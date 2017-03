Mi is láthatjuk a francia kannibállányokat

Idén 24. éves a Titanic filmfesztivál, az az esemény, ami mindig is arról volt híres, hogy olyan alkotásokat mutat be, amiket egyébként moziforgalmazásban nem láthatnánk. A filmeket szekciókba osztják téma szerint, a nyitó-, záró- és gálafilm mellett idén is lesz Versenyben, Fesztiválkedvencek, Ázsiai szelek, A sötét oldal és Amerikai függetlenek, valamint egy újdonság, a dokumentumfilmes Titanic Dox szekció. A versenyprogramban szereplő filmek közül a nemzetközi zsűri választja ki a legjobbat, ami majd megkapja a Hullámtörők Díjat.

Idén április 7-16 között az Urániában, a Toldiban és a Ódry színpadnál található Pop-Up Moziban olyan filmeket láthatunk, mint a Free Fire, azaz Kereszttűz, aminek előzetesét az Indexen is megmutattuk párszor, és egy vicces-véres akciókomédiának tűnik Cilian Murphyvel és Brie Lartsonnal a főszerepben, a Raw című francia horror, a tavalyi év menetrendszerűen elérkező “ez az a film, amitől kifordulsz a moziból”-kategória nyertese kannibál csajokról.

Az amerikai függetlenek mezőnyében indul a 20. századi nők, ami a nyolcvanas évek Kaliforniájáról szól, és két Golden Globe-jelölést is kapott. Mike Mills rendezte, Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig, Lucas Jade Zumann és Billy Crudup szerepel benne. A sötét oldal programjában vetítik a The Wailing (Kokszongi sirató) című koreai filmet, amiben egy nyomozó és egy sámán nyomoz közösen titokzatos gyilkosságok ügyében.

A versenyprogramban indul a Budapesten forgatott The Childhood of a Leader (Egy vezér gyermekkora), amiben egy fasiszta diktátor felemelkedését követhetjük nyomon, és egy Sartre-novella alapján készült Bérénice Bejo, Liam Cunningham, Stacy Martin, Robert Pattinson és Tom Sweet közreműködésével. A film 2015-ben Velencében két díjat is nyert egyébként.

A mozibemutató előtt láthatjuk az Amerikai pasztorált, Philip Roth 1997-es regényének nagyszerű szereposztással forgatott filmadaptációját (Ewan McGregor, aki rendezte is, Jennifer Connelly. Dakota Fanning, Rupert Evans, Uzo Aduba, Molly Parker és David Strathairn szerepel benne). A történet egy érettségi találkozón kezdődik, majd egy postahivatal felrobbantásával folytatódik és megkérdőjelezett értékekről és alapigazságokról szól.

Az új, dokumentumfilmes szekcióban láthatjuk majd a Rumble: The Indians Who Rocked the World című filmet a zenében prominens szerepet betöltő amerikai őslakosokról, és a David Lynch: The Art of Life című alkotást, ami a legendás rendezőt ért hatásokról és művészete alakulásáról szól. Szintén bemutatják majd a Leonard Cohen: Bird on a Wire című filmet, ami a nemrég elhunyt zeneszerző/énekes emléke előtt tiszteleg.

A fesztivál gálafilmje Török Ferenc 1945 című alkotása lesz, a hazai bemutatóra a Titanicon kerül majd sor. A téma az újrakezdés, egészen pontosan a 2. világháború utáni korszaké, alapja pedig egy Szántó T. Gábor-novella. A szereplői között ott van Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, Sztarenki Dóra, Angelus Iván, Nagy-Kálózy Eszter, Nagy Marcell és Szirtes Ági is. A sztori pár óra alatt játszódik egy kelet-magyarországi faluban, a jegyző fiának esküvője előtt.

A teljes programot és a filmek listáját meg lehet majd nézni a Titanic Filmfesztivál hivatalos honlapján. (Amint frissül, mert egyelőre még a tavalyit lehet megnézni.)