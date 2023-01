Másként nézünk ezentúl az ősemberekre

Hosszú út vezetett Charles Darwin A fajok eredete című 1859-ben kiadott korszakalkotó művétől és az első Neander-völgyi és Homo spaines csontleletektől az emberi maradványok genetikai tanulmányozásáig, a bizonytalan találgatásoktól a pontos kormeghatározó módszerekig. Az emberi evolúcióról ma már sok mindent tudunk (amelyek rögtön temérdek kérdést is szültek). Egy biztos: az emberi evolúció kutatása az egyik legizgalmasabb tudományág, 2022-ben pedig több szenzációs felfedezés segített jobban megérteni, kik vagyunk, honnan származunk és hogyan éltünk egykoron.

Agyasak vagyunk, de vajon miért?

Rendszertani besorolás szerint mi, Homo sapiensek, („értelmes”/”gondolkodó”/„bölcs”) emberek az állatok országába, a főemlősök rendjébe, azon belül a hominidák (emberfélék) családjába tartozunk (bármilyen zavarba ejtő, de családtagok a csimpánzok, a bonobók, a gorillák és az orangutánok is), és ugyan sokszor kétségbe vonjuk, hogy értelmesek lennénk, az evolúció egyik nagy rejtélye, hogy miért kezdett megnövekedni körülbelül 2 millió évvel ezelőtt agyunk térfogata. Méghozzá nem is akármennyire, kétszer akkorára, mint főemlős rokonainké.

Uralkodó elképzelések szerint egyszerűen azért, mert őseink elhagyták a túlnyomórészt vegetáriánus étrendet és rákaptak a tápanyag dúsabb húsevésre és a hirtelen jött kalóriabomba lehetővé tehette az állatvilágban szokatlanul nagy és örökké energiaéhes emberi agy kifejlődését. Csakhogy a George Washington Egyetem munkatársai ezt cáfolják, és miután újra vizsgáltak egy 1,2 millió éves kelet-afrikai ősember fosszíliát, határozottan kijelentették, hogy

nincs szoros kapcsolat a húsimádat és a nagyobb agy között.

A kérdés azonban továbbra is az, hogy ha nem a hús, akkor mi miatt növeszthettük ekkorára szürkeállományunkat? Egy valószínű választ izraeli, angol és német tudósok szállítottak, akik a Jordán folyó közelében (Gesher Benot Ya'aqov nevű helyszínen) rátaláltak az eddig ismert legősibb sütés-főzésre utaló nyomokra. Habár egymillió éves bizonyítékok tanúskodnak arról, hogy az emberelődök már egészen korán képesek voltak tüzet gyújtani, de a legkorábbi főzést sejtető leletek mindössze 170 ezer évesek csak.

Most ezt a dátumot 600 ezer évvel tolták vissza,

miután 780 ezer évvel ezelőttről származó halcsontok és -fogak tudatos (és nem véletlenül túzbe ejtett) halsütés jeleit mutatták.

Ebből pedig azt a következtetést vonták le, hogy elődeink jóval hamarabb rászoktak a meleg ételre, mint eddig gondoltuk. Nem csak minden átalakító gasztroforradalom tört ki, hanem sokkal több: a tűz melegével valójában (öntudatlanul) előemésztettük a táplálékokat, amelynek következményeként rengeteg muníciója maradt a szervezetnek, hogy ki tudja elégíteni a szüntelenül energiát (a táplálékkal bevitt összes kalória 20 százalékát) követelő méretes agy csillapíthatatlan igényeit.

Vadtyúk is talált szemet

Húsimádók lettünk, és, hogy mindig kéznél legyen valamilyen sütnivaló, őseink ravaszul maguk köré szoktattak különféle állatokat, köztük a csirkéket. Most már azt is tudjuk, hogy mikor, a legújabb kutatások szerint időszámításunk előtt 1650 körül, méghozzá Tahiföldön. Vélhetően az történhetett, hogy az állandóan a rizsföldek körül ólálkodó bankivatyúkokat (Gallus Gallus) elkerítették, ami nem lehetett túlságosan bonyolult művelet, mert a vadtyúkok valószínűleg amúgy sem vágyódtak túlságosan a kiszámíthatatlan és veszélyekkel teli szabad életre. Ám az is kiderült, hogy először nem a húsukért tartották őket, hanem rituális célokból, ami igencsak meghökkentő felfedezés.

Több volt, mint folyékony kenyér

De mit ér a grillezés, ha nem lehet leöblíteni egy vidám itallal, mondjuk sörrel? Kutatók megtalálták az emberi faj legrégebbi sörös emlékeit is Egyiptomban, ahol, úgy tűnik, hogy már jóval a fáraók és piramisok előtt gabonákból erjesztettek habzó itókát. Tudósok nem kevesebbet állítanak, mint hogy a sör annyira fontos ital volt akkoriban, hogy nem hogy szétzilálta volna,

hanem éppen összekovácsolta az Egyiptomi civilizációt és gyártása jelentős szerepet játszhatott az elit felemelkedésében,

valamint a centralizált politikai állam megszilárdulásában. De az sem kizárt, hogy a sör lehetett az ókori egyiptomi nép ópiuma, a tömegek féken tartásának jól bevált remek szere.

Különös családi kör

A 2022-es év talán egyik legfigyelemreméltóbb történése, hogy a svéd származású Svante Pääbo, a Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet igazgatója nyerte el az élettani és orvosi Nobel-díjat. Neve kikerülhetetlen volt már eddig is paleoantropológiai és archeogenetikai körökben. Nem kis részben azért, mert 2010-ben ő és csapata fejtette meg legközelebbi rokonunk, a Neander-völgyi ember genomját, ami megkerülhetetlen mérföldkőnek számít az emberi evolúció megértésében.

De ez még nem minden: 2008-ban egy szibériai barlangban talált csontmaradvány alapján felfedezte egy addig ismeretlen ősi rokonunkat, a gyenyiszovai embert (denisovan) is. Óriási meglepetésre DNS-e némileg különbözött a mienktől és a Neander-völgyiétől is, ezért külön Homo (al)fajként került bele a tankönyvekbe. Azt is kimutatta, hogy vándorlásaink során biztosan találkoztunk és keveredtünk ezzel a Homo (al)fajjal is (nem csak a Neander-völgyiekkel), olyannyira, hogy egyes délkelet-ázsiai népcsoportok még ma is akár hatszázaléknyi gyenyiszovai DNS-t is hordoznak.

Nélküle nem fejthették volna meg egy kelet-szibériai barlangban talált 13 fős Neander-völgyi csoport rokonsági szálait (egy apa és tinédzser korú lánya, egy apával rokon férfi, több unokatestvér, nagymama, nagynéni) sem, és az úttörő kutatás nem deríthette volna ki, hogy szokatlanul kicsi volt a nagycsalád genetikai változatossága,

ami beltenyészetre (vérfertőzésre) utal.

És arra sem jöhettek volna rá, hogy egyedül a nők hoztak vérfrissítést a csoportba, bevett szokás lehetett ugyanis, hogy a más közösségekből származó nők, ha megtalálták partnerüket, a férfi családjához költöztek. De úgy tűnik, ez sem segített rajtuk, 54 ezer évvel ezelőtt – egyik pillanatról a másikra – megszakadt a családfa, és feltehetően mindenki éhen halt.

