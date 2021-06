Totális őrület volt John McAfee élete

Fegyverek, drogok, tinilányok, gyilkossági ügy és adócsalás is az első vírusirtó megalkotójának neve mellett.

2021. június 23-án, 75 éves korában holtan találták a barcelonai börtöncellájában John McAfeet, az első vírusirtó program atyját. A férfit tavaly októberben tartóztatták le Spanyolországban, a bíróság nemrég döntött arról, hogy kiadják az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy ott adóelkerülés miatt feleljen.

McAfee ügyvédje, Javier Villalba a Reutersnek azt nyilatkozta, a techguru halálát öngyilkosság okozta, a férfi felakasztotta magát a cellájában.

Halála annak a kegyetlen rendszernek az eredménye, amely ilyen sokáig bármilyen ok nélkül börtönbe zárva tartotta őt

– állítja Villalba.

A 75 éves férfiról az utolsó nyilvános felvétel a spanyol bíróságon készült McAfee június 15-i tanúvallomása során.

John David McAfee 1945. szeptember 18-án született az Egyesült Királyságban található Cinderfordban, egy amerikai bázison. Apja amerikai, anyja brit volt, McAfee gyerekkora jelentős részét a virginiai Salemben töltötte apjával, aki McAfee visszaemlékezései szerint „könyörtelenül verte” őt. McAfee 15 éves volt, amikor az édesapja öngyilkosságot követett el, de a fiú ezek után is maradt Virginiában.

Dolgozott az Apollo-programon is

1967-ben a salemi Roanoke Főiskolán matematikából diplomát szerzett, rá egy évre pedig már a NASA New York-i Goddard Űrkutatási Intézeténél dolgozott programozóként egészen 1970-ig, az Apollo-program végéig.

A NASA-t elhagyva az UNIVAC-on, az első üzleti célra szánt elektronikus digitális számítógépen dolgozott szoftverdizájnerként, később a Xeroxnál, a CSC-nél és a Lockheednél is megfordult.

Az 1980-as években munkái mellett McAfee az internetet üzenetváltás elődjeként is felfogható BBS (Bulletin Board System) rendszert üzemeltetett. A BBS-ek telefonvonalon vagy bármilyen adatkapcsolaton, például amatőr rádiós hálózaton is képesek működni, az Egyesült Államok ingyenes helyi hívásokat biztosító telefonhálózata pedig segítette terjedésüket. Az internet kilencvenes években gyors léptékű elterjedése, a vele érkező olcsó és gyorsabb adatkapcsolat vetett véget a BBS sikerének.

A Lockheednél töltött ideje alatt, 1986-ban a számítógépes vírusok történelmében nulla kilométerkőnek számító „Brain” megjelenésében látta meg a lehetőséget McAfee arra, amiről ma nevét a legtöbben ismerik.

„Amikor a vírus megtámadta a Lockheednél a gépeket, azonnal felhívott egy programozót, és azt mondta neki: nagy lehetőség van előttünk. Tennünk kell valamit. Írnunk kell egy kódot, ami küzdeni képes a vírusok ellen

– emlékezett vissza korábbi beszélgetésükre a McAfee életrajzát jegyző Steve Morgan.

Apa nélkül maradt cég

Az elkészült program VirusScan névre hallgatott, és 1987-ben megalakult a McAfee Associates, ami 1992-ben lett Delaware-ben bejegyzett cég, majd még abban az évben megkapta az első nyilvános ajánlattételt. 1994-ben, mindössze két évvel később McAfee otthagyta a vállalatot, eladva összes részesedését a cégben. Innentől kezdve semmilyen szinten nem vett részt a cég tevékenységében.

A vállalatot 2010-ben vásárolta fel az Intel, majd 2014-ben bejelentették, Intel Security név alatt folytatják a McAfee-termékek.

Az egykori alapító akkor azt nyilatkozta,

megkönnyebbült, és köszöni az Intelnek, hogy felszabadította nevét, melyet sokan összekapcsoltak „a bolygó legrosszabb szoftverével”.

