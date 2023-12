Hónapokkal ezelőtti bemutatója után nemrégiben hivatalosan is a boltok polcaira került a Lenovo első saját fejlesztésű kézi konzolja, a Legion Go, ami a területen kettő, már nagy sikert aratott készülék kihívója szeretne lenni. Természetesen a Steam Deckről és az Asus-féle ROG Ally-ról van szó – a kettő közül azonban leginkább az utóbbinak van miért aggódnia. És hogy miért? A Legion Go tulajdonképpen ugyanazt kínálja, mint az Asus gépe, csak szinte mindent egy magasabb szintre emelve; érdemes azonban azt is észben tartani, hogy a több nem mindig jobb.

10 Galéria: Lenovo Legion Go konzol Fotó: Szollár Zsófi / Index

Ahogy azt egy korábbi cikkünkben is említettük már, 2023-ban tovább dübörgött a konzolpiac, sőt, talán idén indult be igazán, ha a hordozható készülékekre helyezzük a hangsúlyt. Az év első felében a tajvani Asus dobta le a bombát az Ally bemutatásával, majd jött a Sony a PlayStation Portallal – ez a készülék azonban nem hozható egy szintre a korábban említettekkel. Mindez annak köszönhető, hogy a Portal nem képes natívan a játékok futtatására, azokat csak streamelni tudja egy bekapcsolt PS5-ről – így egy újabb kihívóra egészen mostanáig várni kellett.

A Legion Go azonban nem okozott csalódást, sőt, a közel egyhetes tesztidőszak alatt még a vártnál is több meglepetést okozott; jól látszik, hogy a Lenovo nem új versenyző a gamingpiacon. Mindezek ellenére a készülék nem lett 100 százalékig tökéletes, de csalódásra csak kevés dolog adhat okot – mutatjuk, mire képes a Lenovo első kézi konzolja.

Nem annyira kicsi

A készülék egy méretes, fekete dobozban érkezik, ebben találjuk majd a kötelezően mellékelendő használati utasítást, a 65 wattos töltőt, valamint azt az ugyancsak fekete, szövetből készült hordozótáskát, amiben a Legion Go rejlik. A táska egyébként hatalmas pluszpont, az ugyanis nemcsak védi a készüléket, de a hordozását is rendkívül könnyűvé és stílusossá tudja tenni, ami nem utolsó szempont egy kézi konzol esetében. Maga a készülékház egyébként alumíniumból készült, a kontrollerek – melyek lecsatolhatóak – azonban már műanyagok, erről azonban majd később.

10 Galéria: Lenovo Legion Go konzol Fotó: Szollár Zsófi / Index

Az előlapot egy meglepően nagy, 8,8 hüvelykes, 2560 x 1600 képpontos, maximális 500 nites fehérfényerő kibocsátására képes IPS-panel borítja, ami képes a másodpercenkénti 144 hertzes képfrissítésre is. Az persze már más tál tészta, hogy alig akad játék, amit majd ekkora felbontás mellett élvezhetően tud játszani a készüléken, webes böngészés vagy filmezés/sorozatozás közben azonban mindig jól jönnek a plusz képpontok. A panel a trendeknek megfelelően az érintéseket is észleli, így könnyen tudunk navigálni a Windows 11-es felületen – igen, akárcsak a ROG Allyn, a Legion Gón is teljes értékű Windows fut.

Ennek több előnye is van, a legnagyobb azonban egyértelműen az, hogy a konzol így tulajdonképpen egy kisebb számítógépként is képes üzemelni.

A Steam Deckkel ellentétben tehát itt sincs lekorlátozva a Steam játékkönyvtárára, bármelyik másikban vásárolt játékaival játszhat, sőt, akár a PC GamePassre is előfizethet. Ugyancsak a windowsos környezet előnye, hogy pluszkijelzőt és perifériákat csatlakoztathat a géphez, így azt akár tényleg egy teljes értékű számítógépként is használhatja.

Bőven van benne szufla

Akárcsak a ROG Allyban, úgy a Legion Góban is az AMD Ryzen Z1 Extreme chip ketyeg 16 gigabyte memória társaságában, így teljesítmény tekintetében a két készülék ugyanazon szinten van. Igaz, a Legion Go 7500 megahertzes memóriája gyorsabb, mint ami az Asus gépében található, ez azonban nem hoz majd jelentős változást a másodpercenként megjelenített képkockák számában. A nagy teljesítményhez dukál a nagy hűtés is, amit a Lenovo komolyan vett – a készülék ventilátorai már a bekapcsolást követően aktiválódnak,

játék közben pedig közel maximális fordulatszámon pörögnek, így a Legion Go halknak semmiképp sem mondható.

