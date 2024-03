A Dungeons & Dragons világán alapuló Baldur’s Gate 3-at már a rendes megjelenése táján, 2023 augusztusában olyan felütéssel emlegették, hogy a belga játékfejlesztő cég, a Larian Studios alkotása új mérce lehet a videójáték-iparban. Innentől kezdve majd ehhez kell felérniük az új játékoknak, és minden, ami elmarad a Baldur’s Gate 3 által hozott, szerintünk is magas szinttől, az maximum középszerként lesz emlegetve. Persze akkor még nem tudtuk, hogy az Alan Wake 2 is milyen letaglózó lesz a túlélőhorrorok műfaján belül, de a Baldur’s Gate 3 még így is simán behúzta a decemberi The Game Awardson többek között az év legjobb videójátékának járó szobrot, de az év szerepjátékának is megválasztották, szinkronmunkájáért Neil Newbont (Astarion szerepében) egyéni elismeréssel jutalmazták, és a fantasyjáték egyenesen tarolt a rendezvényen.

Az emellett is számos más díjjal kitüntetett Baldur’s Gate 3-mal kapcsolatban joggal merülhetett fel a kérdés és elvárás, hogy vajon a készítők terveznek-e neki folytatást. Főleg annak tükrében, hogy az érdeklődés is hatalmas volt a D&D-adaptáció irányában, 2024 márciusáig nagyjából 15 millió példány kelt el belőle.

A Larian Studios vezetője, Swen Vincke nemrég a Game Developers Conference keretein belül sokkolta kissé a világot, amikor úgy fogalmazott, csapatával semmilyen jellegű folytatást nem készítenek a Baldur’s Gate 3-nak.

Ezzel kapcsolatban kérdezte meg a szakembert az amerikai IGN, akiknek így részletezte Vincke a döntés okait:

„A játék sikerei miatt volt egy pont, amikor erősen elmorfondíroztunk rajta, hogy a közönség elvárásainak megfelelően egy DLC-vel kéne kibővítenünk a Baldur’s Gate 3 világát. El is kezdtünk rajta ügyködni, még egy lehetséges negyedik résszel kapcsolatban is tárgyalásokba kezdtünk házon belül. Rá kellett jönnünk azonban, hogy amikor ezeken a lehetőségeken gondolkoztunk, nem vert gyorsabban a szívünk, nem izgatott már minket a dolog. Még le sem zártuk magunkban a Baldur’s Gate 3-at, nem tűnt helyesnek rögtön továbbugrani. Rengeteg időnkbe és energiánkba telt, hogy a D&D-t átültessük videójátékos formátumba, a társasjáték ötödik kiadásával kapcsolatban már nem tudtunk volna hasonlót megvalósítani. Szerettünk volna újítani a harcrendszeren, de nem állt volna össze, amit kitaláltunk. Nem jött szívből az egész, pedig a Larian Studios azért sikeres, mert szívből-lélekből csináljuk mindannyian.”

A Wizard of the Coast kezében lévő Baldur’s Gate-franchise jövője így kérdőjelessé vált, minden attól függ innentől, hogy milyen fejlesztőcégre bízzák az újabb felvonásokat, és ezek a csapatok tudnak-e élni a lehetőséggel úgy, mint a Larian Studios tette. Mivel az első két Baldur’s Gate-et a BioWare csinálta, így a készítőváltás nem akkora újdonság. Persze érvágás, hiszen a Larian eszméletlenül jól ráérzett a dologra, és az is benne van a pakliban, hogy a játéksorozat semmilyen formában nem tér vissza, hosszabb ideig.