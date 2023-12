A vegas.hu támogatásával A szerencsejátékban 18 éven felüli, sérülékenynek nem minősülő személyek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték függőséget okozhat.

Azt már előzetesen tudni lehetett, hogy a Fradinak a döntetlen is jó, de azzal is tisztában voltak a zöld-fehérek, hogy győzelem esetén csoportgyőztesként folytatnák a szereplésüket az egyenes kieséses szakaszban, és akkor februárban nem kellene pályára lépniük a 16 közé jutásért az Európa-liga egyik csoportharmadikja ellen.

A meccs előtt olyan hírek láttak napvilágot, hogy a Budapestre érkező mintegy ezer olasz szurkolónak az Újpest-drukkerek is besegítenek a Groupama Arénában. A kezdés előtt ment is az üzengetés a két tábor között, de nem tört ki nagyobb balhé a lelátón.

A ferencvárosiak formája az elmúlt hetekben elég hullámzó volt, a Fiorentina elleni meccsre is bajnoki vereséggel hangoltak: Dibusz Dénesék az éllovas Paks otthonában kaptak ki a labdarúgó NB I 16. fordulójában, amivel el is dőlt, hogy a tolnaiak maradnak a tabellán az őszi elsők. A Fiorentina pedig az AS Roma otthonában játszott 1–1-es döntetlent a budapesti fellépése előtt.

A sérülése után Pakson visszatért Varga Barnabást (aki ősszel a Fradi és a magyar labdarúgó-válogatott egyik legjobbja volt) a kezdőbe jelölte Dejan Sztankovics vezetőedző a hazai szurkolók legnagyobb örömére. Ez a lépés azt sejtette, hogy a magyar bajnoki címvédő nem elégszik meg az iksszel, és győzni akar az idei év utolsó európai kupameccsén.

A kezdőrúgás előtt a hazai B-közép kitett magáért, egy látványos élőképpel rukkoltak elő, illetve a pirotechnikai eszközök is előkerültek.

Az első komolyabb lehetőség a Fiorentina előtt adódott, Rolando Mandragora 15méterről leadott lövését azonban Dibusz Dénes egy látványos mozdulattal kitolta a léc alól. Nem sokkal később Josip Brekalo került lövőhelyzetbe az ellenfél ötösénél, de a labda szögletre vágódott a blokkról.

A másik mecsen korán nelőnybe kerülhetett volna a Genk, de a Fradi korábbi játékosa, Joseph Paintsil tizenegyest rontott a kilencedik percben. Bryan Heynen akcióból viszont mér eredményes tudott lenni a sérülésektől és eltiltásoktól sújtott Csukaricski ellen.

A 19. percben az olaszok elveszítették egyik legjobb játékosukat, Nicolás González azonnal jelezte, hogy nagy a baj, hordágyon kellett levinni az argentin játékost. Közben a Fiorentina szektorában felcsendült az „Újpest, Újpest” rigmus, amit persze nem hagyott annyiban a hazai keménymag...

Az első félidőben nem sokszor forogtak veszélyben a kapuk, de azért a Ferencváros is jelezte, hogy benne van a gól: a 34. percben a bal oldalon vezettek támadást a hazaiak, egy jó centerezés után Katona Bálint lőtt, a kipattanót aztán Eldar Civic küldte kapura, azonban Oliver Christensen mindkét kísérletet hárította.

Eközben Belgiumban a Genk megfogyatkozott, sportszerűtlenségért a játékvezető azonnal kiállította Matías Galarzát.

A fordulás után azonnal jött a hidegzuhany a vendégeknek: Mohammad Abu Fani laposan középre adott labdáját Kristoffer Zachariassen pofozta közelről a Fiorentina kapujába a 48. percben (1-0). A csoport másik meccsén Paintsil akcióból már eredményes tudott lenni, a Genk tehát emberhátrányban is képes volt megduplázni előnyét (2-0).

A 64. percben az olaszokat leszámítva mindenki talpra ugrott a Groupama Arénában, miután Katona gólhelyzetbe került Marquinhos kiszolgálása után. Közeli lövését Christensen hárította a jobb alsó saroknál, jól zárta a rövid oldalt a dán kapus.

A 73. percben a semmiből kiegyenlített a vendégcsapat: egy jobb oldali szöglet után Luca Ranieri talált be közelről Dibusz Dénes kapujába (1-1).

A végén már a Fiorentina sem erőltette a támadásokat, így maradt a döntetlen, ami továbbjutást ért a Fradinak. A csoportból az olaszok mentek tovább elsőként, a Fradi az Európa-liga egyik csoportharmadikja ellen vív meg a 16 közé jutásért az Ekl-ben. A Genk nyert, de így is elbúcsúzott az európai kupaporondtól.

Labdarúgás

Európa-konferencialiga, csoportkör, 6. forduló

F csoport

Ferencváros-AFC Fiorentina (olasz) 1-1 (0-0)

Budapest, Groupama Aréna. V: Branco Godinho (portugál)

Ferencváros: Dibusz - Makreckis, I. Cissé, Aaneba, Civic (Botka, 65.) - Abu Fani, Esiti (Ben Romdan, 79.) - Katona (Besic, 79.), Zachariassen, Marquinhos - Varga B. (Lisztes K., 58.). Vezetőedző: Dejan Sztankovics

Fiorentina: Christensen - Kayode, Ranieri, Milenkovics, Parisi - Mandragora Nzola, 63.), M. Lopez - N. González (Ikoné, 20.), Barák, Brekalo (Kouamé, 63.) - Beltrán. Vezetőedző: Vincenzo Italiano

Gólszerző: Zachariassen (48.), ill. Ranieri (73.)

KRC Genk (belga)-Csukaricski (szerb) 2-0 (Heynen 21., Paintsil 57.)

Kiállítva: Matías Galarza (Genk, 33.)

A csoport végeredménye 1. Fiorentina 6 3 3 – 14–6 8 12 2. Ferencváros 6 2 4 – 9–6 3 10 3. Genk 6 2 3 1 8–5 3 9 4. Csukaricski 6 – – 6 2–16 −14 0

(Borítókép: Varga Barnabás. Fotó: Szollár Zsófi / Index)