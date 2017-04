Az Európai Parlament hivatalos székhelye a franciaországi Strasbourg, ott tartják a plenáris üléseket minden hónapban. Az idő többi részében Brüsszelben dolgoznak a képviselők, ez a szakbizottsági ülések és a frakcióülések helyszíne. A strasbourgi plenáris ülések négy napig tartanak. Sokszor kevés ez az idő arra, hogy az összes szavazást és az összes többi törvényhozási munkát ellássák, ezért minden hónapban Brüsszelben is össze kell hívni a képviselőket. A brüsszeli ülések általában két napig tartanak. Ha olyan sürgősnek tartanak a képviselők egy ügyet, hogy az nem várhat a következő strasbourgi ülésig, akkor azt is napirendre tűzhetik Brüsszelben. Ez történt most „a magyarországi helyzet” kapcsán.