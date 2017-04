Az ELTE Füvészkertjében idén is megrendezik a japán Sakura-ünnepet, vagyis a cseresznyefák virágain való ámuldozást. A most következő két hétvégén a fák alatti piknikezésen túl lesz kalligráfia tanítás, japán harcművészeti bemutató és tradicionális fegyverkiállítás, japán gasztronómiai workshop, Go oktatás, manga bemutató és haiku verseny is.