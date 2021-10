Kilométerenként 60 forint spórolható az elektromos buszokkal

Ahogy az ország több városában, úgy Veszprémben is lecserélik a korábbi autóbuszokat jövő tavaszig energiatakarékos és klímabarát járművekre – ígérte az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára sajtótájékoztatón kedden Veszprémben, ahol elektromos buszt állítottak tesztüzembe október végéig.

Steiner Attila kiemelte: a Zöld busz program az egyik legfontosabb eleme a másfél évvel ezelőtt elindított klíma- és természetvédelmi akciótervnek.

A közlekedés elektronizálása rendkívül fontos, hiszen a károsanyag-kibocsátás egyötödéért a közlekedési szektor felel, ezen belül 98 százalékért a közösségi közlekedésben részt vevő járművek

– mutatott rá, hozzátéve, hogy az új járművek nemcsak környezetkímélők, de olcsóbbak és halkabban is működnek, mint az elődeik. Tájékoztatása szerint az új buszok üzemeltetése

kilométerenként 60 forinttal olcsóbb,

mint a hagyományos járművek működtetése. Ráadásul egyetlen elektromos busz 4724 kilogramm szén-dioxid kibocsátásától óvja meg a környezetet havonta, ami 70 fa szén-dioxid-megkötő képességével ér fel. Az új járművek forgalomba helyezése a közszolgáltatók számára évente 400 millió forint megtakarítást jelent országszerte.

A zöld busz program egy tízéves kezdeményezés, amelyre összesen 36 milliárd forintot fordítanak a költségvetésből. A program célja, a környezetbarát buszok beszerzésén túl a szolgáltatás színvonalának emelése, valamint az, hogy Magyarországon létrejöjjön az elektromosbusz-gyártó ipar. A programban önkormányzatok és közlekedési közszolgáltatók pályázhatnak,

elektromos buszok és önjáró trolibuszok beszerzéséhez 80 százalékos,

infrastrukturális fejlesztéshez 60 százalékos támogatást vehetnek igénybe.

Eddig már több mint 18 milliárd forint értékben nyújtottak be igényt, így összesen 123 elektromos busz és 4 trolibusz állhat forgalomba a közeljövőben tíz nagyvárosban, köztük Veszprémben is. Itt a most bemutatkozó MAN Lion’s City 12 E után jövő májustól közlekedik öt ugyanilyen alacsonypadlós, 80 utas szállítására alkalmas jármű.

Ez a villanybusz a felhasználási jellemzőktől függően akár 400 kilométer megtételére is képes, de a 200-270 kilométeres hatótávot bármilyen időjárási körülmények között garantáljuk

– emelte ki Hoyos György, az MAN magyarországi buszüzletágának igazgatója.

Porga Gyula Veszprém polgármestere (FIDESZ-KDNP) elmondta, hogy az új buszok beszerzéséhez 650 millió forint támogatást kap a város, amit további 230 millió forinttal egészítenek ki a helyi költségvetésből.