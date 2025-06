Befutott a Lenovo Yoga készülékcsaládjának legújabb tagja, a Lenovo Yoga Tab Plus, ami talán most először kínál valódi alternatívát egy iPaddel szemben. Mindezt ráadásul úgy teszi, hogy önmagában semmi olyan újdonságot nem mutat, amivel korábban ne találkoztunk volna már; a Lenovo viszont olyan körítést pakolt a tablet mellé – és olyan árat adott neki –, amivel már egyszerűen nem lehet azt figyelmen kívül hagyni. Teszten a profi érintőceruzával és billentyűzettel szerelt Lenovo Yoga Tab Plus, ami nemcsak tabletnek, de laptopnak sem utolsó.

Nem ez az első alkalom, hogy egy Lenovo által gyártott tablet jár a szerkesztőségünkben – a tavalyi év végén például a gyártó és a JBL együttműködéséből létrejött gépet vettük górcső alá, ami kiemelkedő hangzásával és remek ár-érték arányával vett le minket a lábunkról. Az egyszerűen csak Lenovo Tab Plus névre hallgató tablet annak ellenére is kiváló készülék lett, hogy teljesítménye nem ért fel a nagyokéhoz, az új tablettel viszont ezt is orvosolta a Lenovo. Befutott a Yoga Tab Plus, ami nemcsak teljesítményben lépett nagyot előre, de kiegészítőket is ad mellé a gyártó, így egy rendkívül korrekt csomagot kapunk 300 ezer forint környékén. Mutatjuk, mit érdemes tudni az iPadek jelenleg egyik legrelevánsabb androidos kihívójáról, a Lenovo Yoga Tab Plusról.

Tekintélyt parancsoló

A Yoga család új tagja egy a Lenovótól már megszokott, újrahasznosított anyagokból készülő csomagolásban érkezik a felhasználóhoz, amiben a tableten felül egy Lenovo Tab Pen Pro okostollat és egy mágneses billentyűzetet is találunk. Utóbbi amellett, hogy lényegében laptoppá alakítja a készüléket, tokként is funkcionál – de erről majd később.

A készülék megjelenése tekintélyt parancsoló, az előlapon vékony, kijelző körüli keretekkel, míg a hátlapon kéttónusú megjelenéssel találkozhatunk – a teljes egészében alumíniumból készült házat az üvegborítású kamerasziget töri meg, ami vízszintesen húzódik végig a tablet hátulján. Az összeszerelési minőség kiváló, azonkívül, hogy az USB-C csatlakozó nem tökéletesen középen helyezkedik el a keretben, nem igazán lehet mibe belekötni. A bekapcsológombot – és a beépített ujjlenyomat-olvasót – bal oldalon, a keret felső sarkában találjuk, ahogy a hangerőszabályzókat is.

A Lenovo a fekvő elrendezést részesítette előnyben, így az előlapi kamerát is a tablet hosszabb keretébe építették bele,

efölött találjuk azt a területet, ahová a mellékelt okostollat mágnesesen rögzíthetjük. A két részből álló billentyűzetes tok ugyancsak mágnesesen rögzül, a támaszként szolgáló rész a hátlaphoz tapad, míg maga a billentyűzet a Yoga Tab Plus alján található Smart Connectoron keresztül csatlakozik a készülékhez. Az alapjáraton műanyagból készülő tok külső borítása ráadásul puha bőrhatású, ami abszolút hozzáad a prémiumérzethez.

Bírja a strapát

Az előlapot egy 12,7 hüvelykes, 2944 × 1840 képpontos, 16:10-es képarányú, akár 144 hertzes képfrissítésre és 900 nites csúcsfényerő kibocsátására képes PureSight Pro LCD-kijelző borítja, ami a DCI-P3-as színskála 100 százalékát lefedi, emellett pedig Dolby Vision-szabvánnyal is rendelkezik. És hogy mindez mit jelent a gyakorlatban?

Egy kimagaslóan jó LCD-kijelzőt kapunk, aminek fényereje és színhűsége különböző szögből nézve sem változik. A panel kellően fényes ahhoz, hogy kültéren is használni tudjuk, a 144 hertzes képfrissítésnek hála pedig minden gyorsnak és folyékonynak érződik. A színhűség is rendben van, ugyanakkor egy alacsonyabb képfrissítésű, de OLED-panel véleményünk szerint jobb választás lett volna – bár ebben az esetben nagy valószínűséggel nem állt volna meg 300 ezer forint környékén a Yoga Tab Plus ára, ami az egyik legnagyobb erőssége.

