3-ra sem lenne túl nagy melléfogás tippelni.

Art direction tekintetében örömteli fejlemény, hogy bekerült a jelöltek közé a Pinokkió meséjét Dark Souls-köntösbe öltöztető, amúgy az RPG-k között is esélyes Lies of P és a rettenetesen alulértékelt Hi-Fi Rush című adrenalinbomba. Nem ennyire meglepő azonban, sőt, sokan el is várták, hogy a legjobb zenék között ott legyen az Alan Wake 2, melynek kedvéért tucatnyi zenekar vadonatúj számokat komponált, nem is akármilyet, a hivatalos soundtracket önmagában is nagy élmény hallgatni.

A legjobb színészi játékok között úgyszintén hatalmas lesz a tülekedés, Idris Elba a Cyberpunk 2077: Phantom Libertyben nyújtott kiemelkedőt, de az Alan Wake 2-ben bemutatkozó FBI-os nyomozónő, Saga Andersont játszó és szinkronizáló Melanie Liburd szintén gyorsan belopta magát a rajongók szívébe. Nem beszélve Yuri Lowenthalról, akit Peter Parkerként mindenki imád, de a kategória nyilvánvalóan nagy esélyese a Star Wars Jedi: Survivor Cal Kestise, Cameron Monaghan, Neil Newbon Astarionként a Baldur's Gate 3-ből, és bár nagyobb meglepetés lenne, a Final Fantasy XVI Clive Rosfieldje, Ben Starr is simán benne van a pakliban titkos esélyesként.

VR-fronton ember legyen a talpán, aki dönteni tud a Gran Turismo 7, a Horizon Call of the Mountain és a Resident Evil Village között, míg a legjobb verekedős játékok között a Mortal Kombat 1 győzelme már biztosabbnak tűnik. Szerepjátékok között meglepetés, hogy a Starfield ott van, minden középszerűsége ellenére, míg az EA Sports FC 24 szereplése a legjobb sportjátékok között borítékolható volt. Pedig a FIFA-licencet elvesztő focis játék ugyancsak elég felejthetőre sikerült, és semmi innováció nem volt benne.

Fotó: Alan Wake 2 / Remedy Entertainment

Film- és sorozatnézőknek érdekes kategória még a legjobb adaptációké, ahol a Castlevania: Nocturne mellett esélyes a teljesen felejthető Gran Turismo-film, a csodálatos HBO-s The Last of Us, a Super Marios Bros. és a trashbe hajló Twisted Metal első évada is.

Összesen 31 kategóriában kerülnek majd átadásra az elismerések a 10. alkalommal megrendezett The Game Awardson. Az összes jelölt listája itt böngészhető végig, a műsorvezető újfent Geoff Keighley lesz, és a díjazottak megünneplésén kívül természetesen trailerek, bejelentések és egy csomó izgalom várható majd. Aki egy picit is rajong a videójátékokért, annak ez a The Game Awards is kihagyhatatlan néznivaló lesz.