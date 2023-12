A Ferencváros labdarúgócsapata 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán az olasz bajnokság hetedik helyén álló Fiorentina ellen. A legutóbbi tíz mérkőzésükből a rendes játékidő alatt mindössze kettőt megnyerő zöld-fehérek így csoportmásodikként jutottak tovább az Európa Konferencia Liga F csoportjából, és sorozatban másodszor várhatják a tavaszi kieséses szakasz sorsolását.

Hihetetlen lelki hullámvasútra ültette szimpatizánsait az elmúlt időszakban Dejan Sztankovics és csapata. A hazai pontvadászat kudarcai után csalódottan a távozása támaszait keresők a nemzetközi kupahetek alatt már a vállukon hordozták a szerb szakvezetőt. De melyik a Ferencváros igazi arca?

Thomas Dolltól a legjobb támadómutatókig

A Fradi fejlődéstörténetét vizsgálva egyértelmű mérföldköveket fedezhetnek fel az érdeklődök. Thomas Doll 190 mérkőzésen át tartó, kupagyőzelmekkel és bajnoki címmel szegélyezett varázsgyára elérkezett ahhoz a ponthoz, ahol nemzetközi eredmények nélkül már nem esett jól a hókuszpókusz. Szergej Rebrov azonnal a helyére illesztette a mozaikokat, összeállt a kép. Egy szervezett, az erősségeit és a lehetőségeit remekül kihasználó, reaktív csapat épült. A leginkább téli, egyre nagyobb szatyorral történt bevásárlásokat követően a magyar piacon már nem volt ellenfél, de a határon túl is elkezdték ismét megismerni a Ferencváros nevét. Még az Európa-liga csoportkörébe jutás könnyeitől volt fátyolos a szem, de már a Bajnokok Ligája legjobbjai érkezhettek Budapestre. Az Üllői úti új időszámítás kezdete óta az ukrán edző rendelkezik a legjobb pont per mérkőzés átlaggal, és az ő irányítása alatt kapta a legkevesebb gólt a rekordbajnok.

Azonban a jobb nemzetközi eredmények kiemeléssel, egyre könnyebb ellenfelekkel is párosultak a selejtezőkön, így folyamatosan alakítani kellett a keretet, és – egyéb okoknál fogva – a kispadot is. Már nem volt elég csak az ellenfél hibáira reagálni, a Ferencváros ellen egyre többször visszaálló csapatok ellen már kezdeményezni, színezni kellett, elő kellett hívni az addig a fiók mélyére rejtett kreativitást. Támadásokat építeni, védelmeket megbontani nem is olyan egyszerű feladat. Peter Stöger azonban látványos újításokkal csapott a lovak közé, és paripái, valamint bátor elképzelései rövid budapesti életet, viszont a legjobb támadómutatókat hozták számára. Az osztrák szakember legrosszabb szériája 2021 októberéhez kötődik, ahol nyolc nap alatt három mérkőzésen sem sikerült diadalmaskodnia, előbb a Zalaegerszeg, majd a Celtic bizonyult jobbnak csapatánál, de az MTK ellen is csak egy döntetlenre futotta. A legnagyobb vereséget azonban az öltözőben szenvedte el, a későbbiekben sem kevesebb problémával szolgáló Ryan Mmaee és kompániája élvezhette tovább a népligeti edzőcentrum és a Groupama Aréna szolgáltatásait.

A Ferencváros edzői 2013-tól legutóbbi/utolsó tíz mérkőzésükön nyújtott teljesítményük: győzelem/döntetlen/vereség mérkőzésenkénti gólátlag pont THOMAS DOLL (a bajnokság végén) 5 gy/ 4 d/ 1 v 1,99–0,91 19 SZERHIJ REBROV (a bajnokság végén) 7 gy/ 3 d/ 0 v 1,89–0,92 24 PETER STÖGER 6 gy/ 1 d/ 3 v 2,22–1,06 19 SZTANYISZLAV CSERCSESZOV 4 gy / 1 d / 5 v 1,73–1,09 13 MÁTÉ CSABA (megbízott edzőként) 6 gy/ 0 d/ 1 v 3,9–1 18 DEJAN SZTANKOVICS 2 gy / 5 d / 3 v 2,15–1 11

Máté Csaba álomutazása nehéz helyzetet teremtett

A felbolydult öltöző erős kezet kívánt. Az erős kéz azonban felemás érzelmeket vonzott. Sztanyiszlav Csercseszov kezdeti sikereit és egy nehéz El-csoportból első helyen továbbjutását hamar beárnyékolták 2023 tavaszának, majd nyári szezonkezdetének megmérettetései. Az utolsó 16 mérkőzéséből csak négyet megnyerő orosz edző egy hatalmas feröeri pofon után volt kénytelen leadni vezetőedzői sípját a szertárban. Az ekkor már genoai megpróbáltatásai emlékét jó mélyre elásó Dejan Sztankovics biztosan jobban örült volna, ha egyből ő veheti át a legkisebb nemzetközi kupába csúszó IX. kerületiek irányítását, de a választás egy ideiglenes megoldás mellett tette le a voksát. Ez a választás Máté Csaba személyében pedig túl jóra sikeredett. A 3,9-es mérkőzésenkénti gólátlag és a 2,7-es pont per mérkőzés mutató sok ember elismerését kiváltotta, azonban a folytatásra még ez is kevésnek bizonyult.

