Már nem titok az új Thor-film sztorija

Bár csak novemberben lesz a premier, az Entertainment Weekly kiderített egy csomó mindent a minden eddiginél viccesebbnek és talán jobbnak is ígérkező Thor: Ragnarök című filmről.

Az Entertainment Weekly új számának címlapsztorija a Thor harmadik része, a Ragnarök: a címoldalon Thor szerepel rövid hajjal és kalapács helyett két karddal, az oldalán a fekete hajú Cate Blanchettel (Hela) és Tessa Thompsonnal (Valkűr). És emellett persze megszellőztettek pár új részletet is arról, hogy miről fog szólni a film.

A sztori ott kezdődik, ahol a Bosszúállók: Ultron kora véget ért. Thor megtudja, hogy szülőhelyén, Asgardban gondok vannak, mert gonosz testvére, Loki (Tom Hiddleston) úgy tesz, mintha ő lenne kettejük eltűnt apja, Odin. És mivel Loki nem irányítja túl jól a birodalmat, kiszabadul az ezer évre bebörtönzött Hela, akivel balszerencséjére Thor is összefut. A találkozás végeredménye, hogy Thor a barbár Sakaar bolygóra kerül, amelyet a megnyerő, de alávaló Grandmaster (Jeff Goldblum) irányít.

A bolygón bujkáló, komoly alkoholproblémákkal küzdő Valkűr el is viszi hozzá Thort. Valkűr és Thor találkozása viszont lehet, hogy nem úgy alakul, ahogy gondolnánk, legalábbis a főszereplőt játszó Chris Hemsworth szerint "Thor teljesen odáig van ezért az elit harcosnőért, mint valami rajongó". Akárhogy is, később Thort is arra kényszerítik, hogy gladiátorharcokon vegyen részt - ekkor cserélik kardokra a kalapácsát, és a haját is ekkor nyírják le.

Aztán kiderül, hogy Sakaar legnépszerűbb gladiátora éppen Hulk, így a sztori felidézi a Planet Hulk-képregényeket, sok rajongó kedvencét. "Hulk itt sokkal inkább személyiséggé válik a korábbi dühöngő alakhoz képest. Ezen bolygón ő afféle isten, aki nem győz hencegni" - mondta róla az őt játszó Mark Ruffalo.

Később persze Hulk és Thor összeállnak, és a film road movie-vá alakul, amelyhez a zseniális független filmekből ismert rendező, Taika Waititi olyan filmekből merített ihletet, mint a Nick Nolte-Eddie Murphy-vígjáték, a 48 óra, Bruce Robinson Mi kettenje vagy a Repülők, vonatok, autók című Steve Martin-film. A rendező azt is elmondta, ki akarta használni Hemsworth komikusi képességeit is, amiket nemrég mutatott meg először a Vakációban és a Szellemirtókban. "Annyira jó ezen a területen, és annyira kevés ilyen feladattal bízták meg eddig, hogy egymagában ő lesz a film legviccesebb része" - mondta a főszereplőről a rendező.

Azoknak, akik nem nézték végig a Doctor Strange vége főcímét, meglepő lesz, hogy a filmben szerepel Benedict Cumberbatch: a New York-i varázsló abban fog segíteni Thornak, hogy megtalálja Odint. Az egyik producer, Kevin Feige azt mondta erről: "A filmnek elég kevés része játszódik majd a földön - ez pont ilyen lesz."

Taika Waititi egyébként elég magabiztosan nyilatkozik filmjének szerepéről. "Le fogunk rombolni egy csomó mindent, amit már megszoktak a Marvel-filmekben, és frissebben építjük újra. Mindenki egy kicsit új szemszögből közelíti meg a karakterét, úgyhogy olyan lesz, mintha ez lenne a legelső Thor."

A filmet Amerikában november 3-án mutatják be.