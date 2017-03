Ahogyan arról írtunk már korábban, Donald Trump első költségvetési tervezetéből az derül ki, hogy 54 milliárd dollárral, vagyis 9 százalékkal növelné a védelmi kiadásokat 2018-ban. A New York Times most összerakott egy elég látványos cikket az amerikai haderőről, ebben szerepel az alábbi ábra is.

America's #1, many times over: Military spending by country pre-planned Trump expansion https://t.co/auHiQT39Bp pic.twitter.com/ExCaEKMv1L — Pedro da Costa (@pdacosta) March 22, 2017