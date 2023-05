Ha a feje elmozdítása nélkül rálát a WC-re és a fogkeféjére is, nagy a baj

Hiába bírálják a temérdek silány tartalom miatt, újabb és újabb dolgokat tanulhatunk meg a TikTokról, így azt követően, hogy kiderült, az egyik legnépszerűbb alvópóz rendkívül káros lehet, most újabb, szinte minden háztartásban jelen lévő problémára világítottak rá az oktatni kívánó tartalomgyártók.

Ahogyan a legtöbben a háziállataikat sem engedik be az ágyba higiéniai okokból, úgy a fogkefénk helyét is érdemes felülvizsgálni, amint hazaértünk. Egy, a TikTokon edukációs céllal videókat készítő fogorvos, Jordan Brown videója szerint ugyanis nagyon nagy problémát jelenthet az, ha a fürdőszobában tároljuk a fogmosáshoz használt eszközeinket.

Hiába lehetne enni a padlóról, ha van WC a fürdőben

A már több mint 120 ezer like-ot számláló videóban a fogorvos elmagyarázta, hogy bármennyire is makulátlanul tiszta és rendben tartott a fürdőszobánk, amennyiben a helyiségben WC is található, mi is veszélynek vagyunk kitéve – így a fogkefénket is másik szobában kell tárolnunk, ha jót akarunk magunknak.

Elsőre ez természetesen legalább olyan furán hangzik, mint ha valaki azzal állna elő, hogy innentől kezdve a botturmixot az éjjeliszekrényben kell tárolni, mégis érdemes megfogadni a tanácsot. De miért kell a fogkeféket azonnal száműzni a fürdőből? Az ok meglehetősen gyomorforgató.

Ha a feje elmozdítása nélkül rálát a WC-re és a fogkeféjére is, akkor 99,9 százalék az esélye annak, hogy széklet van a fogkefén. A vécéjéből az aeroszolok ugyanis a levegőbe kerülnek és mindenhova eljutnak, beleértve a fürdőszobában tárolt, fogmosáshoz használt eszközöket is

– ecsetelte a fogorvos videójában.

Ugyanis amikor használat után lehúzzuk a vécét, a kagylóba ömlő víz egyfajta szökőkutat képez, amelynek köszönhetően a levegőbe kerülhetnek a csészében található részecskék és szennyeződések is – mikroszkopikus méretű cseppek formájában.

Nem kell, hogy sz*r ügy legyen

Mindez meglehetősen gyomorforgatóan hangzik, főleg azok számára, akik minden reggel és este a WC közvetlen közeléből emelték le eddig a fogkeféjüket, nem kell azonban kétségbeesniük nekik sem, hiszen a probléma könnyedén orvosolható.

Az egyik legfontosabb dolog, amivel elkerülhetjük a szennyeződések levegőbe jutását, az az, ha minden egyes öblítés előtt lehajtjuk a WC fedelét, így jó eséllyel nem kerülnek a levegőbe a kellemetlen aeroszolok sem. Ez természetesen elfelejtődhet, ha ez eddig nem volt megszokott, így az a biztos, ha ezzel párhuzamosan a fogkefét is másik helyiségbe helyezzük át. A hálószoba komódján vagy egy kis fiókban tárolva sokkal kisebb az esélye annak, hogy olyan dolog kerül a sörtékre, amelyekről ha tudnánk, nem szívesen vennénk a szánkba – főleg nem tisztálkodás címszó alatt.

Ez esetben azt is fontos figyelembe venni, hogy a fogkefénk ne legyen egy helyen másokéval, azaz ne érintkezzen egymással a fogkefék feje, hiszen a különböző baktériumok és szennyeződések így is át tudnak vándorolni a kefék sörtéire. Erre a legegyszerűbb megoldás az lehet, ha egyszerű műanyag tokot vásárolunk a fogmosó eszközeinkre, amelyeket ha időnként kitisztítunk, tökéletesen megvédhetik a fogkefénket a szennyeződéstől, így pedig magunkat is megkímélhetjük a nem kívánt fertőzésektől és gyulladásoktól.

