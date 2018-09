Külföldi utazáshoz keresem gáláns úr támogatását

Kedves Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Garancsi István urak!

Szívességet szeretnék kérni. Tegnap olvastam, hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Úr a Vidi vendégeként járt a nyáron Bulgáriában meg talán az oroszországi focivébén is egy zsír új luxusrepülővel, és hogy a Vidi összes többi meccsét is megtekinti.

Nagyon megnyugtató, hogy Orbán Úr sajtófőnöke szerint az utak az adófizetőknek egy fillérjébe sem kerülnek, merthogy ezek szerint Garancsi úr támogatja a fociútjait, és pont ezért írok most én is Önöknek, mert magamtól sosem jutott volna az eszembe, hogy lehet ilyet kérni. Én sem szeretnék az adófizetőktől kunyerálni, a kislányom óvónői vagy a sarkon megálló 16-os busz sofőrje lehet, nem is értenék.

Engem is érdekel a foci, de még jobban a pingpong. Október közepén Párizsban világkupaverseny lesz, nagyon szeretnék ott lenni! Eljön a ranglistavezető kínai Fan Csen-tung, a német veterán zseni Timo Boll, a kínaiak réme, a 15 éves japán Harimoto Tomokazu, sőt, nem kizárt, hogy maga a császár, Ma Long is. Nem baj, ha nem tudják, kik ők, de én igen, és nagyon szeretném őket megnézni. Nem kell magángép, köszönöm, valahogy szűknek tűnik, meg kicsit furcsán érezném magam egyedül, bár simán lehet, hogy megszokható. Oké a sima turistaosztály, bár ha tényleg nagyon a kedvemben akarnak járni, egyszer az életben szívesen kipróbálnám az Air France-on a business classt.

Két éjszakát maradnék, ki is néztem egy jópofa kis hotelt nem messze, semmi különös, a sajtóbelépőt megoldom én, az egész kijön úgy 100-150 ezerből.

Nem tudom, mik a lehetőségek, igazán nem szeretnék telhetetlennek tűnni, de az operát is nagyon szeretem, újabban pedig a család a balettra van rákattanva. Óriási lenne egyszer élőben hallani Anna Nyetrebkót, vagy látni Szergej Polunyint – a lányaim szerint ő a világ legjobb táncosa –, szóval kérem, jelezzenek, ha ilyesmit is lehet kérni, mert akkor utánanézek, hogy mikorra van jegy, és hova. Polunyin például pár nap múlva fellép a müncheni operában, de az pont az Oktoberfest idejére esik, olyankor drágák a szállodák, és amúgy is tele a város, ha nem gond, inkább másik időpontot választanék. Már persze ha lehet.

Azt olvastam, hogy a magángép, amivel Miniszterelnök Úr utazott, óránként 1,5-3 millió forintba kerül. Nem vagyok miniszterelnök, de én is szeretem ám a meglepetéseket. Meg az ajándékokat. Biztos Orbán Úr is hálás az ilyen nagyvonalú gesztusokért, nekem is volt gyerekszobám, valami jópofa csecsebecsére természetesen tőlem is számíthatnának. És ha segítenének a fentiekben, vagy hogy egyszer az életben eljussak Bayreuthba vagy a családdal a Eurodisney-be, rettenetesen hálás lennék.