Hosszú évek óta kiemelkedő tagja a gamingközösségnek a Lenovo, köszönhetően annak, hogy Legion termékvonaluk az Asus ROG családja mellett az egyik leginkább kedvelt a játékosok körében. Ezzel maga a Lenovo is tisztában van, így az elmúlt években a megszokottnál több időt és energiát fektettek a Legion készülékekbe. Ahogy arról például az Index is beszámolt, tavaly bemutatták első kézi konzoljukat Legion Go néven, ami az egyhetes tesztidőszak alatt levett minket a lábunkról – bár nem lett tökéletes.

A Legion Go mellett azonban idén ismételten új tagot üdvözölhet a Legion család, a Lenovo ugyanis nemrégiben bemutatta a Legion Tabot, a vállalat első kifejezetten gamereknek szánt táblagépét. A készülék első pillantásra csak egy hagyományos tabletnek tűnhet, közelebbről megnézve azonban már bőven észrevehetünk olyan részleteket, amik kifejezetten a játékosoknak kedveznek.

A Legion Tab egy, a mai tabletek esetében kisebbnek számító, 8,8 hüvelykes, QHD+-felbontású, 500 nites PureSight panelt kapott, ami támogatja az akár 144 hertzes képfrissítési gyakoriságot is. Ez már az első pillanattól kiemeli a készüléket a többi közül, a legtöbb esetben ugyanis csak 120 hertzes panelekkel találkozni a tabletek esetében. A kijelzőméret okán egy kompakt készülékről beszélünk – ami egyet jelent azzal, hogy a Legion tab súlya is könnyű, mindösszesen 350 grammot nyom, amihez hozzásegít az is, hogy vastagsága csak 7,6 milliméter.

Lesz benne szufla

A készülékben a Qualcomm-féle Snapdragon 8+ Gen 1-es lapkája kapott helyet, ami ugyan nem a legújabb és legerősebb chip, ennek ellenére bőven lesz benne szufla, főleg, hogy 12 gigabyte-nyi LPDDR5X memória is kisegíti majd. Tárhely tekintetében 256 gigabyte-ot kapunk, ami kicsit szűkös lehet, jó hír azonban, hogy a készüléket lehet microSD-kártyákkal bővíteni, azokat egészen egy terabyte-os méretig támogatja a Legion Tab. Érdekesség, hogy a legtöbb tablettel ellentétben a Lenovo új készülékében egy haptikus motor is található, így a Tab még magával ragadóbb élményt és részletesebb visszajelzést tesz lehetővé a játékosok számára.

Ugyancsak a Legion Tab kiváltsága a ColdFront hűtési technológia, ami egy nagy méretű hőelvezető kamrával segít megelőzni a táblagép felmelegedését a játék leghevesebb pillanataiban is.

A készülék emellett három teljesítménymódot is kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a táblagép teljesítményét az adott helyzethez igazítsák. A Beast mód azokhoz a helyzetekhez készült, amikor minden képkocka számít; a Balanced mód azokhoz, amikor a tökéletes egyensúlyra van szükség a teljesítmény, a hőkezelés és az akkumulátor élettartama között; míg az Energy Saving mód – nevéből adódóan – arra törekszik, hogy visszafokozott teljesítménnyel ugyan, de a lehető legtovább játszhassunk.

Fotó: Lenovo

És ha már az akkumulátornál tartunk: a Legion Tabba egy 6550 milliamperórás telepet zsúfoltak, ami támogatja a 45 wattos gyorstöltést is. Azt, hogy ezzel mekkora üzemidő sajtolható ki a készülékből, egyelőre nem részletezte a gyártó, választ feltehetően csak a tesztidőszak közben fogunk kapni. Ami biztos, az az, hogy a töltést egy USB Type-C csatlakozón keresztül oldhatjuk meg, ami nem mellesleg támogatja a DisplayPort 1.4-et is, amelynek köszönhetően a játékosok csatlakoztathatnak egy kompatibilis külső kijelzőt a tablethez, hogy nagyképernyőn is játszhassanak.

Már júniusban megjelenik

Az elérhető információk alapján a Legion Tab már idén júniusban felkerül a magyarországi boltok polcaira – a készülék hazai ára azonban egyelőre még ismeretlen. Kiindulva abból, hogy tulajdonképpen csak egy megszokott, Androidot futtató készülékről van szó, ami kapott néhány, gamereknek kedvező extrát, nem lenne szabad csillagászati árú legyen a Legion Tab, ennek ellenére azonban megeshet, hogy vastagabban fog fogni a Lenovo ceruzája az árazáskor. Egyelőre annyit tudni, hogy a kínai piacon körülbelül 300 eurónak megfelelő jüanért, míg a japán piacon ennek több mint duplájáért, 700 eurónak megfelelő jenért lehet beszerezni a modellt – így kiszámíthatatlan a hazai árazás. A leírtak alapján mindösszesen annyit lehet kikövetkeztetni, hogy valahol 2 és 300 ezer között indulhat a 12+256 GB-os modell ajánlott fogyasztói ára.