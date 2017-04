Weber: Nem lehet Európával riogatni Magyarországon

"25 éven át jó gyakorlat volt, hogy a Közép-európai Egyetem egy magyar és egy amerikai diplomát adott ki. Nem értjük, miért kellett ezt megváltoztatni. Az oktatás szabadsága az EU egyik alapértéke" - mondja Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, annak a képviselőcsoportnak a vezetője, ahová a Fidesz is tartozik. Nemcsak Brüsszelben, Orbán Viktor mögött is bürokraták ülnek, nem lehet ezt a kérdést így kiélezni, mondja. Weber ugyanakkor azt nem érti, mi a Zöldek problémája azzal, hogy a magyarok tudni akarják, honnan kapják a pénzt a civil szervezetek külföldről, hiszen ők is kíváncsiak, milyen orosz befolyás lehet más szervezetek mögött. Weber azt is mondta: nem szabad Magyarországon Európával riogatni az embereket. Orbán védelmében még azt mondta: ő sosem tért le az Európai Néppárt által képviselt útról, mindig lehetett vele tárgyalni, ellentétben például a román miniszterelnökkel, aki nem jött el az EP megvitatni a helyzetét. Weber remélte, hogy a Panama-aktákban említett máltai miniszterelnök is eljön majd ide tárgyalni.