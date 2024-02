Idén is számos újdonságot tartogatott a 2024-es Las Vegas-i CES, a legnagyobb techcégek folyamatosan bejelentettek valami újdonságot – legyen szó átlátszó kijelzőkről, strapabíró telefonokról vagy éppen brutális gamer laptopokról. Nem meglepő módon az MSI is az utóbbihoz hasonlóval állt színpadra, laptop helyett azonban egy náluk még nem látott koncepcióval rukkoltak elő: egy kézi konzollal.

A lépés persze nem meglepő. A Nintendo Switch elképesztő sikerét látva először a Valve, majd az Asus, később pedig a Lenovo is saját készüléket készített – utóbbi kettőt az Indexen is teszteltük. Az MSI megoldása nagyjából ugyanazt a vonalat követi, egyetlen fontos kivétellel: az új konzolban a konkurenciával ellentétben nem AMD, hanem Intel chip ketyeg, abból is a Core Ultra 7 155H.

Az előzetes jelentések szerint ez nem feltétlenül volt jó ötlet az MSI részéről, a CES-en kihelyezett modellek teljesítménye ugyanis elmarad a ROG Allytól és a Legion Gótól, fontos azonban megjegyezni, hogy ezek még szigorúan csak demókészülékek, a végső teljesítmény tehát még bőven változhat. A bemutató idején – melyet még január elején tartottak – a készülék pontos specifikációi sem voltak ismertek, mostanra azonban több adatot is nyilvánosságra hozott az MSI.

Kialakításában a konzol leginkább az Asus-féle ROG Allyhoz hasonlít, az előlapon egy héthüvelykes, 1920 x 1080 képpontos, VRR-támogatott, 48–120 hertzes képfrissítésre és az érintés érzékelésére képes IPS-panel kapott helyett, ami az sRGB-skála 100 százalékát lefedi, maximális fényereje pedig 500 nit. Az MSI szerint rendkívül sokat foglalkoztak a lehető legernomikusabb kialakítás megtalálásával – erről azonban csak akkor lehet nyilatkozni, ha már a kezünkben van a készülék. Az MSI Claw-n egyébként teljes értékű Windows 11 fut, tehát egy hordozható mini PC-ként is használhatja azt, nem utolsósorban ez pedig azt is jelenti, hogy a Steam Deckkel ellentétben az összes játékkönyvtárát elérheti.

Hűsebb lehet a riválisoknál

A hűtésről az MSI saját fejlesztésű Cooler Boost HyperFlow technológiája gondoskodik, míg az üzemidőről az az 53 wattórás akkumulátor, ami a vállalat szerint még a legextrémebb terhelés alatt is minimum kétórás játékidőt tesz majd elérhetővé egyetlen töltéssel. Emellett azonban természetesen hálózathoz csatlakoztatva is lehet majd használni a Claw-t, így ilyenkor nem kell az üzemidő miatt aggódni, ekkor pedig még a készülék teljesítménye is nagyobb lehet.

Azt, hogy memóriából mennyi került a készülékbe, egyelőre még mindig nem árulta el a gyártó, az előzetes mérések alapján azonban 16 gigabyte-nyi LPDDR5-6400-as RAM-modulokra lehet majd számítani. Ezzel ellentétben az már biztosra vehető, hogy a készüléken egy darab USB-C (USB/DP/Thunderbolt 4) csatlakozót, egy darab microSD-olvasót, két darab kétwattos hangszórót, valamint egy ujjlenyomat-olvasót találunk.

Mennyi az annyi?

Mindezek mellett az is kiderült, hogy az MSI Claw milyen konfigurációkban lesz beszerezhető, illetve az is, hogy ezek milyen árazást kaptak. Az Intel Core Ultra 5 135H chippel szerelt Claw 512 gigabyte tárhelyet kap majd, ajánlott fogyasztói ára pedig 700 dollár lett, ami körülbelül 245 ezer forintnak felel meg. Jó hír, hogy az eggyel erősebb, Intel Core Ultra 7 155H-s modell csak 50 dollárral kerül többe megegyező tárhely-konfiguráció mellett, míg az 1 terabyte-os modellért 800 dollárt kér majd az MSI az Egyesült Államokban.

Ennek megfelelően előbbi készülék 265 ezer, míg utóbbi 285 ezer jó magyar forintért lesz majd beszerezhető – ez azonban vélhetően a Claw nettó ára lesz, a valódi végösszeghez még hozzá kell adni a forgalmi adót és az egyéb, törvényileg előírt díjakat. Az MSI Claw a pletykák szerint valamikor február végén, március elején kerülhet a boltok polcaira – hivatalos megjelenési dátumot azonban egyelőre még nem közölt a vállalat.