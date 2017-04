A magyar történelem leggyorsabb vagyonnövekedését hozta össze Mészáros Lőrinc

A 100 leggazdagabb magyar összvagyona jelentősen nőtt 2016-hoz képest, 2769,9 milliárd forintról 3376,7 milliárd forintra. A bekerülési limit most 7,5 milliárd, a listán 98 férfi és összesen két nő (Zwack Izabella és Berkes Mihályné) szerepel. A Napi.hu számításai szerint még a leggazdagabb magyar sem fér fel a dollármilliárdosok listájára, a legnagyobb hazai vagyon 0,89 milliárdot tesz ki dollárban kifejezve.

Egyre jobban megy Csányinak

A lista első helyén szokás szerint Csányi Sándor található, a Napi.hu tavalyi becsléséhez képest 60 milliárd forinttal nagyobb, mintegy 260 milliárdos vagyonnal. Az OTP-vezér magabiztosan vezeti másfél évtizede a rangsort, 2016-ban különösen jó évet zárt: a külföldön is terjeszkedő OTP 2008 óta a legnagyobb számviteli eredményét könyvelte el, 202 milliárd forintot (ez háromszorosa az előző évinek), és agrárbirodalma is jól futott, a Bonafarm 175 milliárdos konszolidált árbevételt ért el.

A Napi.hu nem számolta bele Csányi vagyonába a tavaly a Forbes-számításban már szereplő szingapúri befektetéseket, mivel álláspontjuk szerint a rendelkezésre álló információk alapján nem lehet pontosan megmondani, mennyivel rendelkezik ott az OTP-vezér. Viszont az Index úgy tudja, Csányi időközben Afrikában vadászterületeket vásárolt, ezek értéke pedig már szerepel a kalkulációban.

Gattyán duplázott

Csányi után idén is Bige László, a nyíregyházi vegyipari milliárdos következik, aki 200 milliárd forintjával elérte a tavalyi első hely szintjét. Bige a Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatója, gyára európai szinten is jelentős mennyiségű műtrágyát állít elő, a kapacitásokat milliárdos beruházások keretében folyamatosan bővítette az elmúlt évtizedben.

A 3. leggazdagabb magyar 2017-ben Gattyán György, aki a tavalyi 6. helyről kapaszkodott fel a dobogóra vagyonát közel megduplázva. A jasmin.com tulajdonosának 180 milliárd forintja van a becslés szerint annak ellenére, hogy bele se számolták magyarországi magánvagyonát, mert azt (megkérdőjelezhető módon)zár alatt tartja a NAV. A felnőtt tartalmakat kínáló Jasmin bevétele tavaly elérte a 30 milliárd forintot, a vállalkozás értékét tekintve messze kimagaslik a Docler Holding többi cége és befektetése közül, jelen számításban önmagában kiadja Gattyán becsült vagyonát.

A negyedik helyezett 2017-ben szintén régi ismerős, a főként ingatlanfejlesztésben utazó Demján Sándor, aki a Napi.hu számításai szerint 40 milliárd forinttal tudta gyarapítani vagyonát egy év alatt. A 74 éves Demjánnak óvatos becslés szerint 160 milliárd forintja van, de annyival feljebb kúszott az élmezőny tavalyhoz képest, hogy ez csak a 4. helyhez elég, míg tavaly 120 milliárddal még 3. volt.

A vállalkozó birodalma a TriGránit eladása után Gránit Pólus néven fut, zászlóshajója a WestEnd. Demján vagyonának növekedése leginkább az ingatlanárak szárnyalásának köszönhető, de jó befektetésnek bizonyult a filmipar felvirágzásával nagyot kaszáló etyeki Korda Stúdió is.

Minden képzeltet felülmúl Mészáros

Az idei lista legérdekesebb szereplője minden bizonnyal az 5. helyen tanyázó felcsúti polgármester és gázszerelőből lett vállalkozózseni, Mészáros Lőrinc. Orbán Viktor barátjának vagyonát 120 milliárd forintra becsülik, pedig 2016-ban még csak 23,8 milliárdot tett ki, ami a 31. helyhez volt elég. Ez több mint ötszörös gyarapodást jelent, vagyis minden bizonnyal

a magyar gazdaságtörténet leggyorsabb vagyonnövekedésével van dolgunk.

