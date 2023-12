Éveken át hitegették az embereket, hogy egy zseniális zombis túlélőjátékon dolgozik az orosz fejlesztőcsapat, de a végeredmény lehangolóbbra sikerült, mintha tényleg eljött volna értünk a világvége. Ilyen lett a The Day Before.

Néhány nappal ezelőttig szinte borítékolható volt, hogy idén melyik videójátékról mondható el, hogy a legnagyobb csalódást okozta a közönség számára. Bár a Call of Duty legújabb része, a Modern Warfare III is komoly kritikákat kapott, amiért az eredetileg DLC-nek indult, majd aztán önálló címként megjelenő játék sztorimódja mindössze pár órányi tartalmat kapott, de a német Daedalic Entertainment által fejlesztett The Lord of the Rings: Gollum című játéka minden korábbi várakozást felülmúlt. Pontosabban alul. Lefutottnak tűnt tehát a meccs, hogy 2023-ban ez a játék és a mögötte álló stúdió írja be majd magát csupa kisbetűvel az iparág történelemkönyvébe. Nem így lett.

December 7-én startolt el ugyanis a Steamen az orosz Fntastic stúdió legújabb szerzeménye, a The Day Before korai hozzáférésű verziója. A játékot már a megjelenése előtt is botrány övezte, hiszen egy ideig úgy festett, a fejlesztőknek címet kell változtatniuk, mert védjegyproblémákba üköztek. A The Day Before márkanév ugyanis már foglalt volt, hiszen 2010 óta már létezett egy ilyen nevet viselő naptár applikáció. A jogi hercehurcák miatt néhány hónapra el is tűnt a játék a Steamről, amely miatt sokan attól féltek, nem is fog végül megjelenni. Bárcsak így történt volna.

A The Day Before-t először 2021-ben mutatták be, az ígéretes előzetes miatt pedig sokan egyből a kívánságlistájukra tették. A fejlesztők egy nyíltvilágú túlélőjátékként harangozták be a The Day Before-t, amelyben egy vírus okozta zombiapokalipszis elől menekülve kell felépítenünk egy szép, új világot. A szépet azért is hangsúlyozom, mert a fejlesztők időközben Unreal Engine 5 grafikus motorra váltottak, hogy még lenyűgözőbb képi világot kaphasson a játék, mint amit az első képkockákon láthattunk.

December elején aztán mindenkit kijózanított a valóság: a The Day Before ugyanis egy ócska grafikájú, ZS-kategóriás TPS-nézetű shooter lett, amelyben ráadásul nyoma sincs az open worldnek, helyette egy apró területen bolyonghatunk élelem és fegyver után kutatva. A zombik sem jelentenek különösebb veszélyt ránk nézve, gyakorlatilag bármilyen magasabb tereptárgy (egy pad vagy egy autó) megugorhatatlan akadályt jelent számukra. Arról nem is beszélve, hogy az előzetesekben látott tömegekkel szemben elvétve találkozhatunk csak velük a pályán.

Ha tényleg így fest majd egy zombiapokalipszis, nem igazán van miért aggódnia az emberiségnek.

Nem csoda tehát, hogy néhány nap alatt drasztikusan bezuhant az aktív játékosok száma, amíg a megjelenés pillanatában még több tízezren rohamozták meg a szervereket, mára csak páran bóklásznak rajtuk. Ha ugyan még bóklásznak.

A Fntastic ugyanis tegnap egy közleményben tudatta, hogy bár ők mindent megtettek az elmúlt években azért, hogy minél jobb játékot készítsenek, a stúdió most kénytelen lehúzni a rolót pénzügyi gondok miatt. A The Day Before ugyanis olyannyira botrányosan rosszra sikerült, hogy a vásárlók jelentős része néhány órányi játék után visszakérte a pénzét.

A több mint 20 ezer Steam-felhasználó értékelése alapján a játék a beszédes „rendkívül negatív” besorolásba került, ráadásul a stúdió bezárásáról szóló hírek megjelenése után néhány órával a digitális áruház úgy döntött, hogy felhagy a The Day Before árusításával.

Nem tudom, hogy a videójáték-ipar történetében láthattunk-e már ehhez hasonló gyors és látványos összeomlást, az azonban mindenképpen kijelenthető, hogy

idén ez volt a legrosszabbul sikerült alkotás.