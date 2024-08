Július 10-én egy exkluzív párizsi sajtóesemény keretein belül több termékről is lerántotta a leplet a Samsung, többek között itt mutatkozott be a Galaxy Watch következő generációja is. Egy hónappal a bemutató után a mi karunkra is felkerült az óra, pontosabban a Galaxy Watch7 40 milliméteres változata, ami ugyan nem hozott eget rengető újdonságokat, mégis rendkívül kellemes csalódást okozott – használata során ugyanis rá kellett jöjjünk: a Samsung bizony ráérzett, hogyan is tudnak első osztályú okosórát készíteni.

Néhol radikális változtatások, néhol a megszokott minta követése jellemezte az idén nyáron bemutatott Galaxy termékeket. Az újratervezett Galaxy Buds3-as fülesek – még hogyha a Samsungnál nem is – nálunk például hatalmas sikert arattak, a Galaxy Z Fold6-nál és Galaxy Z Flip6-nál azonban hiányoltuk az újításokat. Érdekesség, hogy a Galaxy Watch7 sem változtatott sokat az elődökhöz képest, ebben az esetben azonban ez már teljesen másképp csapódott le; ami ugyanis nincs elromolva, azt nem is feltétlenül kell megjavítani.

A Galaxy Watch7 egy végtelenül egyszerű dobozban érkezik a vásárlóhoz, amiben az órán felül csak a kötelező papírmunkát és egy USB-C csatlakozós mágneses töltőfejet találni. A készülék dizájnja tulajdonképpen változatlan maradt, a Watch7 kicsit vastagabb az elődnél, a gyakorlatban ez azonban szinte észrevehetetlen. Maradt tehát az 1,3 hüvelykes, 432 × 432 képpontos OLED-kijelző, a zafírkristály burkolat, valamint a matt alumínium tokozás is – amivel az égvilágon semmi probléma nincs, az összeszerelési minőség ugyanis első osztályú. A Watch7 természetesen megkapta az IP68-as por- és vízállósági tanúsítványt is, emellett pedig 5 ATM-védelemmel is rendelkezik, tehát papíron 50 méteres mélységig vízállónak kellene maradnia; bevalljuk, ezt nem próbáltuk ki.

Első osztályú szenzorok

Ami azonban változott, az a Watch7-ben található szenzorszett – a Samsung tulajdonképpen egy az egyben lecserélte az okosóra hátlapját. A legnagyobb újdonság a még precízebb, több leddel operáló pulzus- és véroxigénszint-mérő, mellette azonban ott van a dupla csatornás GPS (L1 + L5), van gyorsulásmérő, barométer, iránytű, automatikus fényerőszabályzó és infravörös hőérzékelő is. A Watch ezeken felül képes EKG-t készíteni, és a felhasználó vérnyomását is megméri (kalibrálás után meglepően jó pontossággal), azt azonban érdemes észben tartani, hogy az utóbbi két funkció eléréséhez mindenképp Samsung telefonnal kell összepárosítanunk az órát.

A Galaxy Watch7 ugyanis Bluetoothon keresztül bármilyen Android 11-et vagy annál újabb rendszert futtató telefonnal képes kommunikálni, teljességében viszont csak Galaxy mobillal tudjuk a funkcióit kihasználni.

A párosítás egyébként rendkívül egyszerű. Újabb Samsung telefonok esetében a készülékek automatikusan felismerik egymást, egy felugró ablakban tudjuk elindítani a párosítási folyamatot – míg más gyártó készülékeire a Galaxy Wear appot kell beszereznünk a Play áruházból, majd ezen keresztül kell összekapcsolnunk az órát a telefonnal.

Új még az órában ketyegő chip is, az ezúttal már egy három nanométeres technológiára alapozó Exynos W1000-es lapka, aminek köszönhetően akadozásmentesen navigálhatunk az óra menüjében, az üzemidő azonban nem lett barátibb – de erről majd később.

