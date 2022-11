Nem örülnek a Twitter alkalmazottjai, Elon Musk megtiltotta, hogy otthonról dolgozzanak

A Bloomberg hozzájutott a dolgozóknak küldött levélhez, amely szerint Elon Musk azt írta, hogy „nem lehet szépíteni a helyzetet” a gazdasági kilátásokról és arról, hogy ez hogyan érinti a Twitterhez hasonló, reklámfüggő vállalatot.

Az anyagi gondokat az is jelzi, hogy a világ leggazdagabb embere nemrég nyolcdolláros előfizetést vezetett be a Twitteren egy hitelesítési funkcióért, és felhasználói azonosítót kötött hozzá. Elon Musk az e-mailben azt írta a dolgozóknak, hogy azt szeretné, ha a kék pipás előfizetések tennék ki a Twitter bevételének felét.

Az új szabályok, amelyek azonnal életbe lépnek, megkövetelik, hogy az alkalmazottak legalább heti 40 órát legyenek az irodában – közölte a Twitter és a Tesla, valamint a SpaceX tulajdonosa.

A Twitter közel két hete áll Elon Musk vezetése alatt, ezalatt az idő alatt elbocsátotta az alkalmazottak nagyjából felét és a vezetőség nagy részét, amivel felháborította volt barátnőjét, Johnny Depp volt feleségét, Amber Heardet, aki törölte magát a Twitterről.

Esetenként tesz kivételt a távmunkával

Musk vezetése előtt a Twitter állandó, bárhonnan elérhető munkavégzést vezetett be dolgozói számára, akik közül sokan kezdetben a világjárvány miatt kényszerültek távmunkára. Ez volt az egyik első témája annak a telefonbeszélgetésnek, amelyet Musk a Twitter munkatársaival folytatott, miután az év elején bejelentette a vállalat megvásárlásáról szóló megállapodást. Akkor azt mondta, hogy ellenzi a távmunkát, és csak eseti alapon tenne kivételt, ahogy most is teszi.

A Twitter munkatársainak naptárából is eltörölte a pihenőnapokat, ami a világjárvány idején bevezetett havi, egész vállalatra kiterjedő szabadnap volt.

Ennek megszűnése újabb jelét adta Musk türelmetlenségének a Twitter meglévő munkamoráljával szemben. „Az előttünk álló út fáradságos és intenzív munkát igényel a siker érdekében” – közölte Musk a dolgozóknak küldött üzenetében.

Egy külön e-mailben hozzátette, hogy „a következő néhány napban az abszolút első számú prioritás az ellenőrzött botok/trollok/spamek (hamis fiókok) megtalálása és felfüggesztése”.

(Borítókép: Onur Dogman/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)