Szinte az összes termékcsaládját frissíteni fogja 2024-ben az Apple, derült ki egy friss jelentésből. A cupertinói vállalat a jelek szerint jövő tavasszal, egy év kihagyás után, ismét bemutatót tart, ahol az új MacBook Airek mellett az M3-as chippel és OLED-kijelzővel szerelt iPad Pro is debütálhat, ráadásul egy minden eddiginál nagyobb iPad Airt is leleplezhet a vállalat.

Még át sem léptünk 2024-be, a pletykák máris arról szólnak, hogy az Apple milyen készülékekkel rukkolhat elő jövőre. Mark Gurman, a Bloomberg újságírója és egyben az egyik legmegbízhatóbb Apple-szakértő szerint a vállalat jövőre ismét tervez egy tavaszi eseményt, ahol elsősorban a Maceké és az iPadeké lehet a főszerep. Mint ismeretes, az idei volt az első olyan év, amikor az Apple egyetlen új iPadet sem mutatott be, így szó szerint termékdömpingre lehet majd számítani.

Frissül az iPad Pro és az iPad Air is

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az iPad Prók – a kameramodult leszámítva – 2018 óta ugyanazt a dizájnt használják, jövőre azonban az Apple végre készen áll frissíteni a készülékek külsejét is. Az előrejelzések szerint a jelenleg használt miniLED-es paneleket OLED váltja, ami több területen is pozitív változásokat hoz majd. Elsősorban az energiatakarékosabb kijelzőtechnológia miatt nőhet a készülékek üzemideje, annak köszönhetően pedig, hogy ezúttal már nem lesz szükség háttérvilágításra, a korábbinál is vékonyabbak lehetnek az iPadek.

A vékonyodás ráadásul nemcsak a készülékházra, hanem a kijelzőt körülölelő keretre is vonatkozik majd.

Az iPad Prók belsejében vélhetően az idén debütáló M3-as lapka ketyeg majd, a kijelzőméretek pedig 11 és 13 hüvelykesek lesznek. Ugyancsak frissítést kap az iPad Air is, ami jövőre először – a MacBook Airekhez hasonlóan – két különböző méretben lesz elérhető. A 10,9 hüvelykes kiadást egy 11 hüvelykes modell váltja, mellé pedig egy 12,9 hüvelykes kijelzővel rendelkező iPad Airt is beilleszt az Apple – ezekben vagy az M2-es vagy az M3-as chipek fognak dolgozni; ezzel kapcsolatban még nincs egyetértés a szivárogtatók között.

Az iPadek mellé egy új Apple Pencil is járni fog, ami az idei USB-C-s kiadással szemben már egy valódi frissítés lesz. Vélhetően a 3. generációs modell egy az egyben le is váltja a jelenlegi kiadást – az újdonságokról azonban egyelőre nincsenek konkrét részletek. Továbbá, Gurman szerint, az iPadekhez csatlakoztatható Magic Keyboard is frissülni fog, ami a nagyobb stabilitás érdekében alumíniumkülsőt kap majd.

Érkeznek az új Macek

Az idén debütáló M3-as chip a MacBook Prók és a 2. generációs, 24 hüvelykes iMac mellett tavasszal a 13 és 15 hüvelykes MacBook Airekbe is bekerül, a dizájn azonban nem fog frissülni, csak egy hardveres tuningra érdemes számítani. A nyár folyamán emellett az M3 Ultra által hajtott 3. generációs Mac Studio és Mac Pro is piacra kerülhet majd, ezekről azonban kifejezetten kevés információt találni.

Mindezek mellett pedig az Apple Vision Próról sem érdemes megfeledkezni, amit még idén júniusban mutatott be a vállalat. Ahogy azt már maga a cég is megerősítette, a gyártási munkálatok a korábbi nehézségek ellenére is terv szerint haladnak, így az Apple első virtuálisvalóság-szemüvege még 2024 első felében a boltok polcaira kerülhet – legalábbis az Egyesült Államokban. Arról, hogy a Vision Pro mikor jelenhet meg más országokban, egyelőre nem szól a fáma, könnyen megeshet azonban, hogy az USA-n kívül élőknek akár a jövő év végéig is várniuk kell.

És ha már a jövő év végénél tartunk: természetesen 2024-ben is érkezni fognak új iPhone-ok és Apple Watchok – ráadásul az utóbbiak egy minden eddiginél nagyobb frissítést kaphatnak, ugyanis az Apple okosórája jövőre fogja ünnepelni jubileumi, tizedik születésnapját. Arról, hogy milyen funkciókkal kecsegtethet az új okosóra, arról ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

