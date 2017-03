Volt ugye az a videó, amiben az okos fehér férfi interjút ad a BBC-nek arról, hogy mi folyik Dél-Koreában (amúgy egy másik okos fehér férfi, azaz én itt megírta, hogy mi, ha esetleg érdekelné), mert hát ilyen dolgokról nyilván csak egy okos fehér férfit lehet kérdezni, na és akkor besétálnak a gyerekek a szobába, és elkezdenek randalírozni, ő meg megpróbálja eltolni őket magától, de leginkább nem vesz róluk tudomást, aztán bejön egy ázsiai nő, és kiviszi a kölköket nagy rémülten.

Na, hát az internetekben persze elindult a kommentfolyam a sztoriról, és sokan (köztük sok médiákok is) azt írták, hogy a nő biztos a dadus. Holott ő az okos fehér férfi felesége volt.

Amivel kapcsolatban az internetekben persze elindult a kommentfolyam, és sokan (köztük sok médiákok is) azt írták, hogy elég gáz sztereotipizálás, sőt rasszizmus rögtön azt gondolni, hogy az ázsiai nő az csak valamiféle alsóbbrendű otthoni kisegítő személyzet lehet, írja a BBC.

Aztán azért utána gyorsan az is kiderült a közösségi oldalakon, hogy nemcsak a fehérek rasszisták, hanem sokak szerint a koreaiak is keményen diszkriminálnak, ami nem tudni, miért kapcsolódik a videóhoz, de amúgy tényleg így van.

Emellett persze nem csak a rasszizmus, hanem a világ dolgaival kapcsolatos vészes alulinformáltság is szerepet játszott a félreértésekben, hiszen aki egy kicsit is ismeri a helyi viszonyokat, az tudja, hogy a felsőközéposztálybeli ázsiai háztartásokban a házvezető jellemzően Fülöp-szigeteki. De mondjuk ez is sztereotipizálás és rasszizmus, még ha egyébként alapvetően ez is a helyzet.

Na és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy mit mond a virális videó általában véve a családról és a nemi szerepekről (okos fehér férfi nyilatkozik, felesége abajgatja a gyerekeket), vagy a fehér-ázsiai vegyesházasságokról (okos fehér férfi dolgozik, felesége abajgatja a gyerekeket), stb.

Tehát ma is kiderült, hogy a világ egy rasszista, szexista, elnyomó hely, további kellemes hétvégét.