A McAfee név végül 2016-ban tért vissza a kiberbiztonsági szektorba, amikor az Intel visszanevezte vírus- és adatvédelemmel foglalkozó divízióját.

Bár elvitathatatlan, hogy igazi úttörő volt szoftverfejlesztésben és annak interneten történő terjesztésében, élete korántsem volt olyan békés és nyugodt, mint a kaliforniai Szilícium-völgy többi nagy nevéé. 2007–2008-ban, a globális pénzügyi válság és rossz ingatlanbefektetései hatására vagyona jelentős részét elvesztette, a New York Times szerint százmillió dollárjából mindössze négymillió maradt.

McAfee közben az Egyesült Államokból Belize-be emigrált, ahonnan az interneten keresztül egy teljesen új képet festett magáról.

Gyilkosság, drogok, fegyverek

Belize-i tartózkodása során McAfee először a sajtón, majd később saját blogján keresztül tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy mi történik vele. Az egykori techguruból félmeztelen, tetovált gengszter képe alakult ki az interneten keresztül.

Az interneten sokak számára rajongást, másokból visszatetszést váltott ki a férfi blogja és életvitele. Legnagyobb felháborodást talán barátnőjének 17 éves életkora keltette. McAfee 2016-ban, egy vele készített dokumentumfilmben is azt állította, továbbra is tini korú barátnői vannak, van, hogy több is egyidejűleg. A felháborodást azzal próbálta csitítani, hogy több részben kultúrantropológiai magyarázatokat közölt blogján „Megérteni a kultúrát” címmel, melyben a szegény családba születő belize-i lányok életéről ír és közöl fényképeket.

Fegyvermániája nyílt titok volt. 2012-ben a Wired újságírója töltött több hosszabb időt a szigeten élő McAfee társaságában. A vírusirtó fejlesztője akkor amellett, hogy a Wirednek megmutatta fegyvergyűjteményét,

a lap újságírója előtt egy alkalommal fegyvert rántott, egy golyót töltött bele, majd saját fejéhez tartva ötször meghúzta a ravaszt, de a fegyver egyszer sem sült el.

A helyi törvénnyel 2012-től kezdődően gyűltek meg a gondjai. A férfi ekkorra már közismerten rajongott az MDPV nevű dizájnerdrogért, ami miatt a Belize egyik kis szigetén álló házát kommandósok rohanták le, droglabor után kutatva. Ezt követően a helyi hatóságok tiltott fegyverviseléssel, majd fegyveres biztonsági szolgálat engedély nélküli szerződtetésével vádolták meg.

McAfee akkor úgy vélte, a belize-i vezetés rászállt, üldözik őt. Az igazi fordulópont akkor jött el, amikor 2012 novemberében kertszomszédját, az amerikai állampolgár Gregory Faullt holtan találta annak takarítónője. A gyilkossággal McAfeet vádolták meg. Faullt vérbe fagyva, tarkóján egy 9 milliméteres pisztolyból leadott lövés okozta sebbel találta meg a nő.

A gyanú azért terelődött McAfeera, mert közismerten haragban állt szomszédjával, a fegyveres őrök és kutyák miatt korábban kettejük között kirobbanó vita miatt.

A hatóságok elől McAfee akkor úgy menekült el, hogy állítása szerint

homokba ásta magát, miközben fejét egy kartondobozba zárta, hogy levegőt kapjon.

Belize-ből Guatemalába menekülve szeretett volna letelepedni politikai menedékkéréssel, de Guatemala kiutasította. Krimibe illő módon derült fény arra is, hogy Guatemalában tartózkodik. A Vice akkor főszerkesztő-helyettese és egy fotós követték a menekülő McAfeet, viszont a Vice megosztott egy, az újságíró iPhone-jával készült fotót, melynek metaadatait nem törölték, így a guatemalai hatóságok be tudták mérni, hogy a Ranchon Mary étterem környékén kell keresniük a bujkáló férfit, hogy eltávolítsák az országból. A guatemalai rendőrség elfogta az akkor 67 éves üzletembert, ám nem adták ki Belize-nek, de az országból kiutasították.

Ezt követően még 2012 decemberében visszarepült az Egyesült Államokba, és Floridán keresztül az Államokban maradt 2019-ig.

