A Sony és a PlayStation tegnap tartotta a pár havonta megrendezésre kerülő játék- és trailerbemutató műsorát, és ezúttal sem maradtunk hoppon. A szeptemberi State of Play során bemutatták 2020 egyik legjobb játékának folytatását, több korábban bejelentett címről kaptunk új információt, valamint két remastert is kaptunk.

A Sony és a PlayStation szeptember 24-én hosszú várakozás és teaselés után az elkövetkező címeket és újdonságokat leleplező State of Playt tartott. A nagyjából félórás bemutatósorozat során több játék bővítését vagy folytatását mutatták be, amelyek között szerepelt teljesen váratlan új trailer is.

Ghost of Yōtei

Érkezik a Ghost of Tsushima második része – amely nem Jin Sakai történetét folytatja. A Ghost of Yōtei nagyjából 300 évvel az első játék és annak DLC-je után játszódik, és a főszereplő helyett a Szellem szerepére összpontosít. A játék teljesen új karakterekkel, új helyszínre, a Yōtei-hegyre kalauzol el minket napjaink Hokkaidó szigetére.

Ez lesz az első játék, amit a Sucker Punch fejlesztőcsapata kapásból a PlayStation 5-re fejleszt le, kiaknázva a generáció adta lehetőségeket a grafika és a játékmenet terén. Kiadási dátumot egyelőre nem kaptunk, annyit árultak el, hogy valamikor 2025-ben érkezik.

Dragon Age: The Veilguard

Új játékmenetet mutattak be a Dragon Age-széria következő, negyedik részéből. Az október 31-én megjelenő The Veilguard jóval Dark Souls-osabb, mint az első három epizód, az viszont biztos, hogy a mágus főhősképességei még nagyobb hype-ot generálnak, mint eddig – pedig sokan eddig is az Év Játéka díj legnagyobb esélyesének tartották.

Astro Bot

Bővítést kap a hatalmas sikerű Astro Bot, amely a PS5 kabalájának útját követi végig. A Mariót és Spyrót idéző platformer 5 új speedrunpályát kap, olyan megállókat, amelyeken az a lényeg, hogy minél hamarabb a végére érjünk. Emellett 10 új megmenthető Botot is kapunk, többek között a Helldiversből és a Stellar Blade-ből. A frissítés ingyenes lesz, és valamikor ősszel érkezik.

Horizon Zero Dawn Remastered és LEGO Horizon Adventures

Tartottunk tőle, hogy igazak a pletykák, de PS5-ös és PC-s újradolgozást kap a 2017-es futurisztikus túlélőjáték, a Horizon Zero Dawn. A ráncfelvarrás során többek között 10 órányi dialógust vettek fel újra, grafikailag felturbózták a játékot, valamint beleépítették a The Frozen Wilds kiegészítőt. A mindössze 7 éves játék újradolgozása október 31-én érkezik – bár lehet, hogy az erőforrásokat lehetett volna más címek felújítására fordítani.

Ami jóval érdekesebb, hogy Aloy a Lego világába vándorol, ugyanis új címmel térnek vissza az ikonikus építőkockák videójáték alakban. A cím október 3-án válik előrendelhetővé, amely több exkluzív kinézetet tartalmaz, november 14-én pedig mindenki számára elérhető lesz a LEGO Horizon.

PlayStation 5 Pro és PS5 Chroma Collection

Korábban mi is megírtuk, hogy érkezik a PlayStation 5 Pro, amely egy rendkívül borsos ár mellett jobb teljesítményt és szebb grafikát ígért. Bár magával a konzollal kapcsolatban új infó nem érkezett, 14 fejlesztői csapat, köztük a Last of Us mögött álló Naughty Dog és a Marvel's Spider-Mant készítő Insomniac Games is arról számolt be, hogy „fejlesztett” módot adnak ki egyes címeikhez.

