Baloldal: Valamilyen olcsó manőverről van szó?

Magyarországon emberek élnek, ehhez tartoznak a magyarok, a romák, a migránsok, ők is a népet alkotják. Valamennyien ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek? – teszi fel a kérdést Gabi Zimmer, az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportjának vezetője. „Én nem vagyok Soros György barátja, de csodálom, hogy ön mint egykori Soros-ösztöndíjas most ilyen törvényt képvisel” – mondja a politikus. A törvény kapcsán az a kérdés, hogy az oktatás és a kutatás szabadságáról van szó, vagy valamilyen olcsó manőverről, kérdez tovább Gabi Zimmer. Ennek az egyetemnek az akadémiai élet részének kell maradnia, és felszólítjuk, hogy tartsa be a nemzetközi egyezményeket a menekültek ügyében is.