Mindannyian hallottunk már arról, hogy lefekvés előtt óvatosan kell bánni a telefonokkal, mert felboríthatják a nyugodt alvást, elűzhetik az álmot. Mindezekért a hatásokért a kék fényt okolják.

Az egészségügyi szervezetek világszerte azt tanácsolják, alvás előtt egy órával már ne érjünk hozzá, ne nézzünk rá.

Dr. Michael Gradisar, az ausztrál Flinders Egyetem alvásszakértője a közelmúltban 11 tanulmányt vizsgált meg, és arra jutott, a kék fényt kicsit démonizálják, és nem is olyan rossz hatású, mint állítják.

Szerinte nincs bizonyíték arra, hogy a képernyő fénye az elalvás előtti órában megnehezítené a szundikálást. Sőt, ha figyelembe vesszük azokat a tényezőket, amelyek szabotálhatják az alvásunkat, a képernyők kissé túlértékelt bűnbakok.

Ez az új kutatás cáfolja tehát, hogy a kék fény gátolná a melatonin termelődését – ez az a hormon, ami döntő fontosságú az alvási ciklusok szabályozásában. A neves egészségügyi szervezetek, mint például az NHS, már régóta sulykolják, hogy csökkentsük a képernyő előtt töltött időt, ami lehet, hogy racionális javaslat, de nem elsősorban a kék fény miatt.

Dr. Gradisar szerint a probléma nem is a fény, hanem az, hogy állandóan nézzük az értesítéseket, és ez a feszült, készültségi állapot nem hagy aludni minket.

Az e-mailek ellenőrzése, a közösségi médiában való görgetés az igazi alvástolvaj!

Russell Foster professzor, az Oxfordi Egyetem idegtudományi szakértője is ezt hangoztatja, és állítja: nincs bizonyíték arra, hogy a képernyők kék fényének bármilyen jelentős hatása lenne.

Viszont jó hatásai vannak, növeli az éberséget, javítja a kognitív funkciókat, és még a hangulatot is pozitívan befolyásolja, de a hosszan tartó éjszakai expozíció miatt továbbra is kerülni kell. Hiszen hozzájárul a szem erőltetéséhez, ezáltal rontja is azt.

(Borítókép: Sebastian Gollnow / picture alliance / Getty Images)