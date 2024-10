A gaming laptopok világában mára, mondhatni, kikerülhetetlenné válnak a Lenovo készülékei, Legion készülékcsaládjuk egyértelműen az élvonalat képviseli ezen a téren – a vállalat azonban ennyivel nem érte be. Tavaly piacra dobták a Legion Gót, a Lenovo első hordozható kézi konzolját, idén pedig újabb taggal bővítették a Legion-családot – egy játékosoknak szánt tablettel, ami ugyan elsőre nem tűnhet annak, a valóságban nagyon is hiánypótló készülék lett.

A Lenovo Legion Tab ugyanis egy olyan területre hozta vissza a csúcskategóriás teljesítményt, ahol az elmúlt években csak az Apple-nek volt említésre méltó delegáltja, méghozzá az iPad mini képében. Így, igaz, a Legion Tab egy kompakt, könnyen hordozható, emellett kifejezetten erős androidos táblagép lett, amit a vállalat elsősorban a játékosoknak szán, ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy más ne lelhetné örömét a készülékben – sőt.

A Legion Tab egy fekete dobozban érkezik, a készülék mellé pedig kiegészítőket is kapunk – az USB-C-s kábel mellé jár egy hátlapra pattintható műanyag és egy kijelzőt védő puha borítású tok. Maga a tablet összeszerelési minősége első osztályú, dizájn tekintetében pedig a Lenovótól már megszokott kéttónusú stílust láthatjuk itt is. A hátlap és a keret is alumíniumból készül, míg az előlapot karc- és ütésálló üveg borítja, azt azonban, hogy pontosan milyen, már nem részletezi a vállalat.

Egy válltáskában is elfér

A Lenovo Legion Tab egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül könnyen hordozható, 208,5 × 129,5 × 7,6 milliméteres dimenzióinak köszönhetően akár egy válltáskába is könnyedén bepakolható, 350 grammos súlya pedig bár nem pehelykönnyű, azért nem is annyira nehéz. A készülék egy 8,8 hüvelykes, 1600 × 2560 képpontos, akár 144 hertzes képfrissítésre is képes IPS LCD-panelt kapott, ami maximum 500 nites csúcsfényerő kibocsátására képes. Ez beltéri használat esetén több, mint elegendő, kültéren azonban már meggyűlhet a bajunk a kijelző olvashatóságával, főleg, ha kintlétünkhöz erős napsütés is párosul; bár ezzel a következő hetekben nem sok gond lesz.

A kijelző egyébként hozza azt, amit egy IPS LCD-paneltől várhatunk, a betekintési szögek rendben vannak, ahogy a színekre sem lehet különösebb panasz; a nagy dobás ezen a téren egyértelműen a gamereknek kedvező 144 hertzes képfrissítés támogatása.

A panel emellett papíron támogatja a Dolby Vision- és HDR10-szabványokat is, értelemszerűen azonban OLED-szintű magas dinamikatartományú megjelenítésre nem érdemes számítani. Ez persze jól jöhet a filmek és játékok megjelenítése közben, ami azonban még ennél is fontosabb, az a teljesítmény – a Legion Tab pedig ezen a téren nem fogja vissza magát.

Nem mai, mégis hasít

A Lenovo tabletjében egy nyolcmagos (1 × 3,19 GHz Cortex-X2, 3 × 2,75 GHz Cortex-A710 és 4 × 1,80 GHz Cortex-A510) Snapdragon 8+ Gen 1-es lapka ketyeg, ami ugyan nem a legújabb, mégis bőven elég nyers erővel rendelkezik ahhoz, hogy a modernebb mobilos/tabletes játékokat is magas minőségben futtassa. A processzor munkáját egy Adreno 730-as grafikus gyorsító, valamint 12 gigabyte memória segíti, aminek köszönhetően abszolút kivitelezhető a többablakos munkavégzés; a Legion Tab játszi könnyedséggel futtat egyszerre több alkalmazást is. Tárhely tekintetében 256 gigabyte-ot kapunk, ami kezdésnek bőven elegendő, a későbbiekben 1 terabtye-ig MicroSD-kártyával tudjuk azt bővíteni.

Melegedésre és teljesítmény-visszafokozásra sem lehet panaszkodni, a Lenovo remekül eltalálta, milyen hűtésre lesz szüksége a Legion Tabnak.

Ugyancsak jó hír, hogy a nyári megjelenéskor még csak Android 13 futott a táblagépen, azonban azóta frissült Android 14-re, így a jelenleg elérhető legfrissebb szoftververziót használhatjuk rajta – csak remélni tudjuk, hogy a hamarosan megjelenő Android 15 is elérhető lesz majd a készüléken. Maga a felhasználói élmény egyébként ugyancsak remek, a Lenovo saját szoftveres felülete gyors és mutatós, emellett pedig felépítése is logikus, tehát könnyen ki lehet igazodni rajta.

Kettő lett, maradhat?

A készülék különlegessége a kompakt kialakítás mellett az, hogy két darab USB-C-csatlakozó is helyet kapott rajta, így használjuk azt álló vagy fektetett módban, mindig kényelmesen tölthetjük. A 6550 milliamperórás akkumulátor kellő energiával is ellátja – napi 2–3 órás képernyőidővel számolva bőven elég csak 2–3 naponta tölteni a készüléket. Ezt egyébként maximum 45 wattal tudjuk megtenni, amivel körülbelül másfél óra alatt tölthetjük nulláról 100 százalékra a készüléket.

Végül, de nem utolsósorban érdemes néhány szót ejteni a kamerákról is – az előlapon a keretbe bújtatva egy nyolc megapixeles egység figyel minket, míg a hátlapon két szenzorral is találkozhatunk. Az egyik egy 13 megapixeles nagy látószögű, míg a másik egy két megapixeles makrokamera – hogy utóbbi jelenlétére mi szükség volt, azt magunk sem tudjuk. A főegységgel egyébként átlagos minőségű képek készíthetők, egyértelmű, hogy egy gamer tablet esetében nem erre fordította a legtöbb erőforrást a Lenovo; dokumentumok szkennelésére, esetleg kiterjesztett valóságot használó játékok játszására azonban tökéletesen elegendő.

Mindent összevetve tehát egy remekül összerakott, könnyen hordozható, és kellően erős táblagépet kapunk a Lenovótól, aminek kihívója 250 ezer forint környékén csak az Apple-féle iPad mini lehet; a Legion Tab azonban 220 ezer környékén nemcsak olcsóbb, de jobb kijelzővel, erősebb chippel és több csatlakozóval is rendelkezik.