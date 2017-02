Az MSZP-s képviselő megismételte a sajtótájékoztatóján elmondottakat: ők elvi szándékot támogatták, most is támogatják, de annyi a mutyi és korrupció, hogy senki nem garantálhatja, hogy ez az olimpia nem lesz a korrupció példája. Ráadásul ilyen lerohadt egészségügy mellett pláne nehéz kérdés, és ezt már 2015-ben is elmondták, sőt már akkor is népszavazást ajánlottak, kezdeményeztek. Amire Tarlós azt mondta, nem tudnának felelősen dönteni a budapestiek, nincs elég információjuk, most pedig Horváth szerint Tarlós úgy nyilatkozik, ő a népszavazást soha nem ellenezte.