Arccal a kriptovaluták felé

2013-ban McAfee megalapította a Future Tense Centralt, mely a D-Central névre keresztelt hálózatvédelmi eszköz előállításán dolgozott, később pedig startupinkubátorként funkcionált.

2014-ben a D-Central először Cognizant, később D-Central 1 néven Android alkalmazás formájában meg is jelent, működése során pedig felfedte, hogy milyen adatokhoz és milyen részletességgel férnek hozzá a mobilra telepített egyéb appok.

McAfee neve többször is felmerült a mobiltelefonok kapcsán. 2014-ben a DEF CON konferencián arra figyelmeztette az amerikaiakat, hogy okostelefonjaik teret engednek arra, hogy kémkedjenek utánuk. 2016-ban, a San Bernardinó-i mészárlás után nyilvánosan jelentkezett, hogy feltöri a gyilkos által használt iPhone-t, így nem kell az Apple-nek az FBI által követelt kiskaput a rendszerébe építenie. Később elismerte, hogy csak médiahekk volt részéről a jelentkezés, de továbbra is állította, hogy fel tudná törni az iOS által használt titkosítást.

Ugyanebben az évben az MGT vezérigazgatójaként a Google Android rendszerét is nyilvánosan kritizálta, állítása szerint csapata olyan hibát talált a rendszerben, amivel a felhasználók titkosított WhatsApp-üzeneteit el lehet olvasni. A Gizmodo később cáfolta az állítást, McAfee és az MGT a lap szerint módosított szoftverrel rendelkező telefonokon demózta az üzenetek feltörését.

2017-re az MGT-t a kriptopénzbányászat, főként a bitcoin felé tolta, majd egy év múlva otthagyta a céget, és a kizárólag kriptovalutákkal és blokklánchálózatokkal foglalkozó Luxcore nevű cég vezérigazgatója lett.

Belekóstolt a politikába is

John McAfee 2016-ban és 2020-ban is indult az amerikai elnökválasztáson a Libertárius Párt jelöltjeként.

Az akkor 70 éves férfi a 2016-os választási ciklusban végül a Libertárius Párton belül harmadikként végzett az előválasztáson, és részt vett a párt első országosan közvetített televíziós vitáján.

Programjának kulcspontjai között szerepelt

a marihuánafogyasztás nemzetszintű dekriminalizációja,

az USA drog elleni háborújának befejezése,

a beavatkozás nélküli külpolitika,

olyan szabadpiaci gazdaság létrehozása, amely nem osztja szét a vagyont,

és a szabad kereskedelem fenntartása.

2020-ban indult független jelöltként az elnöki címért, majd felfüggesztette kampányát márciusban egy napra, és bejelentette, hogy jelentkezik a Libertárius Párt elnökjelöltjének alelnöki posztjáért. Rá egy napra visszatért a független elnökjelölti kampányához, azzal az indokkal, hogy a libertáriusok közül senki még csak meg sem fontolná alelnökének. Egy hónappal később végül Adam Kokesh alelnökjelöltje lett, de ismét csak a harmadik helyet sikerült megszereznie.

Az út vége

McAfee egy 2020 októberében nyilvánosságra hozott vádirat szerint évekig kerülte az adófizetést az Egyesült Államokban. A férfi éveken keresztül hirdette Twitteren, hogy nem fizet adót a libertáriusok jelszavával, mely szerint

„az adóztatás rablás”.

Korábban a sajtó kérdéseire az amerikai adóhatóság (IRS) nem adott választ McAfee adóügyeit illetően, 2020 októberében viszont Spanyolországban a hatóságok elkapták és letartóztatták adóelkerülés vádjával.

A vádirat értelmében összesen hat év börtön várt volna rá az Egyesült Államokban, a spanyol hatóságoknak azonban előtte döntenie kellett a férfi kiadatásáról. Miután ez megtörtént, McAfee végzett magával a cellájában.

Ügyvédje szerint egy igazi harcos volt, aki megpróbálta szeretni a hazáját, az amerikai kormányzat azonban lehetetlenné tette a létezését.

