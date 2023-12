Létezik-e a másik felünk, lelki társunk, a Nagy Ő? Ha igen, merre jár?

Mindenki feltette magának legalább egyszer a kérdést: hol van az Igazi, a Nagy Ő, a másik felünk, lelki társunk? Lehet, hogy még nem találkoztunk vele, és Izlandon, vagy éppen Új-Zélandon él, és soha nem is fogunk összefutni? Vagy már találkoztunk vele, csak nem vettük észre? Honnan tudjuk, hogy összeillünk valakivel? Létezik egyáltalán olyan, hogy Nagy Ő?

A Ma is tanultam valamit podcast mostani vendége dr. Lukács Liza szakpszichológus, több sikerkönyv, többek között a Hogyan szeretsz – Kötődési sebeink gyógyítása és az Otthonról hoztuk – Családi mintáink és a párkapcsolatok című könyvek szerzője szerint létezik az Igazi, ha másért nem is, mert álmodozunk róluk és használjuk ezt a fogalmat. Valójában azonban máshogyan kell feltennünk a kérdést: az-e a Nagy Ő, akire vágyunk, vagy az, akihez tudunk kapcsolódni? Merthogy ez a két dolog a legtöbbször különbözik egymástól.

A téma régóta foglalkoztatja a tudósokat, és az egyik legrégibb kutatási területe a pszichológiának. A műsorból kiderül, a kulcs a kapcsolódási, kötődési mintákban és azok felismerésében rejlik.

Minden ember születésétől fogva vágyik egy igazi kapcsolatra valakivel. Ez idegrendszerünk alapvető tápláléka. Gyerekkori kapcsolati élményeink pedig meghatározóak, mert a későbbi életkorokban azokat fogjuk megismételni egy egyszerű ok miatt: mert azt az élményt ismerjük legmélyebben, abban érezzük igazán otthon magunkat. Még akkor is, ha nem a legtökéletesebb, mégis arra fogunk vágyni a későbbiekben is.

Ennek fényében igencsak meglepő eredményeket hoztak a magyarországi kötődési kutatások, amelyek szerint az emberek 25 százaléka félelemteli kötődéssel kapcsolódik a másikhoz, összességében pedig a kapcsolatok zöme (69 százaléka) bizalmatlanságra épül.

A két műsorvezető most is Tapasztó Orsi és Jocó bácsi, akik felteszik a nagy kérdést:

minden eldől már gyerekkorban? Vagy lehetséges változtatni az első (és meghatározó) kötődési élményeken?

De szóba kerül az is, miért félrevezető, ha a „másik felünket” keressük?

Milyen kötődési minták léteznek?

Mi a végső igazság, mit mondanak a haldoklók (akiket kérdeznek, kivétel nélkül), mi a legnagyobb érték?

