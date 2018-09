Elkezdte mosdatni Orbánt a kormánypropaganda

Jogilag nonszensz számon kérni Orbánon, hogy egy állami megrendelésekből meggazdagodott oligarcha luxusmagángépével ment ki a Vidi meccsére - ezzel érvelt Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Az RTL az Átlátszó cikke kapcsán kérdezett, amiben a lap - többek között - bemutatta Orbán egyik magángépes útját, ahol egy Vidi meccsre repült, az utat a milliárdos állami pénzzel megsegített Garancsi István állta. A kérdésre, hogy nem tartják-e összeférhetetlennek ezt, Gulyás azt mondta, látszik, hogy az EP-választás kampánya beindult, számolnak a személyes lejárató akciókkal, ez is az.

Gulyás szerint azért az, mert jogilag nonszensz számon kérni Orbánon ezt az utat, hiszen nem jogellenes, mivel ennek az útnak az értéke nem haladja meg a képviselői juttatás egyhavi összegét. Ennek ő maga nézett utána. És egyébként is, mindenki tudja, hogy a magyar sport szempontjából meghatározó eseményeken mindig részt vesz Orbán Viktor. De mindeközben nem képviselői minőségében kapta ezeket a juttatásokat Orbán.

A kérdésre, hogy ha jogit nem, erkölcsi aggályokat felvet-e az ilyen ajándékok elfogadása, Gulyás azt mondta, ha a katalán elnök a Barcelona klubelnökével elutaznának a Barcelona meccsére, akkor nem lenne semmi ilyesmi kritika.

Köztévé műsorvezetője: Most tényleg ez olyan fontos?

Csütörtök reggel a köztelevízióban a műsorvezető adta meg az alaphangot és védte meg Orbán Viktort, amikor a kormánybarát Nézőponttól meghívott elemző, Mráz Ágoston Sámuelnek tette fel a kérdést:

Átlag nézőként: most tényleg olyan fontos dolog, hogy ki hol nyaralt?

Mráz pedig megadta a választ: „Önmagában ez nem fontos, de hogy ha onnan közelítünk, hogy evvel elindítják az EP-kampányt, amelynek a tétje, hogy a bevándorláspolitika 2019 és '24 között hogy fog kinézni az Európai Unióban, akkor már érthető, hogy megpróbálják lejáratni azokat, akik az európai elittel ellentétes állásponton vannak.”

A riporter ezután szintén állást foglalt, megvédve a Fideszt és Orbán Viktort. Azt kezdte el fejtegetni, hogy "ha az embert meghívják, Ön is meg én is, meg szerintem bárki szívesen elmenne." De ez még semmi, mert erre az "alámondásra" Mráz azt felelte, ha Orbán állami gépen ment volna (egy magánprogramjára), akkor most amiatt lennének egyesek felháborodva.

Végül a köztévé műsorvezetője és a meghívott vendég is egyetértett abban, hogy nincs itt semmi látnivaló, csak a kampány kezdődött el.

Hollik: Ez nem is ajándék!

Bezzeg Hollik István már nem volt ilyen szerencsés, őt nem a köztévébe, hanem az oroszlán barlangjába küldték. Az ATV Egyenes Beszéd műsorában szerda este ő próbálta megmagyarázni, miért nem törvénysértés, hogy Orbán egy olyan oligarcha szívességeit fogadja el, aki rengeteg állami tendernek köszönhetően gazdagodott meg. Hollik arról beszélt, hogy a luxusút nem ajándék. "Nincs itt semmi ajándék" - igazította el az őt kérdező újságírókat a fideszes politikus.

Tehát nem arról van szó, hogy Orbán kifizette volna a luxusutat, hanem arról, hogy Hollik szerint nem számít ajándéknak az út. Hollik István értetlenkedve kérdezte, hogy tehet-e arról Orbán Viktor, hogy egy ember, aki húsz éve a barátja, időközben milliárdos lett. Mire az egyik riporter elmagyarázta neki, hogy igen, mivel ez a barát úgy nyert el milliárdos állami tendereket, hogy közben Orbán a kormányfő. Hollik szerint tehát nem történt törvénysértés, mert az út nem ajándék volt. Igaz, arra a kérdésre a fideszes politikus nem tudott válaszolni, hogy ha nem ajándékba kapta az utat és az nem ingyenes juttatás, valamint nem is fizetett érte Orbán, akkor mégis mi volt az az az út. Ehelyett Hollik csak azt mantrázta, hogy "ez egy politikai állítás, ez nem igaz".

Vendégként ment el a miniszterelnök és a jövőben is így fog tenni

- magyarázta Hollik és ismételten azt fejtegette, hogy "nincs ajándék". Hollik azzal a példával élt, hogy a gép Orbán nélkül is elindult volna. Erre az egyik újságíró, Stumpf András úgy reagált, hogy ez nem magyarázat, hiszen ha van egy fapados légitársaság és ma este indul a gép, akkor amúgy is felszáll, ha ő nem megy oda. "Ha nekem valaki vesz rá egy jegyet, és én felszállok, akkor nem kaptam ajándékot?" - kérdezte Stumpf, de Hollik erre érdemben nem tudott válaszolni.

Önöknek az az állítása, hogy történt törvénysértés. Az én állításom, hogy nem történt törvénysértés

- vetette oda Hollik.

Hollik szerint az ilyen "nem ajándék" elfogadása csak akkor lenne vitatható, ha cserébe az üzletember kapna is valamit. Ekkor megkérdezték tőle, hogy Mészáros Lőrinc mégis miből gazdagodott meg, de Hollik ügyesen kikerülte a kérdést.

Ripost: Gyurcsány!

A Ripost arra hívta fel olvasói figyelmét, hogy nem csak Orbán Viktor, de a szocialisták is szeretnek magángépen utazni. A lap felidézte, hogy az egykori MSZP-s polgármesternek, Hunvald Györgynek "magánrepülőgép-társasága, sőt egész gépparkja is volt". Hunvald "első baráti utasai" a Ripost szerint Veres János egykori pénzügyminiszter, Erős János, a Magyar Fejlesztési Bank akkor vezére, valamint Székely Árpád, az akkor hivatalban lévő moszkvai magyar nagykövet voltak. A kormánypárti bulvárlap külön kiemeli, hogy Hunvaldék útja Moszkvába vezetett. A lap Gyurcsány Ferencet is elővette, aki miután kormányfő lett, két év alatt 17 alkalommal repkedett magánrepülőgépeken. És a Ripost szerint "csókosok" magángépén ment Luxemburgba akkor is, amikor "politikai jó barátjához", Jean-Claude Junckerhez sietett.

(Címlap- és borítókép: szarvas/Index)