Az alap PS5 pedig teljesen új kinézetet kap a Chroma Collectionnel, amely színváltó gépeket és DualSense kontrollereket hoz. A Chroma PlayStationök háromféle színátmenetben lesznek elérhetők: zöldben, fehérben és kékben.

PlayStation Plus

A következő havi PS+ ingyenjátékokat is bejelentették. Az előfizetőknek többek között elérhetővé válik a WWE 2K24, a Dead Space és a Doki Doki Literature Club, amelynek nevéből nem derül ki, viszont durvább horror, mint az előtte szereplő játék.

Alan Wake 2: The Lake House

Kiegészítőt kap az Alan Wake 2. része, amely új helyszínre viszi a címszereplőt, akinek ismét egy titokra kell fényt derítenie, miután a Federal Bureau of Control misztikus erőkkel kísérletezik.

ArcheAge Chronicles

2025-ben jön a nagyszabású MMORPG, amelyet végre hivatalosan is bemutattak. A trailerben egy hatalmas, felfedezésre váró világot láttunk, amelyben nem csupán a harcok, hanem a World of Warcraftból és hasonló játékokból megszokott házépítős, halászós és képességnövelős aspektusok sem maradnak ki.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a játék agresszívabb része nem néz ki remekül.

A varázslat és a vívás ötvözete, több sebzésfajta és különböző védekezési formák biztosítják, hogy egyhamar ne unjunk rá a játékra.

Hell is Us

A hatalmas sikerű Remnant: From the Ashes és Remnant 2 után újabb, soulslike-elemekkel rendelkező, de modernebb és talán kicsit horrorosabb kalandjáték érkezik 2025-ben, amelynek játékmenetéről kaptunk pár képsort. Amellett, hogy különböző túlvilági entitásokkal kell megküzdenünk, nagy hangsúly lesz a titkok felderítésén is – amelyek nemcsak a kíváncsiságunkat elégítik ki, hanem a játékban is segítenek.

A fejlesztők emellett azt is ígérik, hogy a Hell is Us egy felejthetetlen történetet hoz el, amely visszatér a zsáner gyökereihez, viszont egy egyedi élményt ad majd – ez utóbbiban biztosak vagyunk a trailer alapján.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered

Bár a Horizon Zero Dawn újragondolása kicsit meglepő, a Legacy of Kain: Soul Reaver 25. évfordulója tökéletes alkalom, hogy Raziel kalandjait egy modern, PlayStation 5-höz felérő köntösben éljük át újra.

Az 1999-ben kiadott eredeti játékból még olyan, ma már alapnak vett részletek hiányoztak, mint az átvezető videók, valamint a szinkron, ennek ellenére egy meghatározó cím volt a maga idejében. Ezeket a „hiányosságokat” pótolva, valamint rengeteg egyéb újítással (például éj-nap ciklussal) érkezik meg a felújított változat, amelyet december 10-én lehet majd előrendelni.

Towers of Aghasba

Az egy éve bejelentett nyílt világú játék 2024 novemberében érkezik meg korai hozzáférésben, a Dreamlit stúdió első címe pedig hatalmasat akar robbantani. A játékban egy teljes civilizációt kell újjáépítenünk 50 évvel a pusztulása után, amit nagyon látványosan teszünk majd.

Az előzetesben a Legend of Zelda: Breath of the Wildot idéző közlekedési rendszert, varázslatos lényeket és végeláthatatlan hegyeket és völgyeket láthatunk, amelyek mind arra várnak, hogy beépítsük őket. A Towers of Aghasba hatalmas vállalás, ám meglepetésszerűen lehet a következő hónapok egyik legjobb játéka – ha mindent betart, amit ígér.

Persze nem csak ennyiről volt szó a State of Playen, jön még DLC a Sonic X Shadow Generationshöz, új Tini Nindzsa Teknőcök játék, valamint a Palworld PS5-kiadásáról és a Monster Hunter Wildsról is volt szó – a teljes State of Play-listát itt lehet megtekinteni.