A Mészáros-család tényleges vagyonát igen nehéz megbecsülni, mivel számos olyan értékes cég van, amelyben névleg nincsenek benne, de üzlettársakon keresztül befolyást gyakorolhatnak rá (az Indexen ebben a cikkben próbálkoztunk összesítéssel más módszertan alapján, mint a Napi.hu mostani számítása).

Mészárosék növekedéséhez rengeteg új befektetés járult hozzá az elmúlt évben: a felcsúti polgármester részesedést szerzett a Konzum Nyrt.-ben és az Opimus Group Nyrt.-ben, utóbbi a Buda-Cash-vagyon maradványából került át a gázszerelőből lett milliárdos érdekeltségébe. Ezeken a cégeken keresztül közvetve az övé lett a Mediaworks Hungary és a 2015-ben 15 milliárdos árbevételű Hunguest hotellánc is, aminek az Erste és az Eximbank még 25 milliárdos hitelt is nyújtott.

Fotó: Komka Péter / MTI Mészáros Lőrinc

A Mediaworks kormányközelbe kerülése nagy fogás a Fidesznek, mivel így befolyás alá kerülhettek a csoport által korábban bekebelezett megyei lapok (Pannon Lapok Társasága), a Népszabadságot pedig még a tranzakció előtt megszüntette "gazdasági okokból" az előző tulajdonos. A médiacsoport tevékenységét jókora hitel is segíti, az MKB tavaly novemberben 13,3 milliárdos jelzálogot jegyzett be a PLT vagyonára. A Mediaworksön felül az Echo TV-vel is gyarapodott a médiaportfólió, ugyanis ezt a Talentis Groupon keresztül átvette Mészáros Lőrinc Széles Gábortól, aki idén 6. lett 112 milliárd forinttal.

Az új szerzemények mellett természetesen zakatolt tovább Mészárosék többi üzletága, az építőipari és a mezőgazdasági vállalkozásaik többsége jókora nyereséggel zárt, és további cégekkel is bővítették portfóliójukat. A Búzakalász 66 Felcsút Kft. például borászatokat és más mezőgazdasági cégeket vett. Az állami pályázatokon jól szereplő Mészáros és Mészárosból valamint az R-Kord Kft.-ből együtt 1,66 milliárdnyi osztalékot vett ki a reneszánsz üzletember. Az RTL Klub összesítése szerint egyébként tavaly Mészáros cégei

összesen 225 milliárd forint értékben nyertek konzorciumi társaikkal együtt közbeszerzéseket.

A slusszpoén, hogy mint azt a listát készítő napi.hu-s szerkesztőtől, Szakonyi Pétertől megtudtuk, a 120 milliárdos összeg még nem is tartalmazza Mészáros legújabb bevásárlásait, ugyanis azokra már az anyag lezárása után került sor. Így kimaradt a becslésből a balatoni kempingbirodalom, a legújabb borászat, és az FHB-részesedés is, amelyek még megdobnák néhány milliárddal a végösszeget. Azt is érdemes számon tartani, hogy Mészáros-közeli üzlettársai, a Duna Aszfalt-vezér Szíjj László és Varga Károly a 21. illetve 22. helyre jöttek fel 40 és 39 milliárdos vagyonukkal (tavaly még csak 26-27-ikek voltak).

Nagy vesztesek, nagy nyertesek

A gazdaglista további helyezettjei közül csak azokat az érdekesebb szereplőket emeljük ki, akikkel érdemi változás történt egy évvel ezelőtthöz képest. A kegyvesztett Simicska Lajos, egykori csúcsoligarcha 9. helyről a 11. helyre csúszott vissza, vagyona 3 milliárd forinttal apadt egy év alatt, jelenleg 80 milliárdot tesz ki.

Simicska pénzét médiavállalatai igencsak viszik, de a többi cége is megérezte az Orbánnal való szakítást az állami megrendelések visszaesésének formájában, ahogy ez már a tavalyi céges beszámolókból is látszott. A zászlóshajócég Közgép még így is nyereséges, de tavaly már "csak" 4 milliárdot hozott a 2014-es 10 milliárdhoz képest. A plakátos cégek (Publimont, Euro Publicity, A-Plakát) és a mezőgazdasági cégek (Mezort) vegetálnak. Simicskával együtt közeli üzlettársa, Nyerges Zsolt is lecsúszott a 20-ról a 29. helyre, jelenleg 32,5 milliárdja van.

