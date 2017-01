Beiktatták Donald Trumpot, ő az USA 45. elnöke

Obama azt mondta, hogy nem akarja hosszúra nyújtani a beszédét, mindent megköszönt támogatóinak. Arról beszélt, hogy hittek az amerikai emberekben, hogy képesek összefogni és megváltoztatni az országot. A változás pedig alulról indul. Méltatta azokat a fiatalokat, akik kampányoltak érte. Nagy megtiszteltetésnek nevezte az elnöki éveit. „Igen, megcsináltuk. Igen, meg tudjuk csinálni" – mondta távozóul.

Former President Obama: "Michelle and I, we've really been milking this goodbye thing. So it behooves me to be very brief." pic.twitter.com/LAb0YycvIG