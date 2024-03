A Grand Theft Auto 6 egyike a legjobban várt alkotásoknak a videójáték-iparban valaha, már csak az beszédes, hogy a nyílt világú bűnözőszimulátor pár hónapja debütált első előzetese 182 milliós megtekintést söpört be a YouTube-on. A Rockstar ennek a trailernek a végén jelentette be, hogy 2025-ben ki is adják a játékot, állítólag a színfalak mögött a jövő év első hónapjaira lőtték be, hogy polcokra kerülhet az új GTA. Mindez mehet a levesbe, a Kotaku ugyanis arról ír, több általuk megbízhatónak vélt forrásra hivatkozva, hogy veszélybe kerülhetett a GTA 6 megjelenése, és a Rockstar újdonsága nem keveset csúszva,

csak 2025 végén, vagy akár 2026 elején jelenhet meg.

Mint ismeretes, februárban jelentette be a Rockstar Games, hogy áprilistól arra kérik eddig home office-ban dolgozó munkavállalóikat, hogy inkább járjanak be biztonsági és minőségbeli megfontolások miatt. A heti ötnapos irodai munkára való átállás nyilván önmagában is okozhat fennakadásokat, ami a GTA 6 időben való megjelenési esélyeit rontja, de a korábbi durva szivárogtatásokat követően nem is annyira meglepő, hogy a fejlesztőcég falain belül némi paranoia ütötte fel a fejét. Illetve a Kotaku arról számolt be, hogy a távmunkások nem dolgoznak annyira ütőképesen, és gyorsan, részben miattuk került veszélybe a GTA 6 tervezett megjelenése.

Legutoljára 2013-ban jelentkezett a GTA-játéksorozat az ötödik részével, melynek következő, számozott felvonása Vice Citybe, azaz Miami fiktív változatába kalauzol majd, és PlayStation 5 mellett Xbox Series X/S-re és PC-re válik elérhetővé.

A Rockstar Games híres arról, hogy az utolsó pillanatig várnak bármiféle bejelentéssel, legyen szó egy új játékelőzetesről vagy a csúszás hírül adásáról – így vélhetően, ha érkezik újabb trailer, az még nem tartalmazza majd az új megjelenési dátumot. Tekintve, hogy a cégnél se biztosak, hogy mi kerekedik ki ebből az egész drámából.

A játékiparban nagy gondot jelent az is, hogy amikor elkezd szorítani az idő, akkor a nagy cégek a várható profit és a közönség nyomására elkezdik túlóráztatni az embereiket. A tengerentúli sajtó szerint nagy esély van rá, hogy a Rockstar most megpróbálja túlhajszolni a fejlesztőket.

Igen, tartunk tőle, a túlóráztatás nincs jó hatással az emberre, vettem már részt hasonló projektben, és csak annyit mondok, előtte nem volt ennyi ősz hajszálam

– nyilatkozta az Aftermathnek egy neve elhallgatását kérő rockstaros.