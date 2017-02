Súlyos kritikákat kapott a Netflix Svédországban a Stockholmi Feminista Filmfesztiváltól, miután a tanulmányuk kimutatta, hogy a svéd Netflixen tárolt filmek 96 százalékát férfiak rendezték.

Hasonlóan rossz volt a forgatókönyvírók (87 százalék), producerek (74 százalék) és főszereplők (78 százalék) férfiaránya is. A tanulmány rámutatott arra, hogy a filmeknek mindössze a másfél százalékában volt nő a főszereplő és a rendező is, sőt a svéd mozikban megjelenő alkotásoknak is csak a tíz százalékát nem férfiak rendezték.

