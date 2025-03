Egyre inkább úgy néz ki, hogy idén új szintre emelné hardverstratégiáját a Microsoft. Már 2025 végén érkezhet egy Xbox márkájú kézi konzol, miközben gyártás alatt állnak az Xbox Series X|S utódai is – túlzások nélkül mondhatjuk tehát, hogy teljes erővel rátapostak a gázpedálra. Az információk szerint a vállalat célja, hogy az Xboxot szorosabban összekapcsolja a Windows-ökoszisztémával, miközben továbbra is kiszolgálja meglévő konzolos közönségét.

Belsős források szerint a Microsoft egy PC-s gaming gyártóval – például az Asusszal, a Lenovóval vagy a Razerrel – dolgozhat együtt az Xbox márkájú kézi konzolon. A projekt jelenleg a Kennan kódnevet viseli, a tervek szerint pedig 2025 végén debütálhat. Stílusa és megjelenése egyértelműen Xbox stílusú lesz, a Windows Central jelentése szerint hivatalos Xbox- és A-B-X-Y gombokat találunk majd rajta egyéb „xboxos” dizájnelemekkel.

A készülék szinte biztosan teljes értékű Windows 11-et futtat majd, így a Microsoft Store és a PC Game Pass állhat majd a marketingstratégia középpontjában – de a felhasználók számára elérhető lehet akár Steamen is. A cél az, hogy a Windows 11 speciális, kézi eszközökre optimalizált funkcióit teszteljék, és csökkentsék a harmadik felektől származó szoftveres bloatware-eket, amelyek jellemzőek például az Asus ROG Ally vagy a Lenovo Legion Go modellekre.

Már készülnek a következő generációra

A következő generációs Xbox konzolok fejlesztése szintén gőzerővel zajlik: források szerint a Microsoft már zöld utat adott az Xbox Series X utódjának, amely a korábbi pletykákkal ellentétben mégis egy teljes értékű konzol lesz. Néhány hónappal ezelőtt olyan pletykák röppentek fel, miszerint a Microsoft teljesen átszabja az Xbox konzolokat, a Series X|S generáció után pedig fel is hagynak a bivalyerős hardverrel szerelt gépek gyártásával – ehelyett olyan konzolokat készítenek, amik kizárólagosan a felhőalapú játékstreamingre összpontosítanak.

Most úgy tűnik, hogy a Series X|S generáció utódai – a legtöbb rajongó örömére – mégis hagyományos konzolok lesznek, a jelenlegieknél sokkal erősebb hardverrel.

Bár a redmondiak hivatalosan még semmit sem erősítettek meg, bennfentesek szerint 2027-es rajtra készülnek, ami meglehetősen közelinek tűnik. Belegondolva viszont abba, hogy az Xbox One és a Series X között is szinte napra pontosan hét év telt el, teljesen logikus megjelenési dátumnak számít a 2027-es ünnepi időszak. Az már persze más kérdés, hogy minek új konzol, mikor még a jelenlegi generációra belengetett játékok sem jelentek meg – az Xbox nagyágyúját, a Fable-franchise feltámasztását például már 2020-ban beharangozták, játékot viszont azóta sem láttunk, és 2026-ig vélhetően nem is fogunk.

Tudja még bárki, mi az az Xbox?

A legelső Xboxot még 2001-ben leplezte le a Microsoft, azóta viszont rengeteg víz lefolyt a Dunán. Az első generációs készüléket követte az idehaza is elsöprő sikert arató Xbox 360, amit a totális bukásnak számító Xbox One család váltott. Jelenleg az Xbox Series X|S generáció a legfrissebb, 2024 végén viszont a Microsoft egyértelművé tette, hogy az Xbox – szerintük – már sokkal több egy tévé alatt vagy mellett pihenő gépnél. This is an Xbox névre hallgató kampányukban a Game Pass és a Cloud Gaming folyamatos fejlődése miatt szinte minden tévét, telefont, laptopot és számítógépet Xboxnak hívtak.

Jól látható tehát, hogy a redmondiak már sokkal inkább egy szolgáltatásként, mintsem egy különálló hardveres egységként tekintenek az Xboxra. A legviccesebb, hogy a logikájuk alapján – miszerint minden egy Xbox, amin xboxos játékokat lehet játszani – maga a PlayStation is egy Xboxnak számít, tekintve, hogy hamarosan több xboxos játékot is kiad PS-re a Microsoft. A Forza Horizon 5 például április 29-én jelenik meg a PlayStation 5-re.

Ezt a szemléletet követve már nem is annyira valóságtól elrugaszkodott ötlet a meghajtó és erősebb hardver nélküli, csak játékstreamelésre alkalmas Xbox. Megeshet, hogy a következő generáció mellé már egy ilyen modellt is kiad a Microsoft; a Windows Central értesülései szerint viszont egyelőre mellékvágányra helyezték ezt a projektet. Középpontban tehát továbbra is az év végén érkező, Xbox márkájú kézi konzol áll, amit 2027-ben a teljesen új generációs Xbox konzolok követnek. A kérdés már csak az, hogy minderre mit reagál a Sony?