Szabó Béla: A Marsra magyar!-ral új szintre lép a Telekom

Mint arról korábban beszámoltunk, az online megjelenő Marsra magyar! egy vasipari termékek előállításával foglalkozó magyar kisvállalkozás, a Hajnal-Vasad Kft. mindennapjait dolgozza fel, amely nem várt események egymásutánisága már a sorozat elején csődközelbe kerül. Ebben a helyzetben kap a vállalat egy megkeresést a NASA-tól.

A Marsra magyar! az első olyan sorozat Magyarországon, amelyet egy nem kifejezetten tartalomgyártással foglalkozó márka készített. Ennek apropóján Szabó Bélát arról kérdeztük, hogy

honnan jött az ötlet, hogy a Telekom 2023-ban sorozatgyártásba kezdjen;

miért pont a dokukomédia műfaját választották;

hogyan zajlott az alkotási folyamat;

miként oldották meg, hogy a sorozat egy szórakoztató és ne egy márkázott tartalom legyen;

illetve hogy miért fontos a sorozat témája a márka számára.

Számtalan kreatív kampányt és kisfilmet láthattunk már a Telekomtól, most azonban valami teljesen újba vágtak bele. Hogy jött az ötlet, hogy 2023-ban, a streamingszolgáltatók világában sorozatgyártásba kezdjenek?

Mindig igyekszünk újítani. Mi voltunk az első olyan nagy magyar márka, amely elkezdte az ügyvezérelt működést, azaz a vállalatunk minden egysége azért a közös ügyért dolgozik, hogy segítse az emberek előrejutását a digitalizáción keresztül. Folyamatosan kísérletezünk azzal, hogy miként tudunk új módszerekkel értéket teremteni az emberek számára, a Marsra magyar! sorozatunkkal most ebben is új szintre lépünk. A széria történetének alapötletével a KMH Film keresett meg minket, a projektben rejlő lehetőségek pedig összhangban álltak a mi céljainkkal, hogy valami újat, valami formabontót alkossunk.

Az együttműködésünk eredménye az lett, hogy nem csak egy szórakoztató sorozatot, hanem egy komplett univerzumot hoztunk létre, a sorozat szereplői ugyanis a kommunikációs felületeinken is visszaköszönnek majd. Ők fogják közelebb hozni az emberekhez azt a több mint 80 elemből álló digitális megoldáscsomagot, a digitális jóságokat, amelyeket úgy válogattunk össze, hogy mind-mind megkönnyítse majd az ügyfeleink hétköznapjait.

A történet középpontjában egy magyar kisvállalkozás áll. Mi ennek a jelentősége, miért pont egy ilyen történet elmesélése mellett döntöttek?

A családi kisvállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét, ugyanakkor mindennapjaik, a problémáik ritkán kapnak nyilvánosságot. A Magyar Telekom Hello Business platformján évek óta működünk együtt magyar kkv-kkal, ezalatt sokat tanultunk arról, hogy általában milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a vállalkozóknak. Ezért örültünk, hogy a sorozatunk történetén keresztül szórakoztató, humoros formában, de komoly témákat is érintve bevezethetjük a nézőket egy kisvállalkozás életébe, amely dolgozói a kezdeti ügyetlenkedések után egyre ügyesebben használják a digitális eszközöket a boldogulásuk érdekében. Ez az üzenet, az előrelépés a digitalizáció segítségével a márkánk fő vállalása is.

Többször is szóba hozta a humort. Miért pont a dokukomédia műfaja mellett döntöttek?

A humor kipróbált eszköz a marketingkommunikációban, csak mostanában óvatosabban nyúlnak hozzá a márkák, az elmúlt évek sorozatos válsághelyzetei és azok a hétköznapokban is jelen levő problémák, amelyekkel az embereknek nap mint nap meg kell küzdeniük, minket is arra ösztönöztek, hogy elsősorban empátiával kommunikáljunk az ügyfeleinkkel. Ugyanakkor figyelve az emberekre és meghallva az igényeiket, arra a megállapításra jutottunk, hogy válságos időkben egy márka részéről nemcsak empátiára, hanem valamilyen extra erőfeszítésre, valami újdonságra is szükség van, ami képes kiszakítani a hétköznapokból, ami lehetőséget ad az embereknek, hogy ha átmenetileg is, de elmeneküljenek a mindennapok nehézségei elől. A Marsra magyar! ilyen újdonság tőlünk. A Telekom a megoldás része szeretne lenni, a humor, a könnyed stílus pedig ebben nagyon sokat segít.

Nem tartanak attól, hogy pont a sorozat könnyed stílusa miatt esetleg komolytalanná válik a márka?

Ezt is megvizsgáltuk, és a kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy ez a veszély nem fenyeget. Abban bízunk, hogy a tartalom nem komolytalanná teszi, inkább közelebb hozza a márkához az embereket. Korábban is igyekeztünk közvetlen kapcsolatot kialakítani az ügyfeleinkkel akár a szponzorációink vagy az olyan márkainnovációk révén, amelyeknek nem a haszonszerzés a célja, hanem hogy meg tudjuk mutatni általuk, hogy igazán törődünk az emberekkel. A sorozatunkkal ennek a közvetlen, odafigyelő kapcsolatnak egy új szintjét érjük el.

Hogyan kerültek kapcsolatba az alkotókkal, és hogyan zajlott az alkotási folyamat?

