Annyi algoritmus-frissítés, amennyit a Google márciusra bejelentett, még soha nem indult párhuzamosan: érkezik a valaha volt legnagyobb Core-update, de spamfrissítések is jönnek és a Helpful-Content algoritmus is frissül egyszerre. A változtatások egyrészt a gépi tanulás és az AI szerepének növelését célozzák, de SEO-visszaélésekre is válaszokat kívánnak adni. Javul a keresési eredmények minősége, és átrendeződés várható a weboldalak látogatottsága terén.

A bejelentések egyrészt a gépi tanulást és az AI szerepvállalását célozzák, másik részük SEO-visszaélésekre kíván választ adni.

A Google kedden jelentette be, hogy több intézkedést is bevezet, amelyek célja a keresési eredmények minőségének javítása:

a 2024 márciusi alap-algoritmus frissítést,

a 2024 márciusi spam-algoritmus frissítést,

valamint a Google Hasznos Tartalmi algoritmusa (Helpful Content Algoritmus) bekerült a Core, vagyis az általános rangsorolási rendszerébe.

Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a Google mostantól kezdve nem fogja jelezni, ha a Hasznos Tartalom Algoritmus frissül, mivel azt beleolvasztották a Google alap-algoritmusába.

Ezen felül több új és frissített spam-politikát jelentett be, amelyek érvényesítését automatizált algoritmusok és manuális intézkedések révén kezdi meg.

A Google bejelentette 2024 első Core, azaz alap-algoritmus-frissítését. Az Alap-algoritmus vagy Core, a Google alapvető rangsorolási rendszere.

Arra számítunk, hogy ez a frissítés, összeadva korábbi erőfeszítéseinkkel, kollektíven 40%-kal fogja csökkenteni a keresési eredményekben található alacsony minőségű, nem eredeti tartalmakat

– mondta Elizabeth Tucker, a Google termékigazgatója.

A frissítés várhatóan egy hónapig tart majd, és több rangsorolási rendszer bevezetését és frissítését foglalja magába. Az is mutatja a mostani frissítés rendkívüliségét, hogy az alapalgoritmusok lefutási ideje maximum két hét volt a korábbi években, szemben a mostanival.

A Google szerint ez a frissítés finomította, hogy hogyan miként ismeri fel azokat a weboldalakat, amelyek „nem hasznosak, rossz felhasználói élményt nyújtanak vagy úgy tűnik, mintha inkább a keresőmotorok számára, és nem az emberek számára készültek volna.”

Ez „magában foglalhat olyan oldalakat, amelyek elsősorban nagyon specifikus keresési lekérdezéseknek megfelelően készültek” – tette hozzá a Google.

Spam algoritmus-frissítés

A Google több spam algoritmus frissítését, és a spam-politika változását is bejelentette. A spam-frissítések közül már ezen a héten lefut kettő, amely automatikus és manuális büntetéseket eredményez majd, a „site reputation abuse spam” algoritmus május 5-én lép majd életbe.

A következő frissítések lesznek a csomagban:

– scaled content abuse search spam (tömeges tartalom spam): a tömegesen előállított tartalommal való visszaélésre vonatkozó spam-frissítés, amely bármilyen módszert kiszűr, amely tartalmat állít elő nagy mennyiségben a keresésben való rangsorolás céljából. (A Google példája szerint olyan oldalak érint, amelyek gyakori kérdésekre ígérnek választ, de az adott tartalomban valójában nem található válasz a kérdésre.)

– lejárt domainekkel való visszaélés: a lejárt domainnevek megvásárlásának és azok újrafelhasználásának gyakorlata az „alacsony minőségű tartalom keresési rangsorának javítása” szándékával mostantól spamnek minősül. A cél a tartalomkészítőknek átadni azt az üzenetet, hogy ne vásároljanak lejárt domainneveket azzal a szándékkal, hogy ezeket a domaineket újrahasznosítva célozzák a Google Keresésben való rangsorolást.

– parazita SEO elleni fellépés: az „oldalhírnév-visszaélésre” – amelyet szakmai körökben „parazita-SEO”-nak hívnak – is új szabályzatot vezetett be a cég.

Arra a gyakorlatra vonatkozik, amikor hiteles erős márkaoldalakon, vagy hírportálokon tesznek közzé tartalmat, annak érdekében, hogy bizonyos kifejezésekre keresve leuralják a találati listát. Magyarországon ez a technika kevésbé elterjedt. Csak azokra a tartalmakra vonatkozik, amelyek ellenőrzés nélkül vannak közzétéve, és amelyek célja a keresési rangsorok manipulálása.

A frissítéseknek köszönhetően a közeljövőben érdemes figyelni a weboldalak helyezését, komoly mozgások várhatóak a ranglistákon.