A fuvarozómágnásból lett ingatlanfejlesztő Wáberer György a 2016-os 7. hely után a 13. helyen végzett, 14 éves növekvő tendencia után a látható vagyonából kikerült 20 milliárd forint, most 70 milliárdon áll, miután eladta kamionoscégét. Logisztikai cége, a BILK, és a Csepeli Szabadkikötő egyre jobban teljesít, tavaly már egymilliárd illetve 900 millió körüli profitot termeltek. Wáberer nagy dobása a közeljövőben a SZOT-szálló átépítése lesz, a 13 milliárdra becsült beruházás keretében átépítik a torzót egy 90 lakásos, modern társasházzá.

A listán nagyot csúszott vissza Spéder Zoltán, az Index volt tulajdonosa, 2017-ben a 39. helyre futott be. Spéder – miután rászállt a kormányközeli média és állami hatóságok is vizsgálódni kezdtek érdekeltségei háza táján – elkezdett megszabadulni a cégeitől: eladta részesedését az FHB Bankban és az ingatlankezelő BIF-ben, nála maradt viszont a CEMP médiaportfóliója. Április folyamán utóbbiból kikerült az Index Zrt., ezzel a változással még szintén nem számolt a Napi a lista készítésekor. Spéder vagyonát 21 milliárdra becsülték így, 4,5 milliárddal kevesebbre mint egy évvel korábban, ez 10 helynyi visszacsúszás az előző évhez képest.

Andy Vajna kaszinótulajdonos és filmügyi kormánybiztos vagyona viszont szépen nőtt az elmúlt év során, 44-ről 60 milliárd forintra, amivel két hellyel előrébb, a 14. helyre került. Vajna gyarapodásához a szerencsejátékos cégeinek bevételnövekedése járult hozzá, illetve a TV2-csoport és rádiók megvásárlása. Az állami hátszéllel hajtott tévé megvásárlásához és működtetéséhez eximbankos hitelt kapott Vajna, amit az MKB refinanszíroz 11,08 milliárd forint értékben.

A kormányközeliként számon tartott üzletemberek közül Garancsi István is számottevő gyarapodást ért el, 24 milliárdjából 38 milliárdot csinált egy év alatt, ezzel most 23. a rangsorban. A legnagyobb pluszt a rengeteg megbízást kapó Market Zrt. jelentette, amely 2016-ban 51 projekten dolgozott és 51,6 milliárdos árbevételt ért el. Ezen felül Garancsi továbbra is tulajdonrésszel rendelkezik a MET-ben, övé az online pénztárgépes Mobil Adat Kft., és beszállt a szerencsejáték-bizniszbe is egy soproni kaszinó kisebbségi tulajdonosaként. Agrárcégét, a GyTT Agrár Kft.-t viszont eladta.

Új belépő a top100-as listán Fülöp Gábor, az élelmiszeriparban utazó Agrosprint Kft. tulajdonosa, ő egyből a 77. helyen kezdett 11,9 milliárdos becsült vagyonával. 87. lett Fazekas Zsolt, a veszprémi Vöröskő Kft. tulaja, ők az Euronics nevű műszaki áruházláncot üzemeltetik, Fazekas családjának becsült vagyona 9,6 milliárd forint. 94. helyre lépett be Barkász Sándor, a Békés Drén Kft. tulajdonosa, vagyona 8,3 milliárd forint.

Fotó: Soós Lajos / MTI Kuna Tibor

Felkerült a listára Kuna Tibor, az állami hirdetésekből nagyra növő Young & Partners és a Trinity Communications tulajdonosa, vagyona 7,9 milliárd forint. A 98. a szigetes Gerendai Károly 7,7 milliárddal, 99. a hulladékban utazó Fülöp László 7,6 milliárddal, századik pedig Kovács Attila, aki ingatlanfejlesztésekkel foglalkozik, cége újította fel egyebek mellett az Eiffel Palace irodaházat is, amelyet aztán az MNB-nek adtak el. Kovács becsült vagyona 7,5 milliárd forint.