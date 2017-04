Elkezdődött a sajtótájékoztató, az asztalnál Orbán mellett ott ül Trócsányi László igazságügyi miniszter és Rogán Antal, a kormányfő kabinetfőnöke is. Orbán szerint a vita önmagában is érték, ez a nyílt vita az alapja az Európai Uniónak. A vitában szerinte először a régi fajta vádaskodást hallhattuk Magyarországról, utána aktuálisabb kérdések következtek. Orbán szerint jól el tudta mondani a magyar álláspontot, és a Bizottság álláspontját is értik. Az Európai Bizottságnak szerinte technikai jellegű aggályai vannak a CEU-ügyben a szolgáltatások szabadságával kapcsolatban. A Bizottság szerinte olyan levelet ír majd, hogy szerintük a magyar kormány miben értelmezi félre a az uniós irányelveket. 30 nap alatt meg fogják válaszolni a kérdéseket.