Azután, hogy a KMH Film megkeresett minket az alapötlettel, mérlegeltük a lehetőségeinket. A Stefanovics Angéla, Végh Zsolt és Kálmánchelyi Zoltán alkotótrió neve garancia volt a számunkra a sokrétegű, igényes humorra. Miután eldöntöttük, hogy beleállunk és megvalósítjuk a projektet, felgyorsultak az események, hiszen egy ilyen kaliberű sorozat előkészítése általában egy-másfél évet vesz igénybe, nekünk viszont mindössze fél év állt rendelkezésünkre. Ez idő alatt kellett a sorozat forgatókönyvét megírni, előkészíteni, majd levezényelni a gyártás folyamatát, ezzel párhuzamosan pedig a sorozatból kibontakozó marketingkommunikációs kampány elemeit is meg kellett tervezni.

Volt beleszólása abba, hogy kikből álljon fel a szereplőgárda?

Az alkotási folyamat során a Magyar Telekom szorosan együtt dolgozott az alkotókkal, de inkább társalkotóként, mint megrendelőként vettünk részt a folyamatokban. A szereplőgárda kiválasztásába például semmilyen szinten nem szóltunk bele. Ez egy olyan projekt volt, amely a marketingcsapat részéről önmegtartóztatást igényelt. Egy reklámban minden másodpercnek jelentősége van, ott stratégiai alapon van bátorságunk megkérdőjelezni dolgokat, ezúttal viszont teljesen más volt a helyzet. Miután jómagam még nem gyártottam sorozatot, nem is szóltam bele az alkotási folyamatba, jobb ezt ráhagyni a szakemberekre.

Hogyan tudták megállni azt, hogy „húszperces reklámok” helyett egy élvezetes sorozat készülhessen?

Ez is önmegtartóztatást igényelt. Nem túl gyakran látni olyasmit, hogy egy vállalat ennyi pénzt, időt és energiát fektet valamibe, amiről aztán nem azonosítható be elsőre. Mi azonban talán elég nagy márka vagyunk ahhoz, hogy az emberek már csak a téma révén is ránk asszociáljanak a sorozatról. Nyilván lehet játszani például a színekkel, de igyekeztünk visszafogottan kezelni a márkázást, elsősorban azt tartottuk szem előtt, hogy a Marsra magyar! egy minőségi, mindenki számára szórakoztató tartalom legyen. Ezért például a saját szerepünket is öniróniával kezeltük a sorozatban, és a márka csak az epizódok végén, egy-egy humoros visszavágás erejéig tűnik fel.

Nem titok, hogy a sorozat középpontjában az űrutazás áll. Véletlen lenne, hogy épp akkor jelentkeznek egy ilyen sorozattal, amikor a Magyar Űrhajós Program, azaz a Hunor az egyik legforróbb közéleti téma?

Abszolút véletlen. Ugyanakkor érdekes belegondolni, hogy azáltal, hogy ugyanannak a kultúrának, társadalomnak a része vagyunk, valószínűleg ugyanazok a témák érdekelnek és tartanak lázban minket, magyarokat. Ettől függetlenül nem akarunk kapcsolódni a programhoz, a sorozattal nem formálunk véleményt a kezdeményezésről. Ez a csillagok szerencsés együttállása, mert szerintem a két téma amúgy erősíteni fogja egymást.

A sorozat a megszokottól eltérően nem egy streamingszolgáltató kínálatában, hanem az Index felületén debütál május 2-án. Mi állt e döntés hátterében?

Az volt a célunk, hogy a sorozattal minél szélesebb réteg számára nyújtsunk díjmentesen minőségi kikapcsolódást. Több lehetséges médiapartnert is számításba vettünk, végül azért döntöttünk az egyik legnagyobb látogatottságú online portál mellett, mert az Indamedia széles médiaportfóliójának köszönhetően garantáltnak láttuk, hogy a lehető legtöbb nézőhöz eljut a sorozatunk. Digitális szolgáltatóként hiszünk az online platform erejében, ráadásul a kifejezetten webre készülő, minőségi sorozatok száma még nagyon alacsony Magyarországon, így a KMH Filmmel és az Indamediával partnerségben úttörői lehetünk a digitális térbe szánt sorozatok fejlesztésének. Az Indamédia portfóliójában széles körben fellelhetők tudományos, szórakoztató, hír és magazin jellegű tartalmak, amelyeken keresztül a sorozat számos témája tovább bontható, és akár társadalmi diskurzus indítható ezekről. A humorral felvetett kérdéseken keresztül komolyabb válaszok és megoldások is születhetnek, amit a Magyar Telekom mindig is támogatott és ösztönzött.

Mit szeretnének a sorozat történetével sugallni?

A kisvállalkozók számára elsősorban azt, hogy a digitalizáció egy folyamatos lehetőség. Bármilyen szinten is álljon épp az adott vállalkozás, és bármilyen problémával találja is magát szembe, a digitalizációval tudja legegyszerűbben, leggyorsabban és a legolcsóbban megoldani azt. Ezt a sorozatban is megmutatjuk majd, a Hajnal-Vasad Kft. dolgozói ugyanis kezdetben sután, majd epizódról epizódra egyre magabiztosabban kezdik használni a digitális eszközökben rejlő lehetőségeket a vállalat túlélése és a saját boldogulásuk érdekében. De mindenekelőtt azt szeretnénk elérni, hogy a sorozattal egy olyan tartalom jöjjön létre, amit bírnak az emberek, amire kíváncsiak, emiatt pedig hajlandóak voltunk humorral kezelni és ironikusan megközelíteni az egyébként nagyon fontos, húsba vágó témákat is.

(Borítókép: Szabó Béla. Fotó: Németh Kata / Index)

Marsra magyar! május 2-ától, csak az Indexen.