Még személyre szabottabb

Az elődökhöz hasonlóan a Galaxy Watch7 számos egészségügyi adatunkat képes rögzíteni, kezdve a pulzusunktól a véroxigénszintünkön át egészen addig, hogy hányat léptünk egy nap folyamán, vagy hogy éppen mennyit aludtunk. Ezeket az adatokat az óra korábban egyszerűen csak megmutatta nekünk, a Watch7 azonban a Galaxy AI segítségével már egy úgynevezett Energiapontszámban összesíti azokat. Ennek kiszámításához az óra figyelembe veszi az egész napos tevékenységünket, illetve azt, hogy mennyit, hogyan és milyen minőségben aludtunk, majd egy 0 és 100 közötti számmal értékelni vélt energiaszintünket. Bár a funkcióhoz szkeptikusan álltam hozzá, az a gyakorlatban kifejezetten jól működik; amellett pedig, hogy segít megmutatni, mennyire (nem) figyelünk oda szervezetünkre, még tippeket is ad, hogy mely területeken lehetnénk kegyesebbek magunkhoz.

Ugyan korábban mi is arról írtunk, hogy a Galaxy Watch7-es széria már képes lehet a noninvazív vércukorszintmérésre is, ilyen szuperképességekkel végül nem rendelkezik az óra,

az alvási apnoét azonban már képes felismerni, csupán nem idehaza. A tesztidőszak alatt ez a funkció még nem volt elérhető az órán, és vélhetően idén már nem is fog megérkezni – jó hír azonban, hogy egy jövő évi frissítéssel utólag is aktiválni tudja a Samsung a fejlesztést a Watch7-es készülékekben. Működik viszont a pitvarfibrillációra utaló nyomok érzékelése, ami akár életeket is menthet. A WearOS 5.0-re épülő One Ui Watch 6.0 nem sokat változott az előző verzióhoz képest, az óra kezelése továbbra is egyszerű és intuitív, és ugyan fizikailag forgatható lünetta nincs, a kijelző szélén lévő szoftveres verzióval rendkívül gyorsan navigálhatunk a menüpontok között – főleg, ha már kiismertük a rendszert.

Összegezve

A Galaxy Watch7 tehát nem akarja újraírni az okosóra fogalmát – éppen ezért remek készülék. A Samsung a jól ismert ösvényen maradt, és azokon a területeken fejlesztett, ahol kellett. Leszámítva persze az üzemidőt, az óra 300 milliamperórás akkumulátora ugyanis épphogy kibír egy teljes napot; ha alváshoz is viselni szeretnénk, az esti fürdés előtt, illetve a reggeli készülődés közben mindenképp érdemes azt áramforráshoz juttatni. Ettől eltekintve azonban egy remekül összerakott, letisztult megjelenésű, könnyen vezérelhető, megbízható és hasznos funkciókkal a végtelenségig telepakolt óráról beszélhetünk.

A felhasználói élményt figyelembe véve a Watch7-es széria egyértelműen az androidos órák élvonalában mozog, kihívója csak egy Apple Watch lehetne – mivel azonban azt nem lehet androidos telefonokkal használni, a Samsung órája pedig az iPhone-okkal nem kompatibilis, így egészen egyértelművé válik a dél-koreaiak győzelme. A Galaxy Watch7 két méretben és négyféle kiadásban kapható: a 40 milliméteres, wifis modell 130 ezer forintba, míg az LTE-s kiadás 150 ezer forintba kerül. A 44 milliméteres óra 140 ezerről indul, az eSIM-képes LTE-s kiadásért pedig 160 ezret kér el a Samsung. A Watch7 mérettől és kiadástól függetlenül zöld és krémszínben kapható – nálunk az utóbbi kiadás járt.

(Borítókép: Galaxy Watch Ultra és Galaxy Watch 7 okosórák. Fotó: Szollár Zsófi / Index)