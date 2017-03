Lars von Trier abbahagyná a filmezést

Túlságosan "szarul van", és túl öregnek is érzi magát a filmezéshez, úgyhogy azt mondja, a hihetetlenül brutális The House That Jack Built lehet az utolsó filmje. Viszont, bár korábbi hitleres kijelentései után kitiltották Cannes-ból, most visszatérne a fesztiválra.

Hat éve először tartott sajtókonferenciát Lars von Trier: most készülő új filmje, a The House That Jack Built kapcsán beszélt az újságírók előtt. A film egy sorozatgyilkos tizenkét évét fogja bemutatni a gyilkos szemszögéből; egy olyan férfiét, aki minden egyes gyilkosságát egy-egy gyönyörű műalkotásnak tartja.

"Egy csomóan, akiknek elküldtem a forgatókönyvet, azt válaszolták: bármit vállalnának, hogy velem dolgozhassanak - kivéve ezt a forgatókönyvet. Aztán ketten azt mondták, hogy jönnek, én meg visszakérdeztem, hogy biztosak-e benne. Ja, ja, persze - mondták. Szerintem nem ártana letesztelni a szövegértő képességüket" - mondta a konferencián a rendező a Deadline beszámolója szerint Uma Thurmanről és Matt Dillonról. Rajtuk kívül egyébként olyan színészek szerepelnek majd a filmben, mint Riley Keough, Sofie Grabol, Bruno Ganz vagy Siobhan Fallon Hogan.

Von Trier azt is elmondta, nagyon ideges lett attól, hogy a Svédországban elkezdett, majd hamarosan Dániában folytatódó forgatás miatt újra kamera mögé kellett állnia.

Nagyon szarul vagyok. Túl sok bennem a szorongás. Túl öreg vagyok én már ehhez.

Már pusztán az is kihívást jelent, hogy a díszletek között szaladgáljak a színészekkel, még akkor is, ha ők a legjobb arcok. Nem hiszem, hogy még egy filmet le tudnék forgatni ez után."

Von Trier a konferencia után azt is elmondta, azt tervezgeti, hogy a 2018-as Cannes-i filmfesztiválon mutatná be a filmjét annak ellenére, hogy 2011-ben kitiltották onnan. "Beszéltem pár emberrel, akiket ismerek Cannes-ban, és... Igen, talán" - mondta. Ami persze még semmit nem jelent: még a 2017-es fesztivál filmjeit se jelentették be, nemhogy a következő éviét.

2011-ben a fesztiválon von Trier kijelentette, "Megértem Hitlert mint embert", majd egy idő után ironikusan hozzátette, "Oké, náci vagyok." A fesztivál erre kiadott egy közleményt, amelyben azt írták, von Trier "elfogadhatatlan, tűrhetetlen és az egész fesztivál szellemiségével ellentétes kijelentések közzétételére használta" Cannes-t, ezért úgy döntöttek, "Lars Von Triert a Cannes-i Filmfesztiválon persona non gratának" nyilvánítják.

Lars von Trier később bocsánatot kért a szavaiért, de azt is elmondta, ő is zsidó családban nevelkedett, ezért képtelenség nácinak nevezni őt, egyébként meg egy kicsit büszke a kitiltására.