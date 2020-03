Egy űrhajós tippjei home office-hoz

Scott Kelly NASA-űrhajós egy évet töltött a Nemzetközi Űrállomáson, márpedig nehéz ennél messzebb kerülni a társadalomtól (egészen pontosan 408 km, felfelé). Az elmúlt hetek eseményei miatt írt egy véleménycikket a New York Timesba, amiben összeszedte, hogy ő hogy vészelte át ezt az időszakot.

Érdemes kidolgozni egy részletes időbeosztást, a rutin sokat segít. Kelly attól kezdve, hogy reggel kinyitotta a szemét odáig, hogy este lecsukta, minden percét beosztotta. Ebbe beletartozott a munkára (például 8 órás űrséták) és a hobbijára szánt idő is.

Ezt azonban érdemes az ésszerűség határain belül kezelni. Ha a munkahelyünk és az otthonunk egy hellyé válik, egy idő után nehéz különbséget tenni a kettő között. Fontosak a hobbik (például a videójátékok) és a társas interakciók – még akkor is, ha az most csak videócseten keresztül lehetséges. Kelly például űrhajós társaival közösen kétszer végignézte a Trónok harca sorozatot. Az ésszerű időbeosztásba az megfelelő mennyiségű és minőségű alvás is beletartozik, ugyanis a kipihentségnek komoly hatása van az elvégzett munka minőségére, a hangulatunkra, a közérzetünkre.

„Menjünk ki!” – írja Kelly. Persze ő ezt az ISS-en soha nem tehette meg, és tudja, hogy most is csak fenntartások mellett lehetséges: csak akkor hagyjuk el a házat, ha egészségesek vagyunk, tartsunk két méter távolságot, és igyekezzünk elhagyatott helyeken sétálni. Ha van erre lehetőség, legalább a kertbe üljünk ki (ami a múlt héten még szuper tanács lett volna, most meg esik a hó).

Hasznosnak találta a naplóvezetést is, még akkor is, amikor semmi izgalmas nem történt vele, legalább azt leírta, hogy mit érzett. Végül könyvet írt a naplója segítségével, úgyhogy ki tudja, bárki megírhatja most a következő bestsellert.

Arra jöttem rá, hogy a legtöbb dolog nem rakétatudomány, de ha mégis rakétatudományról van szó, szólj a rakétatudósnak.

Kelly szerint fontos, hogy a mostanihoz hasonló esetekben hallgassunk a szakértőkre, kövessük a tanácsaikat. Cikkében felhívja a figyelmet az álhírek és a téves információk terjedésére, és arra, hogy inkább hallgassunk a tudósokra, hatóságokra: ne fogjunk kezet, ne köhögjünk a pékárúra, 80 évesen ne ugorjunk le beszélgetni a kúthoz.

(Borítókép: Scott Kelly Fotó: NASA via Getty Images)