A nemzeti konzultációs kérdőívünk valóban azt állítja, hogy az EU azt akarja ránk kényszeríteni, hogy mi illegális migránsokat is beengedjünk, ismeri el Orbán, de ez szerinte meg is felel a valóságnak. Aki beadja a kérelmét a magyar határon, és igent mondanak neki, az onnantól nem illegális migráns már. "Ha nemet mondunk, be kell engednünk, a bírósághoz fordulhat, de akkor még nem dőlt el, hogy az a menekült legális vagy illegális". Ezek a menekültek azonban az eljárás ideje alatt elmentek Ausztriába vagy Németországba. Azért hoztuk létre a tranzitzónákat, amit most az EU vitat. A la carte menekült nincs, magyarázza a kormányfő. Egy menekültet a föltétel nélküli bebocsátás joga csak az első biztonságos országba illet meg, de aki Magyarországig elér, az már 5-6 biztonságos országon átjött.