Amerikában a drog, különösen a fentanil terjedése tömeges túladagolásokhoz, a szegénység pedig az öngyilkosságok szaporodó számához vezet, a rendőrség és az egészségügy túlterhelt, a hullaházak tele vannak be nem azonosított holttestekkel. A TikTokon és a Facebookon azonban beindultak az amatőr nyomozók, akik a mesterséges intelligencia segítségével próbálják felgöngyölíteni a rejtélyes ügyeket.

Évente átlagosan 4400 azonosíthatatlan holttestet találnak az Egyesült Államokban, és összesen 600 000 eltűnt embert tartanak számon országszerte. Az esetek egy részét adatbázisok gyűjtik össze, például a National Missing and Identified Persons System (NamUs), ami segít az orvosszakértőknek, halottkémeknek, bűnüldöző szerveknek megoldani az olyan eltűnt személyek eseteit, akiket nem jelentettek be hivatalosan (ez ugyanis csak néhány államban kötelező).

Sherlock Holmes a hálószobából

Rionna Lee amatőr nyomozó, hobbija az eltűnt emberek felkutatása, hogy segítse a kétségbeesett és a bizonytalanságtól szenvedő családokat. Minél mélyebbre ásta magát a detektív kutatásokban, annál inkább feltűnt neki, hogy az eltűntek megtalálásának esélye nagyban függ a nyomozás mögött álló anyagi háttértől. A magánadományozóktól származó finanszírozás, egyéb szponzoráció vagy állami támogatás biztosíthatja, hogy a bűnüldöző szervek hozzáférjenek a legmodernebb technológiákhoz. Például az Othraméhoz, ami törvényszéki genetikai genealógiára specializálódott.

A meg nem oldott ügyeknél azonban általában nincs anyagi forrás, és az áldozatok sokszor marginalizált csoportokból (drogosok, faji kisebbségek, LMBTQ közösségek) származnak. Lee 2021-ben elindított egy TikTok csatornát, hogy felhívja a figyelmet ezekre az esetekre. Ekkor már több hasonló profilú fiók is létezett eltűnt személyek felkutatására, de kevesen foglalkoztak az elhunytak azonosításával. 128 000-en bekövették, majd létrehozott egy Facebook-csoportot – Thee Unidentified & Unsolved –, amelynek mára közel 40 000 lelkes, amatőr nyomozó tagja van.

A mesterséges intelligencia képfelismerő rendszerének köszönhetően az önkéntesek könnyebben tudják azonosítani a név nélküli elhunytakat.

Lee csoportjában naponta körülbelül egy tucat új bejegyzés bukkan fel, a tagok pedig képeket, rajzokat, közösségi média profilokat vizsgálnak, hogy beazonosítsák a névtelen fotók alanyait.

2022. november 9-én robbant be az egyik olyan videója, amiben egy elgázolt, személyazonosító nélküli fekete nő fotóit mutatta be. 652 000-en látták a csoportban a képeket, többek között a nő tinédzser fia, aki a tetoválások alapján azonosította édesanyját. Év elején a csoport segített egy augusztus 10-én talált holttest azonosításában is, így derült fény Adonis Beck, TikTok sztár eltűnésének rejtélyére.

Idén májusban az eltűnt MMA-harcos, a 25 éves Dytavious Sanders felkutatásában segített a csoport.

Gyors, de kétes eszközök

A Thee Unidentified sikerei vitathatatlanok, de az már igenis kérdéses, hogy az újonnan alkalmazott arcfelismerő szoftver, a gyors találatokat generáló PimEyes, tiszteletben tartja-e a személyes adatok védelmének jogait. A technológia hatásos és felgyorsíthatja a halottak azonosításának folyamatát, de komoly adatvédelmi aggályokat vet fel, mert sok esetben a feltöltött képekhez senki hozzájárulását nem kérik.

megsérti az elhunytak méltóságát, és annak a több milliárd embernek a személyiségi jogait, akiknek a fényképeit beleegyezés nélkül készítették, feldolgozták és felhasználták.

Ezért kritizálták az adatvédelmi jogvédők is a PimEyes-t. A szoftver cég vezérigazgatója, Giorgi Gobronidze szerint azonban túlzott az aggodalom, a rendszer nem tárol képeket, hanem csak arra az URL-re irányítja a felhasználókat, ahol a képek vannak.

Az eszköz célja, hogy segítsen megtalálni a fényképeket közzétevő forrásokat.

Gobronidze azt mondja, hogy a PimEyes-nek számos előnye van, eltűnt emberek felkutatásában segít, akár háborús zónákban is, és aktívan együttműködik emberjogi szervezetekkel.

2021-ben 106 699 amerikai halt meg a fentanil miatt. A túladagolások mára akkora terhet jelentenek a rendőrségnek, hogy nincs kapacitásuk az áldozatok azonosításásra, kifújtak a hatóság emberi és anyagi erőforrásai. Az idő pedig könyörtelenül telik és a családtagok, hozzátartozók sokszor beleőrülnek a bizonytalanságba. A lelkes Facebook és TikTok nyomozócsoportoknak tehát van létjogosultsága, csak nem mindegy, milyen eszközökkel élnek.