A motorháztető alatt egy Snapdragon 8 Gen 3-as lapka pihen, az a chip, amit a 2024-es csúcsmobilokban is találhatunk, így a teljesítményre nem igazán lehet panasz. A Snapdragon mobilplatformja persze nem veszi fel a versenyt az Apple M-szériás chipjeivel – amiket a Macek mellett már az iPad Airekbe és Prókba is pakolnak –, ennek ellenére viszont kellő nyers erőt biztosít ahhoz, hogy a hétköznapi feladatok mellett a legmodernebb játékok is kellő minőségben fussanak. Melegedéstől szerencsére nem igazán kell tartani, a Yoga Tab Plus huzamosabb játék után is langyos marad, ami annyira nem meglepő; egy ekkora táblagép sokkal jobban eloszlatja a hőt, mint egy negyedakkora telefon.

Memóriából 16 gigabyte-ot kapunk, ami bőven elegendő, míg tárhelyből 256 gigabyte jutott a hozzánk érkező modellbe. Ez felhasználási módtól függően elég lehet, meg nem is. Ha nagyobb fájlokat, projekteket, játékokat, filmeket tervez a készüléken tárolni, hamar rájöhet, hogy manapság már nem is annyira egyszerű 256 gigabyte tárhellyel gazdálkodni – amennyiben viszont nincsenek ilyen ambíciói (vagy rendelkezik felhőtárhellyel), úgy nem lesznek ilyen gondjai. Egy biztos, utólagosan nem lehet bővíteni a Yoga Tab Plus tárhelyét.

Ami pedig az akkumulátort és az üzemidőt illeti, a Yoga Tab Plusban egy 10 200 milliamperórás telepet találunk, ami tapasztalataink alapján 8-10 órás képernyőidőt garantál egyetlen töltéssel. Ez természetesen függ a felhasználási módtól is, hardverigényes játékok futtatásával ez az idő például akár a felére is csökkenthető. A töltés 45 wattig támogatott, adaptert viszont annak ellenére sem kapunk, hogy a dobozban jól láthatóan ki van neki hagyva a hely – adatkábel szerencsére jár a készülék mellé. Egy teljes töltés a tesztidőszak alatt körülbelül két órát vett igénybe.

Ezek mellett a Yoga Tab Plusban kamerákat is találunk, méghozzá hármat, egyet az előlapon és kettőt a hátlapon. Előbbi egy 13 megapixeles, ultra nagy látószögű egység, ami tökéletes videóhívásokhoz, míg utóbbi egy szintén 13 és egy 2 megapixeles egységekből álló páros. Ezek minősége nem fogja megváltani a világot, néhány dokumentum befotózására viszont tökéletesek lehetnek – a 2 megapixeles egység létezését ugyanakkor nem tudjuk hová tenni, ez teljességgel mellőzhető lett volna.

A tablet, ami amúgy laptop

A beüzemeléskor még Android 14 futott a tableten, amint viszont felállt a rendszer, a Yoga Tab Plus jelezte, hogy már elérhető rá az Android 15 is a lenovós ZUI 17-tel együtt. Bár a napokban már az Android 16 is megjelent, az még egyelőre nem érkezett meg a készülékre, és vélhetően jó ideig még nem is fog. A szoftver nem sokban tér el a többi Lenovo tableten találhatótól – itt is egy iPadOS-re emlékeztető külsőt kapunk, lebegő dockkal, szabványos alkalmazásikonokkal és a jobb felső sarokból lehúzható gyorsbeállítási panellel.

A felület gyors, sokszínű és intuitív, a tesztidőszak alatt különösebb akadással, bugokkal nem találkoztunk.

Nem ettől lesz viszont különleges a Yoga Tab Plus – a Lenovo az Apple mellett a Samsungtól is elcsent egy-két ötletet. A gyorsbeállítási panelben találhatunk egy PC-mód gombot, amit aktiválva – mindenki meglepetésére – egy PC-szerű, kicsit windowsos, kicsit Samsung DeX-es felületet hívhatunk elő. A dock átalakul egy tálcává, a bal alsó sarokban kapunk egy gyorsindítót is, ami viszont a legfontosabb, hogy innentől kezdve az alkalmazások ablakos nézetben nyílnak meg, amiket kedvünk szerint méretezhetünk. Ezt már a többi lenovós tabletben is láttuk, velük ellentétben a Yoga Tab Plus esetében viszont ki is lehet ezt használni – a mellékelt billentyűzettel tulajdonképpen egy laptopot varázsolhatunk a tabletből.