A Ferencváros edzői 2013-tól az összes mérkőzésükön nyújtott teljesítményük: mérkőzés/győzelem/döntetlen/vereség gólátlag pont mérkőzésenkénti pontátlag THOMAS DOLL 190 m/ 113 gy/ 44 d/ 33 v 378–173 383 2,02 SZERHIJ REBROV 133 m/ 82 gy/ 31 d/ 20 v 252–122 277 2,08 PETER STÖGER 31 m/ 18 gy/ 2 d/ 11 v 69–33 56 1,81 SZTANYISZLAV CSERCSESZOV 74 m/ 41 gy/ 13 d/ 20 v 128–81 136 1,84 DEJAN SZTANKOVICS 20 m/ 10 gy/ 7 d/ 3 v 42–20 36 1,85

A hamvaiból feltámasztott csapat sikerei azonnal magasra tették a lécet az új munkavállalónak, aki kiválóan állta a megpróbáltatásokat: a Fradi hajójának vitorlájából a szerb szakember érkezése sem vette ki a szelet, Sztankovics első tizenegy találkozóján veretlen maradt, azonban a korai öröm és fellángolás gyorsan kérdések tömkelegét vonzó produktummá transzformálódott. Vereség Kecskeméten, majd újra az Üllői úton is, aztán a paksi fiaskó már azt jelentette, hogy hét év után először nem a Ferencváros telel a tabella élén.

Veretlenül Európában

A félévi bizonyítvány másik oldalára azonban csupa jó jegy került beírásra. A Ferencváros, ugyanúgy, mint tavaly, ezúttal is felülteljesített nemzetközi porondon. A középső kupatestvér előző kiírásában az esélyesebb török Trabzonspor, az elitet képviselő Monaco és a közel hasonló erősségűnek gondolt Crvena Zvezda előtt csoportelsőként ballaghatott a tavaszi következő körre Csercseszov legénysége. Az olasz Fiorentina ezúttal is favoritnak számított. A Genk, ha egy hajszállal is, de papíron picit jobbnak rangsoroltatott, a szerb harmadik helyezett Csukaricski azonban a kötelező győzelmek kalapba került. A firenzei lila-fehérek elleni két döntetlen, a belga csapat megelőzése és a csoportküzdelmek vereség nélküli abszolválása abszolút a kalapemelő kategória.

De mi ez a kértarcúság az Üllői úton?

A legtöbben a sérülteket sorolják fő indokként, mások a kevés együtt töltött időt látják a formaingadozások mögött. A legtöbben kíváncsiak arra, hogy milyen képet mutat majd tavasszal ez a csapat, amikor már Sztankoviccsal lesznek túl egy alapozáson, és a volt szerb kiválóság is mazsolázhat egy picit majd az átigazolási piacon. Természetesen sok múlik a jövő heti sorsoláson is, hogy melyik hátra bukfencből érkező Európa-liga-harmadik lesz a magyar bajnok következő ellenfele. Sokat javíthat az összképen és újra bizalommal töltené el több szimpatizáns szívét is egy kedvező sorsolás, egy esetleges újabb kör.

Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy az építkezés legutóbbi ötéves tervének megfelelően közel hatvan új igazolás lépte át a zöldre festett öltöző küszöbét. Általában a téli átigazolási időszakban okozva torlódást az öltözőfolyosón. Vajon meddig kell még azelőtt elfelejteni egyre jobb játékosok neveit, mielőtt megtanulná őket az ember? Mikor ér az építkezés abba a fázisába, ahol már csak finomhangolással, egy-egy posztra érkezhetnek az eggyel mindig magasabb szintet képviselők? Meddig lehet hivatkozási alap az újabb igazolásokra és az esetleges nem várt teljesítményre egy új szakvezető részéről, hogy nem ő alakította ki az aktuális keretet?

A kimagasló nemzetközi eredmény egy újabb szép feladatsor és időszak előtt nyitotta ki kapuit a IX. kerületben. Arra még a legvérmesebb ellendrukkerek sem mernének fogadni, hogy sorozatban hatodszor nem a Fradi lesz a bajnok, azonban a nemzetközi sikerekhez ennél több kell. Nemcsak a játékospiacon, hanem a népligeti utánpótlásbázison is, hogy a Groupama közönsége is láthasson többször Oscar Bobbok, Micah Hamiltonok, Lamine Yamalok, Lisztes Krisztiánok mérkőzéseket eldöntő megmozdulásit. Az igazi értéket ők és az általuk a közösségre gyakorolt hatás jelentik. Remény a többi fiatal előtt, remény a szurkolók szemében, remény a magyar labdarúgás égboltján, immár egy nemzetközi konferencia tapasztalatait hasznosítva.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

(Borítókép: Jérémie Obounet a Diósgyőr és Cebrail Makreckis a Ferencváros játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában játszott Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2023. október 22-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)