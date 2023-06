Rowan Atkinson elmondta, mit gondol az elektromos autókról, másként látja, mint a magyar kormány

A színésztől nem áll távol az autóipar állítása szerint, ugyanis végzettsége szerint villamosmérnök. Rowan Atkinson a The Guardianen írt véleménycikkében először is leszögezte, hogy ő is abban bízott, az elektromos autók lesznek a fenntartható jövő autói. Azonban állítása szerint kissé átverve érzi magát manapság.

Az első elektromos hibrid autómat 18 évvel ezelőtt, az első tisztán elektromos autómat pedig kilenc évvel ezelőtt vettem, és (a rossz elektromos töltési infrastruktúra ellenére) mindkettővel nagyon élveztem az együtt töltött időt. Az elektromos járművek talán egy kicsit lélektelenek, de csodálatos szerkezetek: gyorsak, csendesek és egészen a közelmúltig nagyon olcsóak. De egyre inkább úgy érzem, hogy egy kicsit becsaptak

– fogalmazott a színész. Majd hozzátette, ha valaki kicsit beleássa magát a dolgokba rájöhet, hogy ezek a szerkezetek nem valamiféle „környezetvédelmi csodaszerek”.

Nagy problémának tartja, hogy egyelőre csak azokkal a környezetkárosító tényezőkkel foglalkoznak, ami az autó egyetlen alkatrészét érintik: mi jön ki a kipufogóból. Szerinte ez nagy hiba, mert bár a kipufogók tekintetében az elektromos autók nagyon tiszták, a Volvo egy 2021-es tanulmánya szerint az elektromos autók gyártásakor az üvegházhatású gázok kibocsátása 70 százalékkal magasabb, mint egy benzines autó gyártásánál.

A problémát a jelenlegi elektromos járműbe beépített lítiumion-akkumulátorokban látja. Szerinte ezek nagyon nehezek, előállításukhoz sok ritkaföldfémre és hatalmas mennyiségű energiára van szükség, és csak körülbelül 10 évig használhatók.

Elárulta azt is, hogy miközben az autógyártók, sőt még a Forma–1 is folyamatosan dolgoznak a környezetkímélő üzemanyagokkal kapcsolatos lehetőségek kidolgozásán, addig rengeteg elektromos autót gyártanak. Mégis a legnagyobb problémának az autókkal is összefüggő pazarló életmódot tartja. A mai autókat ugyanis véleménye szerint nem pár évre, hanem évtizedekre gyártják, mégis sokan megszabadulnak tőle, mielőtt bármilyen problémájuk lenne az autójukkal.