Ennek köszönhetően azonban különösebb melegedésből adódó probléma nem jelentkezett – a készülék 15-20 perc folyamatos játék után egyértelműen felmelegedett, teljesítmény-visszaeséssel azonban nem találkoztunk. És hogy hogyan futnak rajta a játékok? Mint említettük, szinte egy az egyben ugyanúgy, mint a ROG Ally-n, a chip ugyanis egy az egyben ugyanaz, és a memória mérete sem különbözik. Alább azt láthatja, mire képes az AMD Ryzen Z1 Extreme lapka:

Forza Horizon 5: közepes beállítások, Full HD, 60-92 FPS

Death Stranding: közepes beállítások, Full HD, 32-45 FPS

Ori and the Will of the Wisps magas beállítások, Full HD, 81-120 FPS

Ghostwire: Tokyo: magas beállítások, Full HD, 28-40 FPS

Shadow of the Tomb Raider: magas beállítások, Full HD, 30-45 FPS

Minecraft: magas beállítások, Full HD, 60-85 FPS

Fortnite: alacsony beállítások, Full HD, 90-120 FPS

Cyberpunk 2077: alacsony beállítások, Full HD, 44-75 FPS

It Takes Two: magas beállítások, Full HD, 62-80 FPS

Rainbow Six Siege: alacsony beállítások, HD, 80-115 FPS

A Legion Gót egy kétcellás, 49.2 wattórás telep látja el, aminek köszönhetően még intenzív játékmenet mellett is legalább két órát képes üzemelni a készülék. Ez elsőre rendkívül kevésnek tűnhet, a csúcsra járatott Z1 Extreme azonban extrém mennyiségű energiát fogyaszt. Ettől függetlenül ha csökkent a játékok felbontásán és grafikai minőségén, illetve lejjebb veszi a fényerőt, akár meg is triplázhatja a korábban említett üzemidőt.

Amitől több

Mind ez idáig úgy érződhetett, mintha a Legion Go egy újracsomagolt ROG Ally lenne – ez azonban koránt sincs így. A Lenovo készülékének egyik legnagyobb előnye, hogy annak kontrollerei egy gomb lenyomása után levehetővé válnak, így egy vaskosabb windowsos tabletté alakítható a készülék – annak hátulján ráadásul egy támaszt is találunk, így könnyen megállítható az asztalon, a kanapén vagy akár az ágyban is a konzol, ha esetleg filmet néznénk rajta.

10 Galéria: Lenovo Legion Go konzol Fotó: Szollár Zsófi / Index

Ennyiben persze nem merül ki ez a funkció – mivel a kontrollerek Bluetoothszal kapcsolódnak a konzolhoz, ezért akár azt is megcsinálhatjuk, hogy a készüléket lehelyezzük az asztalra, a kontrollerekkel pedig az ölünkben játszunk, de egy nagyon okos FPS-módot is integrált a Lenovo. Ennek köszönhetően a jobb oldali kontroller a mellékelt állvány használatával egy egykezes vertikális egérre alakítható, ami az FPS-játékosok szerelmeseinek hatalmas pluszpont lehet majd.

Hátrány, hogy egy Nintendo Switchcsel ellentétben a Legion Go esetében nincs lehetőségünk a kontrollerek összeillesztésére,

azokat külön-külön fognunk kell. A kiosztás az Xboxos megoldást tükrözi, ennek megfelelően aszimmetrikus stickekkel és ABXY gombkiosztással találkozhatunk. Megjegyzendő azonban, hogy a gombok mennyisége egyesek számára már-már zavaró lehet, konkrétan bárhová nyúlunk, ott találni fogunk egyet – közel harminccal találkozhatunk, ha jól körbenézünk –, így szinte az összes játékstílushoz talál majd megfelelő kiosztást.

Összegezve

A Lenovo Legion Go belátásunk szerint az eddigi legjobb és legsokoldalúbb hordozható konzol lett, előnye azonban nem behozhatatlan a konkurencia által. Körülbelül 350 ezer forintos ajánlott fogyasztói ára enyhén borsosnak érződik, figyelembe véve, hogy egy Steam Deckhez és egy Z1 Extreme-mel szerelt ROG Allyhoz is hozzá lehet már jutni 280 ezer környékén – egy valódi konzolról (PS5, Xbox Series X) nem is beszélve, ezeket már 200 ezerért is megvásárolhatja.

Ahogy pedig korábban említettük: a nagyobb és több nem mindig jobb. Az Asus készülékével szemben jóval nehezebb és méretesebb a Legion Go, így amennyiben egy kompaktabb készülékeket keres megegyező teljesítménnyel, inkább abba az irányba lesz érdemes kacsingatnia. Bár egyelőre még nem érkeztek pontos információk, nem lepődnénk meg, ha 1-2 éven belül újabb verzióval rukkolnának elő a gyártók, lazsálásra ugyanis nincs idő, mindegyik gyártó azon van, hogy megmutassák, az ő konzoljuk a lehető legjobb választás.