Egy gagyi hős rúgta le a trónról a Csillagok háborúját

Három hétig uralta a nézettségi listát Magyarországon a Csillagok Háborúja új része, a Zsivány Egyes, de jött Matt Damon, hozta a mágnesét, és nemcsak a kínaiakat mentette meg A Nagy Fallal, hanem a lista élére is tört, ráadásul hatalmas lendülettel: hiába nem tetszett a kritikusoknak, nekünk sem, majdnem kétszer annyian nézték meg a hétvégén, mint a Zsivány Egyest.

A nagy falat annyian látták, hogy nem is nagyon tudott más új film beférkőzni a top tízes listába, csak az utolsó helyen van új film, igaz, az Állati nagy szökés című animációs filmnek kevesebb mint ötezer nézője volt csak. A másik animáció, az Énekelj! nézettsége a felével visszaesett, de így is negyedik tudott maradni. A legkevesebbet a Miért pont ő? című film nézettsége esett: James Franco harca leendő apósával már majdnem 125 ezer nézőnél tart. Mi is azt írtuk róla: "Vannak azok a filmek, amikről a mozijegy vásárlás pillanatában tudjuk, hogy mit is fogunk kapni. A Miért pont ő? is abszolút ilyen", és hát a mozinézők kevés dolgot utálnak jobban, mint kockáztatni.

A Nagy Fal

Továbbra is jól teljesít - pláne egy musicalhez képest - a Golden Globe-on rekordszámú, hét díjat elnyerő Kaliforniai álom is, amelynek sikerén a legutóbbi Kultrovat Podcastben gondolkodtunk egy sort. Az majd csak jövő héten derül ki, hogy a nézőket érdeklik-e a díjak: ha igen, akkor jövő héten akár még a hatodik helynél is feljebb juthat Emma Stone és Ryan Gosling románca.

Az igazi meglepetés nem is a lista élén van, hanem közvetlenül a top 10 után: a múlt héten mozikba került Bud Spencer és Terence Hill harminchat éves klasszikusa, a Kincs, ami nincs, amit minden évben legalább kétszer lead a tévé, és amit tényleg mindenki látott már, akit érdekelt, vagy akinek a környezetében bárkit is érdekelt. De a Cinenuovo nevű filmforgalmazó ennek ellenére úgy gondolta, érdemes megpróbálkozni azzal, hogy néhányat most pénzért, de nagy vásznon is megmutassanak a páros filmjei közül. Úgy tűnik, nagyon is igazuk volt: a Kincs, ami nincs-et egyetlen hétvége alatt 4800-an nézték meg, ami bármilyen vadonatúj magyar filmtől is elég szép eredmény lenne, és ami több is, mint ahányan a tizedik helyezett, friss Állati nagy szökést vagy a kilencedik Hivatali karácsonyt nézték (de utóbbi kettőre drágábbak voltak a jegyek, így bevételben ki tudták szorítani a toplistából a pofonok királyait). Összehasonlításul: a Halj már meg! című, egyébként borzalmasan rossz magyar filmet hat hét alatt is csak 3348-an nézték meg, a kritikusok által dicsért Soul Exodus című magyar doksi pedig csak 2580 nézőnél tart négy hét után.

Szegény, szerencsétlen amerikaiaknak viszont még várniuk kell a csodára, náluk csak február közepén mutatják be A Nagy Falat, úgyhogy annak rendje és módja szerint maradt is a csúcson a Zsivány Egyes. Az amerikai top 10-be csak az Underworld: Vérözön fért be az új bemutatók közül, de az is csak a negyedik helyig jutott a maga 13 millió dolláros bevételével, viszont nem kimondottan drága filmről van szó, ráadásul a világ többi részén már összeszedett még 42 milliót a 35 milliós (plusz marketing) készítési költségeihez képest, szóval őrült sikerről egyelőre nincs szó, de a stúdió feje biztosan nem fog fájni miatta.

Amerikában sem megy rosszul a Kaliforniai álom, a hétvégén összegyűjtött még 10 millió dollárt, ezzel a nagyjából 30 millióból készült film otthon 51 milliós, világszerte összesen majdnem 86 milliós bevételnél tart, és a díjak nyilván dobnak még ezeken a számokon.