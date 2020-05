Nagyon megugrott a Kawasaki-szerű gyulladásos megbetegedések száma a gyerekek körében

Európában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban több tucatnyi gyereknél jelentkezett egy ritka gyulladásos megbetegedés, amit kutatók a koronavírushoz kötnek. A betegséggel egy 14 éves fiú is küzdött, ám ő áprilisban meghalt Londonban, írja a Sky News.

Bergamóban, a vírus által legsúlyosabban érintett olasz városban harmincszorosára emelkedett a Kawasaki-szerű megbetegedések száma a Papa Giovianni XXIII Kórházban a múlt hónapban, áll a The Lancet tudományos lapban publikált tanulmányban. Az olasz kutatók következtetése szerint a Kawasaki-jellegű megbetegedést a Covid-19 okozhatja a gyerekeknél – április végén a WHO vizsgálni is kezdte ennek a lehetőségét.

A tanulmány szerint múlt hétig a londoni kórházakba töb mint 20 gyerek került be hasonló gyulladásos megbetegedéssel, köztük egy 14 éves gyerek, aki hatnapnyi intenzívosztályos kezelés után vesztette életét a kórházban. Covid-19 tesztje halála után lett pozitív. A fiúnak magas, 40 fok feletti láza volt, hasmenése, hasi fájdalmai és fejfájása. Ilyen Kawasai-szerű megbetegedéssel kezeltek a kórházban egy négyéves gyereket is a londoni Evelina kórházban, ő volt a legfiatalabb beteg. A kezelt gyerekek közül ketten elhízottak voltak, írja a tanulmány.

Mindegyik gyerek korábban jól volt. Hat gyerek afrokaribi származású, a gyerekek közül öten fiúk.

A kutatók szerint az összes gyereknek hasonló tünetei voltak, köztük a csillapíthatatlan láz, különféle kiütések, kötőhártya-gyulladás, fájdalom, duzzanat, és különféle bélproblémák. Többségüknek nem volt a kórházi tartózkodásuk során jelentős légzőszervi tünete, hét főt azonban lélegeztetőgépre tettek, hogy a kardiovaszkuláris rendszerüket helyre tudják állítani.

Egy másik kutatás azt mutatta, hogy a bergamói gyerekek közül 10, február 18. és április 20. között diagnosztizált gyerek átlagéletkora 7,5 és volt, ami több, mint a Covid-19-cel korábban megfertőződött gyerekek kora, ami jellemzően három év körül volt.

Múlt héten New York kormányzója, Andrew Cuomo megerősítette, hogy három gyerek meghalt az államban a betegségben, az egészségügyi hatóságok pedig további 73 esetet vizsgálnak. Kutatók szerint a betegség testre gyakorolt hatása nagyban hasonlít a Kawasaki-kórra, amely főleg öt év alatti gyerekeket érint, és magas lázzal, kiütéssel, duzzanattalis jár.