A billentyűzet ráadásul magyar kiosztással rendelkezik, mérete tökéletes, gépelni rajta pedig már-már nevetségesen jó, főleg ahhoz képest, hogy egy mágnesesen csatlakoztatható kiegészítőről van szó; többek között ezt a cikket is Yoga Tab Pluson írtuk, szerkesztettük, és töltöttük fel belső rendszerünkbe. Megmosolyogtató továbbá, hogy míg a több százezres Lenovo ThinkPad X9 esetében nem sikerült a magyar kiosztást tökéletesen megoldani (bizonyos billentyűk kisebbek lettek a többinél), addig a Yoga Tab Plushoz mellékelt billentyűzeten nem találkozni ilyennel anomáliával – ugye-ugye, kedves Lenovo, mégiscsak lehet ezt jól csinálni.

Az egyetlen negatívum, hogy a trackpad meglehetősen kicsi, a kattintások regisztrálásához pedig szignifikáns erőkifejtés szükséges, de a felület legalább támogatja a két- és háromujjas gesztusokat is, így könnyen navigálhatatunk a rendszerben.

A Yoga Tab Plus mindemellett pedig a kreatív szakembereknek is kedvez. Az elmúlt években szinte megkérdőjelezhetetlenül a Procreate + Apple Pencil kombó vált a digitális művészek Szent Gráljává, így aki digitális rajzolással szeretett volna foglalkozni, az kénytelen volt az iPadek között nézelődni; mivel a Procreate csak az Apple ökoszisztémáján belül érhető el. Hosszú ideig androidos fronton nem is igazán volt kihívó, mostanra viszont mind hardveres, mind szoftveres területen elkezdett felzárkózni a droid. A Yoga Tab Plushoz mellékelt Tab Pen Pro – egy Galaxy S Pennel ellentétben – például van olyan jó, mint egy Apple Pencil Pro, sőt.

Az, ahogy a Tab Pen Pro az éppen kiválasztott rajzeszköz súrlódásának hangját és érzését utánozza a beépített rezgőmotorral, egészen egyedülálló a piacon.

A Google Playen pedig szép számmal sorakoznak a Procreate-alternatívák is, mint az Infiniti Painter vagy a HiPaint, ami tulajdonképpen egy az egyben a Procreate androidos mása. Bőven van tehát már kihívó a túloldalon, az Apple megoldásai ugyanakkor még mindig egy fokkal kiforrottabbak... És jóval drágábbak is.

Összegezve

Mindent összevetve tehát egy kimagaslóan jól összerakott készüléket kapunk a Lenovótól. A már megszokott minőséget kapjuk, olyan kiegészítőkkel, amikért konkurens gyártók akár több százezer forint extrát is felszámolhatnak. A Yoga Tab Plusnak remek a kialakítása, jó a kijelzője, kifejezetten jó a hangszórója, és a Snapdragon 8 Gen 3-as chipnek – illetve a 16 gigabyte memóriának hála – még jó pár évig elegendő lesz a teljesítménye is. A Tab Pen Pro jegyzetelés mellett szerintünk profibb digitális művek alkotása esetén is megállja a helyét, a mellékelt billentyűzeten pedig hosszabb szövegek gépelése sem problémás.

Mindezek ellenére felhasználói élmény tekintetében az Apple még mindig intuitívabb és kiforrottabb megoldásokat kínál az iPaddel – főleg az iPadOS 26-os frissítéssel –, az árkülönbség viszont akkora a két gyártó között, hogy azt már nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Egy 13 hüvelykes iPad Air – ami feleakkora memóriával és tárhellyel, illetve alacsonyabb képfrissítésű kijelzővel rendelkezik, mint a Yoga Tab Plus – önmagában 400 ezer forintba kerül, ehhez egy Tab Pen Pro szintjével megegyező Apple Pencil Pro még 63 ezer, a billentyűzetes Magic Keyboard tok pedig 150 ezer forint többletkiadást jelent. A végösszeg 613 ezer forint – a Lenovo Yoga Tab Plus ezzel szemben már 300-330 ezer forint környékén beszerezhető, az alacsonyabb ár pedig nem megy a minőség rovására.

A Lenovo Yoga Tab Plus kék és ezüst színekben szerezhető be, nálunk az utóbbi modell járt.

Ez a szerkesztőségi tartalom a Lenovo támogatásával jött létre.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)